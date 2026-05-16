Hokejista Petr Čajánek si vzal o 21 let mladší Miss Michaelu Habáňovou

  9:07
Česká Miss 2017 Michaela Habáňová (29) se po pětiletém vztahu provdala za hokejistu Petra Čajánka (50). Mají spolu dvouletou dceru Emilii a fotky ze svatby zveřejnili na sociální síti.
Petr Čajánek a Michaela Habáňová

Petr Čajánek a Michaela Habáňová | foto: koláž iDNES.cz

Petr Čajánek a Michaela Habáňová mají dceru Emilii.
Rozkošný snímek s novorozenou dcerou Emilii.
Michaela Habáňová a Petr Čajánek přivedli na svět prvního společného potomka.
„Náš den je konečně tady. Za chvili za tebou přijdu uličkou a před našimi nejbližšími lidmi začneme další kapitolu našeho života. Posledních 5 let po tvém boku byly ty doposud nejkrásnější. Děláš ze mě lepšího člověka každý den,“ napsala Habáňová k černobílým fotkám ze svatby.

“Náš den je konečně tady. Za chvili za tebou přijdu uličkou a před našimi nejbližšími lidmi začneme další kapitolu našeho života. Posledních 5 let po tvém boku byli ty doposud nejkrásnější. Děláš ze mě lepšího člověka každý den. Říká se, že člověk pozná v životě jen jednu opravdovou lásku, někdy ani to ne. Ja měla životě to obrovské štěstí a našla ji. Našla jsem tebe. A za chvíli se stanu tvoji ženou. A naše vlčí smečka bude oficiálně rodina. Nemůžu se dočkat, až tě uvidím. Miluju tě, tady, teď a navždy.”

„Říká se, že člověk pozná v životě jen jednu opravdovou lásku, někdy ani to ne. Ja měla životě to obrovské štěstí a našla ji. Našla jsem tebe. A za chvíli se stanu tvoji ženou. A naše vlčí smečka bude oficiálně rodina. Nemůžu se dočkat, až tě uvidím. Miluju tě, tady, teď a navždy,“ vyznala se Čajánkovi, s nímž má bývalá královna krásy dceru.

Bývalý hokejový reprezentant Petr Čajánek má ještě další tři děti s bývalou manželkou Kateřinou, s níž se po dvanáctiletém vztahu rozvedl v roce 2021.

Modelka a hokejista se podle webu Expres.cz dali dohromady, když Habáňová pomáhala hlídat děti jeho ženě, trenérce jógy. Předtím chodila Habáňová osm let s Čajánkovým synovcem Matějem.

