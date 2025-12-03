Kromě fotky z porodu a černobílé fotografie svého syna s čerstvě narozenou sestřičkou, nezveřejnila zatím Ochotská žádné bližší informace.
Před porodem ale odpovídala na dotazy svých sledujících, kde třeba vysvětlila, proč bude rodit císařským řezem.
„Stejně jsem to měla i u Andreáska, protože byl velké miminko. Já mám úzkou pánev a bylo mi řečeno, že by bylo lepší, kdybych rodila císařským řezem. Když vám je už nad čtyřicet, tak vám i kvůli věku císařský řez doporučí. U mě je to také z toho důvodu, že už císařský řez jednou byl, i z důvodu, že mám opět velké miminko,“ vysvětlila.
Otcem holčičky je záchranář David Ráb, s nímž se Ochotská loni v prosinci zasnoubila. Je to jejich první společné dítě.
Prvního syna Andrého (10) má bývalá moderátorka s tenistou Lukášem Rosolem.
Tenistu Lukáše Rosola si Ochotská vzala v roce 2015 na farmě Čapí hnízdo v Olbramovicích. V prosinci 2016 manželé oznámili odloučení a v listopadu 2017 se rozvedli. Rosol se pak oženil s Petrou Kubinovou a předloni se jim narodil syn Luka.