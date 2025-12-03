Michaela Ochotská má druhé dítě, ve šternberské nemocnici porodila dceru

Bývalá moderátorka Michaela Ochotská (40) zveřejnila ve středu na sociální síti snímky z porodnice, z nichž je patrné, že rodila císařským řezem. Narodila se jí dcera.
Kromě fotky z porodu a černobílé fotografie svého syna s čerstvě narozenou sestřičkou, nezveřejnila zatím Ochotská žádné bližší informace.

Před porodem ale odpovídala na dotazy svých sledujících, kde třeba vysvětlila, proč bude rodit císařským řezem.

„Stejně jsem to měla i u Andreáska, protože byl velké miminko. Já mám úzkou pánev a bylo mi řečeno, že by bylo lepší, kdybych rodila císařským řezem. Když vám je už nad čtyřicet, tak vám i kvůli věku císařský řez doporučí. U mě je to také z toho důvodu, že už císařský řez jednou byl, i z důvodu, že mám opět velké miminko,“ vysvětlila.

První adventní neděle na našem pokoji v porodnicikde jsme si zapálili svíčku️na adventním věnci a jdeme koukat na finále Zrádců

Otcem holčičky je záchranář David Ráb, s nímž se Ochotská loni v prosinci zasnoubila. Je to jejich první společné dítě.

Prvního syna Andrého (10) má bývalá moderátorka s tenistou Lukášem Rosolem.

Tenistu Lukáše Rosola si Ochotská vzala v roce 2015 na farmě Čapí hnízdo v Olbramovicích. V prosinci 2016 manželé oznámili odloučení a v listopadu 2017 se rozvedli. Rosol se pak oženil s Petrou Kubinovou a předloni se jim narodil syn Luka.

