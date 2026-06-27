Je to vůbec on? Mickey Rourke ukázal pohublou tvář i chybějící zuby

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  11:15aktualizováno  11:15
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Mickey Rourke v Los Angeles (23. června 2026)

Mickey Rourke v Los Angeles (23. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Mickey Rourke v Los Angeles (27. května 2026)
Mickey Rourke
Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)
Mickey Rourke v show Celebrity Big Brohter (duben 2025)
25 fotografií
Americký herec Mickey Rourke (73) se po delší době ukázal na veřejnosti a svým vzhledem některé fanoušky překvapil. Rodák z New Yorku má za sebou náročné období, včetně sporu o nájem a vystěhování z pronajatého domu.
Mickey Rourke v Los Angeles (23. června 2026)
Mickey Rourke v Los Angeles (27. května 2026)
Mickey Rourke
Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)
25 fotografií

Herce vyfotili v ulicích Los Angeles, jak venčí svého psa. Nešlo si nevšimnout, že mu chybí několik zubů a celkově působil zesláble. Ještě před měsícem přitom spodní zuby měl. Nyní byl v ušpiněné šedé mikině a měl vybledlé džíny a tmavé sluneční brýle.

V osobním životě se v poslední době potýká s problémy. Na konci roku 2025 se musel vystěhovat ze svého domu v Los Angeles poté, co nezaplatil nájemné ve výši téměř 60 tisíc dolarů.

Fanoušci následně uspořádali sbírku v kampani GoFundMe, aby herci nájem zaplatili. Vybrali 100 tisíc dolarů. Rourke peníze však odmítl, sbírku navíc označil za „trapnou a ponižující“.

Mickey Rourke v Los Angeles (27. května 2026)

Jeho zástupci po vystěhování sdělili deníku Daily Mail, že Rourke přestal nájem platit proto, že podmínky k bydlení v domě byly nepřijatelné. „Po celé měsíce se vyskytovaly závažné problémy, které zůstávaly opakovaně nevyřešeny navzdory mým snahám o jejich odstranění,“ uvedl prostřednictvím svého týmu.

Mickey Rourke, vlastním jménem Philip Rourke Jr., se dle svých slov dlouhodobě potýkal s problémy s hlodavci. Koupelna i vodovodní instalace také často nefungovaly. „Opakovaně jsem žádal o opravy, ale problémy přetrvávaly a základní údržba nikdy nebyla řádně provedena,“ řekl.

Mickey Rourke v show Celebrity Big Brohter (duben 2025)

„Rozhodnutí přestat platit nájem jsem neučinil lehkovážně. Jednoduše jsem nemohl dál platit za dům, který byl v tak špatném stavu, přestože jsem se opakovaně snažil dosáhnout nápravy,“ dodal Rourke.

V březnu letošního roku pak soud v Los Angeles rozhodl ve prospěch majitele domu Erica T. Goldieho. Herec totiž nereagoval na výzvu k uhrazení dlužného nájemného ani k vystěhování, a soud proto pronajímateli přiznal okamžité právo nemovitost převzít.

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