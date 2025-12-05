Kořeny české mikulášské tradice leží ve 4. století, kdy žil Nicholas z Myry, biskup proslulý svou štědrostí. Mikuláš symbolizuje anonymní dobročinnost a pomoc potřebným.
Přestože svátek Mikuláše připadá na 6. prosince, v Česku chodí již v předvečer, tedy 5. prosince. Tento zdánlivý rozpor je historický: v době vzniku tradice se nový liturgický den počítal již od západu slunce předchozího dne.
|
Žádný kulatý strejda s bambulí, ale kus chlapa, jemuž ve rvačce zlomili nos. Kdo skutečně byl sv. Mikuláš?
Křesťanská symbolika Svaté Trojice
Na rozdíl od mnoha moderních či komerčních tradic je česká podoba Mikuláše hluboce zakořeněná v křesťanské symbolice a lidové kultuře, kde hraje klíčovou roli rovnováha dobra a zla.
- Mikuláš a anděl: Reprezentují morální hodnotu odměny, spravedlnosti a čistoty. Jejich úkolem je vyslechnout, ocenit a obdarovat.
- Čert: Slouží jako lidová korekce a protipól k dobru. Znázorňuje hrozbu a varování, má mít výchovný charakter.
Tato trojice je stabilní a existuje v českých zemích prokazatelně už od středověku.
Kulturní rozdíly: český čert a jiné evropské verze
Zatímco princip morálního odrazu je v Evropě častý, jeho ztvárnění se dramaticky liší. České pojetí čerta je ve srovnání s alpskými zeměmi výrazně mírnější:
|Země
|Morální postava
|Kulturní funkce
|Česko, Slovensko
|Čert
|Spíše symbolická karikatura, která má děti primárně varovat.
|Alpské země
|Krampus
|Děsivý, rohatý a chlupatý démon s řetězy. Funguje jako drsný trestající démon; průvody (Krampuslauf) jsou často rituály pro dospělé.
|Nizozemsko, Belgie
|Zwarte Piet (Černý Petr)
|Původně pomocník, v moderní době kontroverzní figura s rasovým podtextem, jejíž podoba je kvůli společenským debatám pod tlakem změny.
Zatímco v Česku je jádrem tradice osobní setkání a básnička, v alpských zemích je to často rituál čisté hrozby a strachu.
Jak se mění symbolika zla? Od hrozby k hravému varování
V posledních letech se i v Česku proměňuje role čerta, a to v souvislosti se změnou výchovných trendů. Ačkoliv tradice Mikuláš, čert a anděl zůstává, debata se stočila k otázce: Jak moc má být symbol zla děsivý?
- Rostoucí citlivost: Pedagogové a psychologové upozorňují na to, že silné strašidelné zážitky mohou u úzkostných dětí vyvolat noční můry či trauma, narušující pocit bezpečí domova.
- Osvětový přístup: V reakci na to se mnoho rodičů i organizátorů snaží ubrat na strašení. Čert přestává být démonem s pytlem, ve kterém odnáší hříšníky, a stává se spíše žertovnou, hravou postavou s humorem, jejíž úkol je primárně morální varování, nikoli vyvolání paniky.
Katka Králová, autorka principů „výchovy Nevýchovou“, mluví o tom, že vychovávat lhaním a naháněním strachu je manipulace s dítětem. Pokud nechcete dítě připravit o zážitek v předvečer svátku svatého Mikuláše, radí si s dětmi o čertovi povídat, dívat se na pohádky s pekelníky, ale nedělat z nich monstra. Když se vás dítě zeptá, jestli na něj věříte, máte říci pravdu a nechat dítěti prostor, zda bude věřit, nebo ne. A nakonec dopředu s potomkem probrat, jakou podporu potřebuje, až čert přijde.
|
Zastrašování dětí není výchovné, může způsobit trauma
Známý dětský psycholog Zdeněk Matějček naopak věří, že čert vede k otužování člověka tím, že se učí překonávat strach. Do takových situací, kdy bude muset strach překonat, se během života dostane často, a tak rodiče své potomky už dopředu mají trénovat a připravovat. Matějček kritizuje změkčilost lidí, že od čertů upouští.
Strašit, ale s rozumem a láskou
Tradice Mikuláše, čerta a anděla je sice stále živá, ale mění se tak, aby sedla k dnešní výchově. Rodičům se doporučuje najít citlivou rovnováhu: neochudit dítě o silný kulturní zážitek, ale zároveň se vyhnout tomu, aby mu to způsobilo trauma.
|
Strašit děti čertem je nevhodné, mohou začít koktat, říká logopedka
V praxi to znamená, že čert by měl být spíše symbolická postava s humorem, jehož hlavním úkolem je varovat. Když čert přijde, dítě by mělo stále cítit, že domov je bezpečné místo. Jen tak si česká tradice Mikuláše udrží svůj jedinečný, morálně vyvážený a hlavně milý charakter po celou dobu adventu.