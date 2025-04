„Ty moje ťutinko krásná. Milujeme tě navždycky. Je mi strašný smutno, zatímco stojím na jevišti a projíždím veselý představení pár dnů před premiérou. To jsou ty paradoxy naší práce, ze kterých jsme si spolu vždycky uměli udělat srandu, ironicky to glosovat a notovat si, jak jsme za to pouto rádi. Včera byli Andělé, ale dnes odešel ten největší,“ napsal Milan Peroutka jen krátce poté, co obletěla média zpráva, že Anna Julie Slováčková zemřela.

„Jestli bych mohl vyřknout, co by sis podle mě opravdu přála, tak aby lidi na chvíli přestali vnímat všechny debilní kauzy o tvém soukromí, a aspoň na chvilku upřeli pozornost tomu, co jsi milovala nepochybně nejvíc. Tvojí hudbě. Víš, vždycky říkám, že síla tvorby tkví v tom, že tu zůstane. Tak si tě sem tam nechám zpívat mi do ucha a budu zase s tebou a vzpomínkami, kterých máme tolik. Jednou si spolu zase zpívnem a zasmějeme se,“ pokračuje zpěvák.

„Říká se, že to je ta jediná spravedlnost na světě, ale všichni víme, že tvůj čas měl být o tolik delší. A jsem vážně rád za to, že jsme si to hezký ještě mohli říct do očí. Tak papa, náš andílku, navždy tvůj Ťutínek,“ dodal Peroutka.

Zpráva zaskočila také zpěvačku Moniku Absolonovou. „Aničko, šťastný let do nebe. Nikam jinam tvá cesta nemůže vést. Je mi to moc líto. Hlubokou soustrast rodině a všem blízkým,“ napsala.

„Zpívej a rozdávej radost tam nahoře, Aničko. Tak jak jsi to uměla celou dobu tady dole,“ píše herečka Veronika Arichteva.

Na dceru Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka vzpomíná také Jitka Zelenková. „Aničko, navždycky si budu pamatovat Tvoji laskavost, Tvůj úsměv, Tvoji statečnost a to, jak jsi dávala druhým naději. Šťastný let a všem blízkým hodně sil,“ napsala zpěvačka na Instagram.

„Je mi to tak moc líto, Aničko. Věřila jsem, že tenhle boj vyhraješ. Svět přišel o jednu z nejkrásnějších duší, co jsem znala. Budeš nám všem moc chybět. Mám tě moc ráda,“ vzkazuje zpěvačka Martina Pártlová.

Smutná zpráva o úmrtí mladé zpěvačky zarmoutila i houslistu Pavla Šporcla. „Tak mladá. Pro každého rodiče ten nejhorší možný okamžik. Absolutně si to neumím představit. Moc smutná chvíle. Všichni doma jsme Aničce drželi pěsti, aby to zvládla. Byla to velká bojovnice. Bohužel ani to nestačilo,“ napsal muzikant.

Veronika Arichteva se na Instagramu rozloučila s Annou Julií Slováčkovou. (6. dubna 2025)

Další vzkazy v podobném duchu jsou například od zpěvaček Ilony Csákové, Lucie Bílé a Olgy Lounové, moderátorky Evy Decastelo, herce a dabéra Daniela Bambase, zpěváka Jana Bendiga, hereček Mariany Prachařové a Michaely Tomešové či moderátorů Dominika Vršanského a Honzy Musila.

Anna Julie Slováčková zemřela po dlouholetém boji s rakovinou 6. dubna 2025 ve 29 letech. Na podzim 2019 u ní lékaři při pravidelné kontrole zjistili zhoubný nádor prsu. V říjnu 2023 oznámila, že se jí po rakovina vrátila, objevila se na plicích.

V nedávném rozhovoru se svěřila s tím, že v lékařských zprávách měla napsáno paliativní chemoterapie, ale nevěděla, co to znamená. Význam jí pak po nějaké době vysvětlila přímo lékařka z Kliniky paliativní medicíny.

Paliativní chemoterapie směřuje k zastavení či zpomalení růstu zhoubného nádoru, zmenší pacientovy potíže, zkvalitní či prodlouží život nemocného, ale nevede k vyléčení. Paliativní léčba je zahájena v případech, když nelze využít žádnou formu léčby radikální.