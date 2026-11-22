Americká popová hvězda a bubeník z kapely Liily se vzali u bazénu. Novomanželé si řekli své ano pod slavobránou ozdobenou bílými květinami.
Už v pátek před svatbou uspořádali snoubenci večeři pro rodinu a přátele. Fotografie z večera zveřejnila na Instagramu Lily-Rose Purcellová, zpěvaččina nevlastní sestra. Na snímcích se objevil také jídelní lístek s iniciálami „M+M“, které odkazovaly na jména budoucích manželů.
Pro Miley Cyrus jde o druhé manželství. V prosinci 2018 se provdala za herce Liama Hemswortha. Jejich rozchod byl potvrzen v srpnu 2019 a rozvod dokončili v lednu 2020.
První zprávy o románku Miley Cyrus a Maxxe Moranda se objevily v prosinci 2021. Tehdy je vyfotili v zákulisí zpěvaččina televizního vánočního speciálu Miley’s New Year’s Eve Party v Miami. Společně se objevili také na módní přehlídce značky Gucci v Los Angeles v listopadu téhož roku.
V dubnu 2022 už dvojice svůj vztah příliš neskrývala. Fotografové je zachytili při vášnivém polibku ve West Hollywoodu.
Zpěvačka v jednom z rozhovorů přiznala, že se s přítelem seznámili na schůzce naslepo. „Poslali nás na ni společně. Pro mě to bylo naslepo, pro něj vlastně ne,“ prozradila Cyrus v květnu 2023 britské edici časopisu Vogue. Dodala, že si tehdy říkala, že nejhorší, co se může stát, je, že ze schůzky odejde.
Dvojice se zasnoubila loni. Hudebník svou partnerku požádal o ruku během společné cesty do japonského Kjóta. Bylo to místo, které ani jeden z nich předtím nenavštívil, ale oba se tam dlouho chtěli podívat. Podle Moranda to nebylo jednoduché, protože se o svatbě bavili už před cestou. „Nejdřív jsme strávili několik dní v Tokiu a potom jsme odjeli do Kjóta. Myslím, že tušila, že se něco chystá, takže jsem čekal až na úplně poslední chvíli posledního dne, abych ji co nejvíc zmátl,“ popsal Morando.
Rozhodující okamžik přišel během procházky v areálu hotelu. Hudebník si všiml malé zahrady, do které vedla úzká lávka. Přestože tam byl zákaz vstupu, podařilo se mu Miley přesvědčit, aby se tam společně vydali.
Na konci cesty objevili krásné zákoutí připomínající japonský les. Zatímco si zpěvačka natáčela okolí, otočila se k němu zády. Morando využil chvíle, poklekl a poklepal jí na rameno. „Potil jsem se a cítil, jak mi buší srdce. Člověk od dětství sleduje ve filmech, jak muž poklekne a požádá ženu o ruku. Pak si ale uvědomí, že to musí skutečně udělat. Nechtěl jsem nic pokazit ani upustit prsten,“ vzpomínal.