„M+M. 21.11.26. Fotografie od Joseho Villy,“ napsala zpěvačka ke snímkům na Instagramu. Novomanželé na nich pózují s pejskem i sami před plátnem. Nechybí ani záběr na jejich první manželský polibek.
Na dřívějších fotografiích, které získal magazín TMZ, jsou zachyceni mezi hosty zpěvaččina matka Tish Cyrusová s manželem Dominicem Purcellem, otec Billy Ray Cyrus s partnerkou Elizabeth Hurleyovou i sestra Noah Cyrusová.
Svatebnímu dni předcházela páteční večeře. Zpěvaččina nevlastní sestra Lily-Rose Purcellová zveřejnila na Instagramu snímky stolů s květinami a jídelních lístků s iniciálami M+M. Hosté měli tříchodové menu, mezi dezerty patřily čokoládovo-karamelový dort, crème brûlée s vanilkou a malinový sorbet.
U zpěvačky je to druhé manželství. V letech 2018 až 2020 byla provdaná za herce Liama Hemswortha. Ještě v září přitom v rozhovoru pro Apple Music přiznala obavu, zda se jí Maxx po svatbě nezačne protivit.
„Jsme spolu šest let a nikdy se mi nezprotivil,“ uvedla. Přesto ji napadlo, co by se stalo, kdyby takový pocit přišel až v manželství. Maxx jí podle jejího vyprávění odpověděl: „Vypořádáš se s tím, jdeš dál a nechováš se jako malé dítě.“