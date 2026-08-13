Otravují vás mobily? Tak si musíte pořídit toto zařízení. Budete nadšeni

  11:01aktualizováno  11:01
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Minimal Phone 2

Minimal Phone 2 | foto: The Minimal Company

Minimal Phone 2
Minimal Phone 2
Minimal Phone 2
Minimal Phone 2
23 fotografií
Odkazuje se na slavnou éru zařízení značky BlackBerry ale z dálky připomíná spíše iPhone. Firma Minimal Company aktuálně vybírá v komunitním financování prostředky na zařízení Minimal Phone 2, které má být lékem pro mobilové závisláky.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Témata: BlackBerry, iPhone

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.