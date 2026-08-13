13. srpna 2026 11:01, aktualizováno 11:01
Otravují vás mobily? Tak si musíte pořídit toto zařízení. Budete nadšeni
Odkazuje se na slavnou éru zařízení značky BlackBerry ale z dálky připomíná spíše iPhone. Firma Minimal Company aktuálně vybírá v komunitním financování prostředky na zařízení Minimal Phone 2, které má být lékem pro mobilové závisláky.
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...