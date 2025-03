Může za to nemoc. Herec Miroslav Etzler zhubl 25 kilo

„-25 kilo. Jde to!“ napsal Miroslav Etzler k příspěvku na Instagramu. Fanouškům se hercova změna na váze líbila a v komentářích ho podpořili. „Bezva, to se musím inspirovat,“ napsal jeden. „Téda, tak to Vám tiše závidím....,“ uvedl jiný. „To je pecka. Gratuluji,“ dodal další fanoušek.

Miroslav Etzler teď prozradil, co za hubnutím stálo. „No, hodně jsem zhubnul. Ten důvod je prozaickej, protože mi diagnostikovali v poměrně dost špatným stavu cukrovku,“ vysvětlil herec v pořadu ShowTime.

mireketzler -25 kilo. Jde to! Krásnou neděli Fšem. Ale ouplně fšem. @helcabartalosova #happy#power#style#hero#king#### oblíbit sdílet odpovědět uložit

Aby si nemusel píchat celoživotně inzulin, bude brát léky. „Dostal jsem jenom medikaci v lécích,“ řekl a vyvrátil také spekulace o tom, že by k hubnutí využil v Hollywoodu oblíbený lék na hubnutí Ozempic. „Ne, nepíchám si Ozempic.“

Herec, který aktuálně natáčí seriál Polabí, musel také změnit stravovací návyky. „Držím ani ne tak přísnou, ale jinou stravu, než jsem jedl do té doby. A ta kila mi mávají. Každý týden tak dvě, tři kila. Cítím se tak o dvacet let mladší,“ pochlubil se a dodal, že je zvědavý, co se bude dít dál.