Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

  9:46
Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž vítězky budou reprezentovat Českou republiku po celém světě.

Lucie Pisková měří 176 centimetrů a mezi její záliby patří pohyb v jakékoliv formě, od lyží, bruslí až po sledování F1, pečení a vaření. Je také milovnicí dobrého jídla.

Studentka Metropolitní univerzity v Praze se v minulosti věnovala vrcholovému sportu. Byla úspěšná jako skokanka do dálky, běhala sprint a zkoušela i skok o tyči.

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)
Vítězky Miss Czech Republic 2026 Laura Anna Glozarová, Dominique Alagia, Lucie Pisková, Barbara Plintová a Hana Dědková (23. května 2026)
V hlavní části galavečera Miss Czech Republic 2026 nechyběla promenáda v plavkách, přehlídka společenských šatů a poprvé také ukázky talentů finalistek.

Udělené byly i dílčí tituly popularity nebo pro nejfotogeničtější missku a další. Pak odborná porota zvolila nové reprezentantky pro nejvýznamnější světové soutěže krásy:

  • Miss World Czech Republic 2026 - Lucie Pisková
  • Miss Grand Czech Republic 2026 - Dominique Alagia
  • Miss Supranational Czech Republic 2026 - Barbara Plintová
  • Miss International Czech Republic 2026 - Laura Anna Glozarová
  • Miss Earth Czech Republic 2026 - Hana Dědková

Finálový večer ve Fóru Karlín nabídl divákům nejen volbu nových královen krásy, ale také bohatý doprovodný program, módní přehlídky značky Aname, hudební vystoupení DJ Jana Nedvěda a účast významných osobností české scény. Večerem provázely moderátorky Justýna Zedníková a Daniela Brzobohatá.

