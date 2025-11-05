Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.
Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se druhou reprezentantkou Česka, které se podařilo tento titul získat. (5. listopadu 2025)
Češka Natálie Puškinová se stala na Filipínách Miss Earth 2025 (5. listopadu 2025)
Miss Earth 2025 se stala Natálie Puškinová. Titul Miss Earth-Air získala Soldis Ivarsdottir z Islandu, Miss Earth-Water se stala Mu Anh Trinh z Vietnamu a Miss Earth-Fire se stala Waree Ngamkham z Thajska.
Natálii Puškinovou korunovala loňská vítězka Jessice Laneová z Austrálie.
Natálie Puškinová v Manile porazila 81 dívek z celého světa a stala se druhou Češkou, která získala světový titul Miss Earth po Tereze Fajksové, které se to podařilo před třinácti lety.

Češku korunovala na Filipínách její předchůdkyně Jessica Laneová z Austrálie. Od Puškinové se nyní očekává, že se zúčastní projektů zaměřených na boj proti dopadům klimatických změn pod heslem „krásky pro dobrou věc“.

Soutěžící na Miss Earth byly na Filipínách už od půlky října a nezkoušely jen na finálový večer. Čistily pláž, setkávaly se s místními obyvateli a vedly debaty na téma udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

Puškinová studuje na Univerzitě Karlově obor marketingová komunikace a public relations. Miluje cestování a objevování nových kultur, což se jí splnilo i na Filipínách.

„Setkání s lidmi z kmene Aeta bylo opravdu výjimečným zážitkem. Jejich vztah k zemi, tradicím a upřímná srdečnost nám připomněly, jak krásné je žít v blízkosti přírody. Děkujeme za vřelé přijetí a za to, že jste nám ukázali své tradice,“ napsala na Instagram.

