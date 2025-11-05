Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová v Manile porazila 81 dívek z celého světa a stala se druhou Češkou, která získala světový titul Miss Earth po Tereze Fajksové, které se to podařilo před třinácti lety.
Češku korunovala na Filipínách její předchůdkyně Jessica Laneová z Austrálie. Od Puškinové se nyní očekává, že se zúčastní projektů zaměřených na boj proti dopadům klimatických změn pod heslem „krásky pro dobrou věc“.
Soutěžící na Miss Earth byly na Filipínách už od půlky října a nezkoušely jen na finálový večer. Čistily pláž, setkávaly se s místními obyvateli a vedly debaty na téma udržitelnosti a ochrany životního prostředí.
Puškinová studuje na Univerzitě Karlově obor marketingová komunikace a public relations. Miluje cestování a objevování nových kultur, což se jí splnilo i na Filipínách.
„Setkání s lidmi z kmene Aeta bylo opravdu výjimečným zážitkem. Jejich vztah k zemi, tradicím a upřímná srdečnost nám připomněly, jak krásné je žít v blízkosti přírody. Děkujeme za vřelé přijetí a za to, že jste nám ukázali své tradice,“ napsala na Instagram.