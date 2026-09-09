Ve 22 letech zemřela Miss Rakousko Lucia Sisicová

  9:36aktualizováno  9:36
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Miss Rakousko Lucia Sisicová (2026)

Miss Rakousko Lucia Sisicová (2026) | foto: Instagram@luciasisic

Miss Rakousko Lucia Sisicová (2025)
Miss Rakousko Lucia Sisicová (2024)
Miss Rakousko Lucia Sisicová (2025)
Miss Rakousko Lucia Sisicová (2025)
12 fotografií
Miss Rakousko Lucia Sisicová zemřela ve věku 22 let. Její úmrtí oznámili pořadatelé soutěže Mission Austria, kteří na mladou vítězku zavzpomínali na sociálních sítích. Přesná příčina modelčiny smrti zatím není známá.

„Oznamujeme s velkým zármutkem, že jsme se dozvěděli o úmrtí naší Miss Rakousko 2024 Lucie Sisicové,“ uvedli pořadatelé soutěže Mission Austria. Rodině, přátelům a všem jejím blízkým vyjádřili upřímnou soustrast. Na mladou vítězku budou podle svých slov vzpomínat jako na výjimečnou ženu, která navždy zůstane součástí rodiny Miss Rakousko.

Lucia pocházela z Vídně a titul Miss Rakousko získala v roce 2024. V témže roce získala také titul Miss Vídeň. V době vítězství jí bylo dvacet let, studovala pedagogiku a připravovala se na povolání učitelky.

Korunku Miss Rakousko si držela až do své smrti. Po jejím vítězství se totiž další ročník soutěže kvůli nedostatku sponzorů nekonal, a Sisicová tak zůstala poslední držitelkou titulu.

Miss Rakousko Lucia Sisicová (2026)
Miss Rakousko Lucia Sisicová (2025)
Miss Rakousko Lucia Sisicová (2024)
Miss Rakousko Lucia Sisicová (2025)
12 fotografií

O svém zdravotním stavu mladá Rakušanka v minulosti otevřeně hovořila. Narodila se s vrozenou vadou srdeční chlopně a během života podstoupila celkem sedm operací či zákroků. Poslední z nich absolvovala v zimě 2025.

„Moje dětství bylo jiné, ale udělalo ze mě silnějšího člověka,“ popsala v roce 2024 svou zkušenost se zdravotními problémy. Po vítězství v soutěži také poděkovala specialistům a lékařům, kteří se o ni od dětství starali. Uvedla, že díky jejich péči překonala mnoho těžkých chvil a mohla vést naplněný život.

Poslední snímky na Instagramu zveřejnila Lucia před třemi týdny, a to ze své dovolené v Bosně a Hercegovině.

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