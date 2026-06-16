Miss Universe Česko je Sophia Maria Osako. Podruhé pojede na světovou soutěž

Autor:
  21:55
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Modelka s česko-japonskými kořeny Sophia Maria Osako (21) se před třemi lety stala Miss Grand v soutěži Miss Czech Republic a nyní uspěla i v konkurenční soutěži krásy Miss Universe Česko Sama Dolceho. Po Vietnamu tak bude Českou republiku reprezentovat znovu, tentokrát v Portoriku.
Sophia Maria Osako, finalistka Miss Universe Česko 2026

Sophia Maria Osako, finalistka Miss Universe Česko 2026 | foto: Miss Universe Česko

Sophia Maria Osako, finalistka Miss Universe Česko 2026
Finalistka Miss Universe Česko 2026 Sophia Maria Osako
Sophia Maria Osako (2026)
Sophia Maria Osako (2026)
17 fotografií

Sophia Maria Osako se stala Miss Universe Česko v úterý v kostele sv. Šimona a Judy v Praze. Korunku jí předala loňská vítězka Michaela Tomanová.

Sophia Maria Osako, finalistka Miss Universe Česko 2026
Sophia Maria Osako, finalistka Miss Universe Česko 2026
Finalistka Miss Universe Česko 2026 Sophia Maria Osako
Sophia Maria Osako (2026)
17 fotografií

Osako tak bude Českou republiku reprezentovat na světové soutěži Miss Universe, která proběhne v listopadu v Portoriku. S reprezentací má už své zkušenosti. V roce 2023 totiž získala korunku v konkurenční soutěži krásy a Česko reprezentovala na soutěži Miss Grand International ve Vietnamu.

„V té době mi bylo čerstvě osmnáct a hledala jsem nejen sama sebe, ale svět a co ten svět vlastně je. Teď jsem dospělejší a chci druhou šanci ukázat světu, co Česká republika vlastně má,“ vysvětlila Osako svou motivaci jít podruhé do soutěže krásy.

„Miss Universe je elegantnější. Miss Grand je víc show. Miss Grand je girl (dívka) a Miss Universe je lady (dáma), takže jak jsem starší, mám větší šanci,“ míní Osako.

Od první soutěže taky podstatně pokročila v českém jazyce. „Tehdy jsem se teprve učila češtinu a bála jsem se mluvit na veřejnosti. Teď už mám více zkušeností a cítím se lépe,“ říká Osako, která kromě modelingu plánuje vydat hudební album.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.