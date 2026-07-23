Ve 35 letech zemřela finalistka Miss Universe Jamajka LaToya Malcolmová

Svět soutěží krásy zasáhla smutná zpráva. Ve věku 35 let zemřela LaToya Malcolmová, která v roce 2024 patřila mezi finalistky soutěže Miss Universe Jamajka. Její úmrtí oznámili organizátoři soutěže na sociálních sítích.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme odchod naší absolventky soutěže Miss Universe Jamajka LaToyi Malcolmové, která hrdě soutěžila v ročníku 2024. Naše upřímná soustrast patří její rodině, přátelům a všem blízkým. Odpočívej v pokoji. Nikdy na tebe nezapomeneme,“ uvedli organizátoři.
Příčina úmrtí pětatřicetileté modelky zatím nebyla zveřejněna. Rodina ani organizátoři soutěže se k okolnostem její smrti blíže nevyjádřili.
Malcolmová se po účasti v soutěži Miss Universe Jamajka stala také držitelkou titulu Miss Jamaica Bikini International 2024. Vedle soutěží krásy se více než deset let věnovala herectví, tanci a zábavnímu průmyslu. Působila také jako instruktorka tance a zapojovala se do projektů zaměřených na podporu mladých lidí.
Její smrt vyvolala na Jamajce vlnu soustrasti. Současná Miss Universe Jamajka Gabrielle Henryová ji označila za inspirativní ženu, jejíž odkaz bude žít dál v srdcích lidí, kteří ji znali.
LaToya Malcolmová byla jamajská herečka, tanečnice, modelka a účastnice soutěží krásy. V roce 2024, jak již bylo uvedeno, se probojovala mezi finalistky soutěže Miss Universe Jamajka a získala titul Miss Jamaica Bikini International.
Během soutěžního roku se musela vyrovnat se smrtí svého otce, kterému následně své vítězství věnovala. V zábavním průmyslu působila více než deset let a věnovala se také práci s mládeží.