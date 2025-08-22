Palestina bude mít poprvé zástupkyni na Miss Universe. Je to zodpovědnost, říká

Autor:
  11:24aktualizováno  11:24
Do soutěže Miss Universe poprvé v historii vstoupí dívka z Palestiny. Nadeen Ayoubová (27) bere účast v soutěži jako velkou zodpovědnost. Chce reprezentovat palestinský lid a ukázat jeho sílu.

Nadeen Ayoubová na Miss Earth v Manile (2022) | foto: Profimedia.cz

„V době, kdy se oči světa upírají na naši vlast, beru tuto roli s hlubokou zodpovědností,“ říká Ayoubová.

„Organizace Miss Universe s hrdostí vítá delegátky z celého světa a oslavuje rozmanitost, kulturní výměnu a posílení postavení žen,“ sdělil CNN Miguel Ángel Martínez, vedoucí komunikace Miss Universe.

„Slečna Ayoubová, úspěšná aktivistka a modelka z Palestiny, ztělesňuje odolnost a odhodlání, které definují naši platformu,“ dodal Martínez.

Nadeen Ayoubová byla korunována Miss Palestiny v roce 2022. Vstupu do mezinárodní soutěže jí ale zabránil konflikt v Gaze, který vypukl v roce 2023.

„V době, kdy Palestina prožívá bolestné období – zejména v Gaze – jsem hlasem lidí, kteří se odmítají nechat umlčet. Zastupuji všechny palestinské ženy a děti, jejichž sílu musí svět vidět,“ dodala Ayoubová.

„Jsme víc než jen naše utrpení – jsme odolnost, naděje a srdce vlasti, která žije dál skrze nás,“ dodala.

Finále Miss Universe se uskuteční v listopadu v Thajsku. Českou republiku na něm bude zastupovat sedmadvacetiletá doktorandka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Michaela Tomanová.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.