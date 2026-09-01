Někdejší premiér Jiří Paroubek, předseda neparlamentních republikánů Miroslav Sládek nebo odsouzený vrah Jiří Kajínek se mají představit 31. října v úvodním turnaji projektu G MMA, oznámili organizátoři. Nejvýraznější postavou turnaje bude v Česku žijící Uzbek Machmud Muradov.
Bojovník se zkušenostmi z největší MMA organizace na světě UFC, jenž nyní zápasí i v česko-slovenské organizaci Oktagon, nastoupí proti několika členům rodiny Kotlárovců.
„Uděláme show a bude hotovo,“ řekl Muradov, jenž by měl nastoupit postupně proti šesti soupeřům. „Jsem tady pracovně. Když zaplatíte, je mi jedno, kolik jich bude. Nemlátím lidi zadarmo,“ uvedl šestatřicetiletý bojovník. Přesnou podobu duelu zástupci pořádající společnosti G MMA nezveřejnili. „Budou to lehce vydělané peníze, ale nic nepodceňuju,“ uvedl Muradov.
Na akci se představí také fitness trenér a vítěz čtvrté řady reality show Survivor Česko & Slovensko z roku 2025 Pavel Tóth a další influenceři Jiří Janouch vystupující pod jménem MaxGreen či Matouš Kaluba.
Zápas podle blíže nespecifikovaných speciálních pravidel by měl absolvovat na doživotí odsouzený Kajínek, kterého omilostnil někdejší prezident Miloš Zeman. Kajínek by měl nastoupit proti soupeři vystupujícímu pod přezdívkou Bachař. V dalším turnaji se má utkat s Vojtěchem Pokošem, korunním svědkem v jeho případu.
Hlavním promotérem a ústřední postavou projektu je Jakub Jíra, který v minulosti působil v obdobné organizaci Clash of the Stars zaměřující se zejména na bizarní zápasy. „Géčko odstartuje novou éru televizní a internetové zábavy. Je to něco, co jste ještě nikdy neviděli,“ řekl Jíra.