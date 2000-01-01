Před 88 lety, konkrétně 23. září 1938, vyhlásila československá vláda všeobecnou mobilizaci kvůli sílící hrozbě ze strany nacistického Německa. Nadšení a odhodlání bránit zemi bylo obrovské, během krátké doby měla armáda 1 250 000 vojáků a obsadila hranice. Vše ale nakonec trvalo pouhý týden a zůstalo u přeshraničních přestřelek. 30. září 1938 byla mobilizace ukončena podpisem mnichovské dohody. Jak vše probíhalo se podívejte v naší galerii.
Autor: ČTK
Přihlášky dárců krve u československého Červeného kříže během všeobecné mobilizace v Praze v září 1938.
Autor: ČTK, Profimedia.cz
Dobový text k vyhlášení mobilizace a prohlášení lidového komisaře zahraničí M. M. Litvínova v Ženevě o pomoci SSSR Československu.
Autor: ČTK, Profimedia.cz
Prezident Edvard Beneš na inspekci vojenských posádek v pohraničí v roce 1938. Zářijová mobilizace byla nakonec odvolána a synové legionářů v říjnu jen přihlíželi, jak Němci bez boje obsazují pohraničí.
Autor: ČTK
Zámek v Račicích u Vyškova, za mobilizace v září 1938 sídlo Hlavního velitelství československé armády
Autor: Sbírka Pavla Šrámka
Lékař Krus během mobilizace v září 1938.
Autor: repro z knihy Neobyčejný život Arnošta Kruse
Mobilizace 1938: Vojáci v poli
Autor: Muzeum Českého ráje Turnov
Evidenční koně. Na koních byla v září 1938 silně závislá jak československá armáda, tak wehrmacht.
Autor: Vojenský historický ústav Praha
Mobilizace 1938: Jednotky pěchoty v ulicích Turnova
Autor: Muzeum Českého ráje Turnov
Mobilizace 1938: Silniční uzávěra na Turnovsku
Autor: Muzeum Českého ráje Turnov
Záložníci s typickými vojenskými kufříky
Autor: Vojenský historický ústav Praha
Mobilizace 1938: Přesun tanků LT vz. 35 ulicemi Turnova
Autor: Muzeum Českého ráje Turnov
Mobilizace 1938: Odvod evidenčních vozidel v Turnově
Autor: Muzeum Českého ráje Turnov
Mobilizace 1938: Pohraniční komunikace uzavřená armádní hlídkou
Autor: Vojenský ústřední archiv (http://www.vuapraha.army.cz)
Mobilizace 1938: Budování improvizovaných protileteckých krytů v ulicích Turnova
Autor: Muzeum Českého ráje Turnov
Mobilizace 1938: Ošetřování vojáka zraněného v boji se sudetoněmeckými teroristy
Autor: Vojenský ústřední archiv (http://www.vuapraha.army.cz)
Dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu byla podepsána 30. září 1938 v Mnichově. Jednání se účastnili (zleva): Neville Chamberlain za Velkou Británii, Benito Mussolini za fašistickou Itálii, Adolf Hitler za nacistické Německo a Édouard Daladier, zástupce Francie.
Autor: Profimedia.cz
Mobilizace 1938: Záložníci rukující za mobilizace
Autor: Vojenský historický ústav Praha
Mobilizace 1938: Nástup vystrojených a vyzbrojených záložníků
Autor: Vojenský historický ústav Praha
Mobilizace 1938: Do mobilizace byla zapojena i protivzdušná obrana s proslulými lehkými kulomety vz. 26
Autor: Vojenský ústřední archiv (http://www.vuapraha.army.cz)
Mobilizace 1938: Vojenská silniční kontrola
Autor: Vojenský ústřední archiv (http://www.vuapraha.army.cz)
Mobilizace 1938: Silniční uzávěra v Daliměřicích u Turnova
Autor: Muzeum Českého ráje Turnov
Mobilizace 1938: Silniční uzávěra u nádraží v Turnově
Autor: Muzeum Českého ráje Turnov