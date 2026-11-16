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Móda z čestných Oscarů: Sexy rudá Theronová i plné dekolty Jamesové a Zendayi

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  14:33
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Móda na Governors Awards (15. listopadu 2026)

Móda na Governors Awards (15. listopadu 2026) | foto: Koláž iDNES.cz

Charlize Theronová v Los Angeles na Governors Awards (15. listopadu 2026)
Charlize Theronová v Los Angeles na Governors Awards (15. listopadu 2026)
Kiki Seto v Los Angeles na Governors Awards (15. listopadu 2026)
Léa Seydouxová v Los Angeles na Governors Awards (15. listopadu 2026)
81 fotografií
Na slavnostní galavečer Governors Awards v Los Angeles, kde se udílí čestné Oscary za celoživotní dílo a mimořádný přínos kinematografii, dorazila spousta známých tváří. Jelikož jde o první velkou událost předcházející hlavnímu březnovému ceremoniálu, dámy i pánové se na modrém koberci zaujmout svými outfity. Podívejte se, kdo se a v čem na akci ukázal.
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