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Andílci opět na molu. Jennerová debutovala, show si užila i Češka Alagia

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  11:10aktualizováno  11:10
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Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence Fantasy má za sebou influencerka Kylie Jennerová. Show si podle příspěvků na sociálních sítích užila také česká misska Dominique Alagia, která kvůli zranění nohy musela vynechat světové finále Miss Grand International.
domialagia

ARE YOU READY FOR THE GIRLS SUPER BOWL? a little backstage grwm a few more hours to go… @victoriassecretczech @Victoria’s Secret #VSFashionShow #LA #victoriassecret #victoriasecretfashionshow2026 #domialagia

18. října 2026 v 22:02, příspěvek archivován: 19. října 2026 v 10:15
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Kylie Jennerová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Kylie Jennerová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Doutzen Kroesová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Elsa Hosková na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
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