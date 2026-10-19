19. října 2026 11:10, aktualizováno 11:10
Andílci opět na molu. Jennerová debutovala, show si užila i Češka Alagia
Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence Fantasy má za sebou influencerka Kylie Jennerová. Show si podle příspěvků na sociálních sítích užila také česká misska Dominique Alagia, která kvůli zranění nohy musela vynechat světové finále Miss Grand International.
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