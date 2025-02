Stéphanie Marie Elisabeth se narodila 1. února 1965 jako třetí a nejmladší dítě monackého panovníka Rainiera III. a jeho manželky, bývalé hollywoodské hvězdy Grace Kelly. Společně se svou matkou cestovala v autě v září 1982 při autonehodě, při které vyletěly ze silnice a zřítily se do údolí. Stephanie přežila, Grace na následky zranění zemřela následující den v nemocnici. Rainier III. se již poté neoženil, zemřel v roce 2005.

Monacká kněžna Grace a její manžel Rainier III. s princeznou Stéphanií (1967)

Rok po nehodě, ze které se dlouho nemohla vzpamatovat, se Stéphanie začala učit u módního návrháře Christiana Diora. Brzy představila světu své první kolekce, následně i vlastní parfémy a začala se věnovat i modelingu. V roce 1986 se na pultech dokonce objevil její první hudební singl nazvaný Uragán.

Pozornost budila princezna vždy i svými partnery, jejichž výčet byl úctyhodný a pestrý. Byli mezi nimi herci, bodyguardi, majitel nočního klubu, zahradník, obchodník s rybami nebo cirkusáci. Celá Francie například sledovala její románek s mladičkým hercem Paulem Belmondem.

Stéphanie se poprvé vdala v roce 1995 a to za svého osobního strážce Daniela Ducrueta. Bylo to v době, když už spolu měli dvě děti. Manželství záhy skončilo, když byl v roce 1996 Ducruet vyfotografován in flagranti s prostitutkou.

Ze vztahu s dalším bodyguardem Jeanem Gottliebem má Stéphanie třetí dítě – dcera Camille je však považována za nelegitimní a není zahrnuta do následnické linie monackého trůnu.

V září 2003 se princezna podruhé vdala, tentokrát za portugalského cirkusového akrobata Adanse Lopeze Perese. Manželství skončilo rozvodem o rok později, v listopadu 2004.

„Každý člověk dospěje v životě k určitému bodu, kdy se najednou cítí být připraven pro určité věci. Věnovat čas nemocným, pomáhat jim a dostávat za odměnu úsměv a poznání, že člověk může aspoň trochu zmírnit utrpení, mě naplňuje,“ vysvětlila Stéphanie před lety svou proměnu v humanitární pracovnici.

Nyní je princezna například předsedkyní organizace Fight Aids Monaco, která pomáhá nemocným s touto chorobou a jako zvláštní vyslankyně Programu OSN pro boj proti viru HIV a nemoci AIDS (UNAIDS) cestuje po celém světě.

VIDEO: Stephanie - Ouragan / Irresistible, 1986: