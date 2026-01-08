Krém proti omrzlinám
Nikdy nezapomínejte dětskou pokožku chránit před omrznutím. Vybírejte krémy, které nejsou na bázi vody a nanášejte je aspoň půl hodiny před odchodem z domova, aby se krém stihl vstřebat. V lékárnách vám pomohou vybrat i speciální krém určený přímo na dětskou pokožku. „Krém kupte nějaký mastný, případně ale postačí i modrá Indulona,“ uvedla už dříve pro server Lidovky.cz dětská lékařka Lenka Jeřábková.
|
Jak se vyhnout virózám? Přinášíme 7 tipů
Žádná šála přes obličej
Zásada, kterou rodiče většinou nedodržují, přesto je jednou z nejdůležitějších. Pokud totiž omotáte šálu dítěti kolem úst a nosu, pára v dechu se na ní začne srážet a může způsobit omrzliny i při menších mrazících.
|
Přichází arktický mráz. Omrzající ruce strčte do podpaždí
Vrstvené oblečení
Venku je pod nulou a vy se chystáte s dítětem na procházku? Platí jednoduchá zásada oblékání: vrstvěte. Cibulové pravidlo platí pro trička, bundy i čepice. Na tělo dávejte jemné bavlněné prádlo, další vrstvou by měl být fleece (včetně tenčí fleeceové čepice), na něj přijde vlna.
|
Mrazy ohrožují diabetiky. Může jim zamrznout inzulin
V tuhých mrazech nevycházet
„Hlavně rodiče s kojenci by neměli chodit ven, když je větší mráz. Pokud není sníh a vzduch je suchý, tak jsou hranicí tři stupně pod nulou. Pokud je nasněženo, mohou vycházet, pokud je venku mráz do minus pěti stupňů,“ přidala další radu Jeřábková. S batoletem ale nikdy nezůstávejte na mrazu více než hodinu.
|
Mrazový rekord. Česko zažilo nejchladnější noc zimy, stanice hlásí teplotní minima
Ven jen v poledne a na chvíli
Pokud jste zvyklí na procházky s dítětem vyrážet každý den a nechcete se jich vzdávat ani při mrazech, nemusíte. Vždy ale vyjděte ven až kolem poledne, kdy jsou teploty nejvyšší. „Na procházky s dítětem by se mělo vycházet až po desáté hodině dopoledne. Když se udělá hezky a není tuhý mráz, můžete být s dítětem venku i déle, třeba dvě hodiny,“ doplnila lékařka.