Silné mrazy zasáhly Česko: Jak správně chránit malé děti před omrzlinami

Česko sevřely silné mrazy. Jak se před vlezlým mrazem nejlépe chránit? U dospělých je to jednoduché: teplý kabát, šála, čepice a rukavice. Jenže co ti nejmenší? Malé děti ještě nemají vyvinutou správnou termoregulaci a jejich pokožka je velmi citlivá. V následujícím přehledu najdete rady, jak nejlépe chránit děti před mrazem.
Dítě (ilustrační fotografie)

Dítě (ilustrační fotografie) | foto: Shutterstock

Krém proti omrzlinám

Nikdy nezapomínejte dětskou pokožku chránit před omrznutím. Vybírejte krémy, které nejsou na bázi vody a nanášejte je aspoň půl hodiny před odchodem z domova, aby se krém stihl vstřebat. V lékárnách vám pomohou vybrat i speciální krém určený přímo na dětskou pokožku. „Krém kupte nějaký mastný, případně ale postačí i modrá Indulona,“ uvedla už dříve pro server Lidovky.cz dětská lékařka Lenka Jeřábková.

Žádná šála přes obličej

Zásada, kterou rodiče většinou nedodržují, přesto je jednou z nejdůležitějších. Pokud totiž omotáte šálu dítěti kolem úst a nosu, pára v dechu se na ní začne srážet a může způsobit omrzliny i při menších mrazících.

Vrstvené oblečení

Venku je pod nulou a vy se chystáte s dítětem na procházku? Platí jednoduchá zásada oblékání: vrstvěte. Cibulové pravidlo platí pro trička, bundy i čepice. Na tělo dávejte jemné bavlněné prádlo, další vrstvou by měl být fleece (včetně tenčí fleeceové čepice), na něj přijde vlna.

V tuhých mrazech nevycházet

„Hlavně rodiče s kojenci by neměli chodit ven, když je větší mráz. Pokud není sníh a vzduch je suchý, tak jsou hranicí tři stupně pod nulou. Pokud je nasněženo, mohou vycházet, pokud je venku mráz do minus pěti stupňů,“ přidala další radu Jeřábková. S batoletem ale nikdy nezůstávejte na mrazu více než hodinu.

Ven jen v poledne a na chvíli

Pokud jste zvyklí na procházky s dítětem vyrážet každý den a nechcete se jich vzdávat ani při mrazech, nemusíte. Vždy ale vyjděte ven až kolem poledne, kdy jsou teploty nejvyšší. „Na procházky s dítětem by se mělo vycházet až po desáté hodině dopoledne. Když se udělá hezky a není tuhý mráz, můžete být s dítětem venku i déle, třeba dvě hodiny,“ doplnila lékařka.

