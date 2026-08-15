Finalista Muže roku zemřel při nehodě, včelaři Marku Vybíralovi bylo 29 let

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  10:07aktualizováno  10:07
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Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral (13. července 2025)

Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral (13. července 2025) | foto: Herminapress

Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral (12. srpna 2025)
Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral
Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral
Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral
20 fotografií
Finalista Muže roku 2025 Marek Vybíral zemřel při nehodě na motorce. Bylo mu 29 let. O úmrtí informoval ředitel soutěže krásy David Novotný, který zveřejnil také parte.

„Tato slova se nepíší lehce. S obrovským zármutkem bohužel musíme oznámit, že loňský finalista Muže roku a hlavně bezva chlap a kamarád Marek Vybíral již není mezi námi. Opustil nás zcela nečekaně a za tragických okolností ve svých devětadvaceti letech,“ napsal David Novotný.

„V soutěži jsem se seznámil s velkou řadou kluků a mužů, Marek patřil do party těch, kteří nad ostatní vyčnívali svým charakterem a osobností. Nebyl namyšlený, choval se vstřícně a působil jako hodný, pohodový, obyčejný a slušný kluk. Vášnivě miloval své koníčky, třeba včelařství, dokázal o tom krásně vyprávět. Byl to na tisíc procent spolehlivý člověk s náturou, kterou u lidí už tak moc často nepotkáte. Opravdu mě to bolestivě zasáhlo. Rodině i pozůstalým vyjadřuji hlubokou soustrast,“ pokračoval.

Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral

Marek Vybíral byl v Muži roku 2025 soutěžícím číslo 10, představoval se jako včelař a podnikatel z Únanova na Znojemsku. K voňavému koníčku i zaměstnání zároveň ho přivedl jeho dědeček. Marek Vybíral přitom po vzoru jeho i otce původně vystudoval mlynařinu a na zkušenou poté vyrazil do Rakouska.

Po úmrtí tatínka se ale vrátil domů, aby pokračoval v rodinné tradici. Když se v poslední době nevěnoval medovým radostem a hospodářství vůbec, byl zapáleným sportovcem. Působil například jako aktivní trenér stolního tenisu.

„Před soutěží byl nezadaný a podpořit ho přijeli maminka, bratři a sestra. Stál nohama pevně na zemi a své blízké nadevše miloval. Sbohem, Marku, nezapomeneme…,“ dodal David Novotný.

Parte Marka Vybírala

Podle webu Znojemský týden mladý podnikatel druhou srpnovou sobotu kolem šesté ráno havaroval na silnici u Hlubokých Mašůvek ve směru na Znojmo.

„Mladý muž zemřel ještě před naším příjezdem, jeho zranění byla neslučitelná se životem,“ sdělila mluvčí záchranné zdravotnické služby Michaela Bothová. Podle prvotního šetření policistů muž na motocyklu zřejmě nezvládl průjezd zatáčkou a havaroval mimo komunikaci do pole.

Nehoda na motorce se stala osudnou také vítězi Muže roku 2013 Antonínu Beránkovi. V létě 2021 ho na přechodu v Šanghaji srazilo auto. Po převozu do nemocnice zraněním podlehl. Bylo mu 30 let.

17. července 2025
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