O vztahu Natálie Jiráskové a Tomáše Macháče se začalo spekulovat letos na jaře. Pozornost vzbudily především jejich společné pobyty v zahraničí a fotografie z červencové dovolené v Chorvatsku, vztah se potvrdil teprve v srpnu na tenisovém turnaji v Ohiu, kde jejich blízkost neunikla fotografům ani fanouškům.
Nyní je ale všechno jinak. Jirásková se k aktuální situaci vyjádřila na společenské akci, kde byla společně s maminkou Ivou Kubelkovou a mladší sestrou Karolínou představena jako nová tvář zlatnictví Zlatá labuť. „Jsem sama a nejšťastnější. Jsem sama už nějakou chvilku a mám klid, čas a prostor na to se rozvíjet, posouvat se a být sama sebou,“ uvedla.
Modelka zároveň zdůraznila, že současné období vnímá jako příležitost naučit se větší samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní život. „Je potřeba se naučit i samostatnosti, zodpovědnosti sama za sebe. A to je teď zrovna moje etapa,“ dodala.
Pro Natálii Jiráskovou nešlo o první mediálně sledovaný vztah. Téměř tři roky tvořila pár se zpěvákem a hercem Adamem Mišíkem. Rozchod oznámili v létě 2025, modelka však později prozradila, že se rozešli už v březnu téhož roku. Následně byla spojována také s hokejistou Dalimilem Mikyskou, tento vztah ale dvojice veřejně nepotvrdila.
Tomáš Macháč má za sebou rovněž několik mediálně sledovaných vztahů. Několik let tvořil pár s tenistkou Kateřinou Siniakovou. Jejich partnerský vztah skončil ještě před olympijskými hrami v Paříži v roce 2024, na kterých však společně vybojovali zlato ve smíšené čtyřhře. Později byl český reprezentant spojován také se slovenskou zpěvačkou Emmou Drobnou.
Další podrobnosti o důvodech rozchodu Natálie Jirásková neprozradila. Její maminka Iva Kubelková jí před pár dny popřála ke 22. narozeninám takto, čímž podle fanoušků mnohé naznačila: „Všechno nejlepší té nejmilejší a nejempatičtější osůbce, kterou znám. Ať jsi zdravá, ať tě tvůj život baví, ať neztrácíš svou chuť se posouvat a věci poznávat a ať potkáš opravdovou nesobeckou lásku svého života,“ napsala modelka dceři na Instagram.