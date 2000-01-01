náhledy
Šakal vrhající se na červenohlavé pěnkavy (na snímku), nežné setkání myšky a šneka či nerovný souboj antilopy s gepardy. Prohlédněte si úchvatné snímky ze světa zvířat, jak je zvěčnili světoví fotografové. Stačilo jen vyčkat na správný okamžik a mít štěstí, aby fotoaparát nerozdupal třeba slon.
Autor: Profimedia.cz
Velmi netypický boj o život zachytil fotograf Decker Nomura v národním parku Mission Trails v Kalifornii. Obvykle volavky loví ryby a útok na suchozemského tvora je hodně neobvyklý. Veverka se bránila, co mohla. Nicméně krátce po pořízení snímků se prý volavka vznesla a i s veverkou v zobáku odletěla pryč. Jak tedy souboj dopadl, nevíme.
Autor: Profimedia.cz
Norský fotograf Olav Thokle cestuje každoročně na Špicberky a fotí tam polární lišky. Jednou se mu podařil opravdu originální záběr. Polární lišky nemají na ostrovech přirozené nepřátele a lidí se nijak zvlášť nebojí. Navíc jsou ukrutně zvědavé, a tak Olavovi stačilo ležet nehnutě na zemi a pozorovat, jak se liška pozvolna blíží k jeho objektivu a zvědavě si ho prohlíží.
Autor: Profimedia.cz
Antilopa utíká naplno, kličkuje v prachu savany a snaží se uniknout dvěma hladovým gepardům nedaleko Oltepesi Safari Campu v oblasti Masai Mara v Keni. Zvíře využívá každý metr, skáče ze strany na stranu, zvedá oblaka prachu a snaží se šelmám uniknout. Fotograf Ivan Glaser zachytil scénu ve chvíli, kdy oba gepardi zrychlili, antilopu obklíčili z obou stran a skočili po ní.
Autor: Profimedia.cz
U jezera Kerkini v Řecku si můžete připadat jako v dávné prehistorii, v období jury, tedy před 200 miliony let. Na hladině totiž plují dalmatští pelikáni, kteří připomínají okřídleného pterodaktyla. S roztaženými křídly a barevnými tvářemi a zobáky si hrají ve vodě a vzlétají do mlhy, která se rozprostírá nad jezerem.
Autor: Sean Weekly / Animal News / Sipa Press / Profimedia
Fotograf Kingshuk Parui zachytil v indickém Západním Bengálsku pěkný okamžik, kdy ptáček jménem lejskovec azurový krmil své malé děti. Pěkný pohled, že?
Autor: Profimedia.cz
Fotograf David Robertshaw zachytil úchvatný moment, kdy sova pálená drží v zobáku hraboše jako trofej. Snímek vznikl nedaleko Skiptonu v Severním Yorkshiru, když sova nečekaně přiletěla přímo před Davida. „Byl to okamžik, jeden z milionu – sova přiletěla, ukázala hraboše a rychle odletěla,“ popisuje Robertshaw.
Autor: Profimedia.cz
Fotograf v národním parku Lake Clark na Aljašce zachytil snímky medvědice a jejího mláděte. Zvídavé mládě nespustilo oči ze své matky, která z písku vyhrabávala mušle. „Mami, co to máš?“
Autor: Mark Strom/Solent News/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Papuchalk letí se zobákem plným ryb, aby nakrmil svá mláďata. Snímky pochází z britského souostroví Farne Island poblíž vesnice Seahouses v Northumberlandu.
Autor: Profimedia.cz
O poměrně velkém štěstí může mluvit fotograf Ramachandiran Govindaraj. Když totiž chtěl získat novou perspektivu při focení slonů v divoké indické přírodě, položil foťák na zem. Povedlo se. Slon se skutečně přišel podívat blíž. Ovšem málem při tom drahý fotoaparát rozšlápl. Naštěstí jen málem a tak vznikly opravdu unikátní snímky obrovského zvířete.
Autor: Profimedia.cz
Datel klove sovu do oka, když se dvojice pere na stromě nedaleko města Bromsgrove v hrabství West Midlands. Mladý datel a sova si prostě do oka nepadli.
Autor: Julie Yates / Solent News / Profimedia
Neobvyklé setkání myšky a šneka na větvi skončilo něžným dotykem polibkem čumáčku na tykadla. Scéna jak z animovaného filmu se odehrála na zahradě v Norfolku v Anglii, kde fotograf Gez Robinson zachytil tento nečekaný moment. Myšák narazil na šneka, který na nečekanou návštěvu reagoval obrannými bublinkami. Oba tvorové na chvíli ztuhli, jako by si vyměňovali pohledy – myš svýma korálkovýma očima, šnek tykadly. A pak přišla nesmělá pusa, která vás dojme.
Autor: Profimedia.cz
Chameleón je schopen vystřelit jazyk na jedenapůlnásobek délky svého těla. Přitom ho vypaluje neuvěřitelnou rychlostí. Během šestnáctiny sekundy je venku celý jazyk. To je rychlost, na kterou nestihne zareagovat žádné zvíře natož tento červ z africké pouště.
Autor: Profimedia.cz
Tato žirafa vytváří svým dlouhým krkem dokonalý obraz, když se sklání nad svým mládětem v Masai Mara. Národní rezervace Masai Mara je rozsáhlé chráněné území na jihozápadě Keni, která na jihu přechází v národní park Serengeti v Tanzanii.
Autor: Profimedia.cz
Sokol, nejrychlejší zvíře na světě, předal špačka samici, aby nakrmila jejich čtyři mláďata. Pozoruhodné fotografie pořídil fotograf Rafael Ramirez v San Pedru v Kalifornii na západním pobřeží USA.
Autor: Profimedia.cz
Pěkný okamžik zachytila fotografka Gemma DeCet z Manchesteru. Ve Wiganu vyfotila rodinku sov pálených, které obezřetně prozkoumávají okolí. Podle fotografky jde o rodiče a 7týdenní mládě.
Autor: Profimedia.cz
Tyto zebry sice vypadají jako by se smály, ve skutečnosti jde ale o pauzu v boji. Snímky pořídil Alex McLean v rezervaci v Keni.
Autor: Profimedia.cz
Dvojčata Maceo a Andrea Grammaticovi, oba 22letí z Paříže, zachytili hmyz tak, jak ho ještě neznáte. Jejich nová galerie makro fotografií odhaluje každý detail těchto drobných tvorů – od třpytivých těl až po jejich výrazné oči. Jedna z fotek ukazuje například kobylku s kovově zeleným tělem
Autor: Profimedia.cz
Rio Lagartos v Mexiku je oblíbenou destinací plameňáků, kteří se zrcadlí v místních vodách.
Autor: Profimedia.cz
Ledňáček využívá vodní lilii jako ideální vyhlídkové místo pro lov, protože mu poskytuje krásné místo k sezení v řece Chobe v severní Botswaně.
Autor: Profimedia.cz
Autor: Profimedia.cz
Kouzelný okamžik mezi dvěma veverkami na maďarském venkově zachytila fotografka Cécile Gillaerts. Zatímco to zpočátku vypadá romanticky, jako kdyby chtěla jedna veverka dát kytičku té druhé, ve skutečnosti jde spíš o přetahování o potravu, protože nakonec vlčí mák společnými silami sežraly.
Autor: Profimedia.cz
Britský fotograf Simon Roberts zachytil na safari Savuti v africké Botswaně zápas dvou lvů. Přesně lva a lvice. Je to možná trochu zavádějící, ale nešlo moc o žádné olizování tlapek, ale zdá se, že o lítý boj.
Autor: Profimedia.cz
Tento zoborožec v poušti Kalahari v Botswaně bere vše, co mu prostředí nabízí, takže i štír je vítaným zpestřením jídelníčku.
Autor: Annette Marino / Solent News / Profimedia, Profimedia.cz
Dramatické scény zdobily krajinu v Cambridgeshiru, kde se divocí hřebci utkávali v boji o dominanci. Dříve to byl v Británii běžný pohled, dnes je lze spatřit jen ojediněle. Bojovní koně jsou původem z Polska a byli dovezení z Nizozemska ke správě přírodní rezervace Wicken Fen.
Autor: Profimedia.cz