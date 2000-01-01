Chystáte svatbu a chcete se inspirovat? Nebo se jen pokochat snímky, ze kterých srší láska? Jste na správném místě. Více jak čtyři stovky fotografů z celého světa se utkaly v soutěži Best of the Best o nejlepší novomanželskou fotografii roku 2025. Porota vybírala z téměř 6500 záběrů. Vítězné snímky jsou nyní dostupné k prohlédnutí na webu junebugweddings.com. My některé z nich přinášíme.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Všechny vybrané snímky jsou rovnocenné. Porota vybrala ty, které měly emocionální hloubku, uměleckou kvalitu a schopnost vyprávět příběh. Na snímku nevěsta z ekvádorského Guayaquil od Adriany Ortiz.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Láska tak velká jako sekvojovec? BreeAnna Lasher uspěla se svatebním snímkem z amerického Sequoia National Park.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Pár na paddleboardu vyfotografovala v Grónsku fotografka Maddie Mae.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Tento snímek pochází ze Skotské vysočiny a autorkou je Katy Homan.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Na tento kousek si asi troufne málokterý ženich s nevěstou. Snímek pochází z Glacier v americkém státě Washington a autorem je Traci Edwards.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Svatba je rodinnou záležitostí. A čtyřnozí členové nesmějí chybět. Snímek z Malajsie od Jaden Lim.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Novomanželský polibek z Kuala Lumpur od Louis Gan.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Když kouzlí nejen láska, ale i počasí. Americký pár si pro svůj svatební den vybral Yellowstone National Park a fotografa Davida Clumpnera. A volba se vydařila.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Dvě nevěsty zachycené Vanessou Crawford. Snímek je z amerického Northern Cascades National Park.
Autor: Jam Press/Junebug/Vannessa Crawford/The Crawfords Photography / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Hra barev. Snímek ze severní Austrálie od Brittney Couture.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Nevěsta z amerického Ohia od Bright Tolle.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Konec svobody? Pro tento pár zřejmě ne. Fotografie z francouzského Bordeaux od Sashy Dove.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Slzy dojetí. Svatba v Costa Rice objektivem Mauricia Ureny.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Bodoval i snímek Shivali Chopra z indické svatby.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Skotský pár vydávající se na společnou cestu životem. Fotografem je Matt Pocknell.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Nečekaný host. Na novomanžele v americkém Glacier National se kromě fotografa Sydneyho Evanse přišel podívat ještě někdo...
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Manželství po italsku. Fotografka Mariah Arianna byla pozvána svatbu do Jižního Tyrolska v Itálii. Co říkáte na výsledek?
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Dokonalý pár na zemi i pod vodou. Svatba focená Valerií Fernandez v Erakoru, což je malý ostrov v Tichém oceánu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Snímek z islandské svatby od Kristiny Raitciz.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz