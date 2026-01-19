„Je to program, kterým chceme udělat něco pro životní prostředí, pro automobilový průmysl, ale obzvlášť pro rodiny, které by si jinak nové auto, které je ekologické, nemohly dovolit,“ uvedl ministr.
O subvence budou moci zájemci žádat zpětně k 1. lednu, a to na plně elektrické vozy, ale i na plug-in hybridní automobily, které splní určité podmínky. Jednou z nich bude podle Schneidera dojezd na elektřinu nejméně 80 kilometrů. „Je to silný impulz pro elektromobilitu v Německu,“ dodal ministr.
Subvence budou moci získat domácnosti, jejichž zdanitelný roční příjem nepřesahuje 80 000 eur (1,9 milionu Kč). Vyšší příspěvek dostanou rodiny s dětmi, u nich bude i vyšší hranice ročního příjmu, a to 90 000 eur (2,2 milionu Kč). Automobil si přitom budou moci koupit i na leasing.
O parametrech chystaných subvencí informoval už v pátek deník Bild. Týž den se měla konat i Schneiderova tisková konference, na které měl ministr oznámit podrobnosti. Na poslední chvíli ovšem byla zrušena a přesunuta na dnešek. Podle mluvčího ministerstva životního prostředí se na poslední chvíli objevily námitky uvnitř vlády.
O víkendu se podařilo najít konečnou dohodu. Podle Bildu jsou na podporu prodeje elektroaut připraveny v Německu tři miliardy eur (téměř 73 miliard Kč), dotační program má běžet do roku 2029.
„Několik detailů je stále nejasných, počínaje způsobem vyplácení a načasováním,“ upozorňuje italský magazín Quattroruote. Podle deníku Bild bude online spuštěn specializovaný portál pro správu žádostí, ale až v květnu.
„Pobídky budou doprovázeny dalšími iniciativami, počínaje prodloužením daňových výjimek pro elektromobily do 31. prosince 2035. Toto rozhodnutí by podle ministerstva financí mělo do roku 2029 vést ke ztrátě daňových příjmů ve výši přibližně 600 milionů eur, což je značný rozpočtový deficit, o to více s ohledem na současné potíže vlády s vyrovnáváním veřejných financí a sliby o investicích do obrany a infrastruktury ze strany kancléře Friedricha Merze, který v posledních měsících vedl nátlak na Evropskou unii, aby od roku 2035 zrušila zákaz spalovacích motorů,“ dodávají Quattroruote.
Prodej nových osobních automobilů s čistě elektrickým pohonem v loňském roce v Německu vzrostl o 43,2 procenta na 545 142 vozů. Jejich podíl na celkovém prodeji nových osobních aut se tak zvýšil na 19,1 procenta z předloňských 13,5 procenta. Podle odborníků však poptávka po elektromobilech v Německu navzdory loňskému silnému růstu nadále zaostává za očekáváním.
„Čísla na první pohled signalizují boom elektromobilů. Ve skutečnosti však loňský silný růst jen kompenzuje propad z roku 2024,“ uvedl expert na dopravu Constantin Gall z poradenské společnosti EY.
Německý stát nákup elektromobilů podporoval už dříve. Podporu zrušila předchozí vláda kancléře Olafa Scholze kvůli úsporám na konci roku 2023. Německu tehdy došly peníze ve fondu na podporu prodeje bateriových aut, dotační program byl tehdy zrušen doslova ze dne na den. Prodej elektromobilů v Německu se pak v roce 2024 propadl o 27,4 procenta na 380 609 vozů.
Německo si stanovilo cíl, aby do roku 2030 na tamních silnicích jezdilo 15 milionů elektromobilů. Tento cíl se ale teď jeví jako nereálný, napsala agentura AFP. „Ukazuje se, že rozmach elektromobility v Německu, ve který se doufalo, je vleklejší a obtížnější, než se předpokládalo,“ uvedl Gall.
V Česku se ve velkém rozdávaly peníze na nákup elektroaut v roce 2024. Stálo to bezmála dvě miliardy korun a prodalo se díky tomu o pět tisíc bateriových aut víc. S dalšími přímými dotacemi se nyní v ČR nepočítá.