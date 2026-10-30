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Větrné elektrárny zabijí jen v Americe jeden a půl milionu netopýrů ročně

Radek John
  10:00
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Netopýři dokážou ve tmě zachytit i velmi drobnou kořist. Pomáhá jim v tom echolokace neboli orientace pomocí zvuku. | foto: ČTK

Netopýři dokážou ve tmě zachytit i velmi drobnou kořist. Pomáhá jim v tom...
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Netopýři jsou jediní savci, kteří dokážou skutečně létat. Jejich křídla tvoří...
Netopýři jsou jediní savci, kteří dokážou skutečně létat. Jejich křídla tvoří...
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Elektřina z větru je čistá a dnes už i levná. Větrných farem proto na celém světě přibývá. Jako skoro každá masově nasazovaná technologie mají však i svoje negativní dopady na přírodu. Z blíže neurčených příčin připraví o život mnoho létajících savců. Problém se dá řešit.

Mezi roky 1981 a 2024 uhynulo pod listy elektráren na území USA 18,7 milionu netopýrů. V posledních letech počet obětí větrníků stoupá. Momentálně překračuje 1,5 milionu za rok. Zjevně to souvisí se zvýšenou stavbou turbín. Takové jsou hlavní závěry výzkumu skupiny vědců vedené Charlesem J. Labuzzettou z Geologické služby Spojených států. O vysoké úmrtnosti malých létajících hmyzožravých savců v okolí větrných farem vědí zoologové už delší dobu.

Přesně ji vyčíslit však bylo poměrně obtížné. Metody počítání uhynulých zvířat se totiž v různých zprávách a vědeckých pracích liší. Labuzzetta a jeho spolupracovníci analyzovali celkem 499 takových hlášení. Pocházela ze 48 z 50 amerických států. Výjimky tvořily Aljaška a Havaj.

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Výzkumníci se soustředili na deset běžných druhů severoamerických netopýrů. Čísla z jednotlivých zpráv statisticky očistili pro různé metody sčítání, prostředí v okolí větrných farem, typy turbín a tak podobně.

Nejhůř dopadli netopýři šedí. Výzkumníci odhadují, že jich během zkoumaného období větrné elektrárny usmrtily 6,7 milionu. Druhé nejvyšší ztráty napočítali badatelé u netopýrů rudohnědých: 5,8 milionu. Třetí nejvyšší úmrtnost zaznamenali vědci u netopýrů stříbřitých, celkem 3,4 milionu.

Úmrtnost netopýrů je vyšší na větrných farmách poblíž řek. Škodlivější se také zdají elektrárny s delšími vrtulovými listy a instalace, u nichž je mezi vrtulí a terénem méně volného prostoru. Zoologové zatím tápají, proč větrníky netopýry zabíjejí.

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Létající savci by si mohli elektrárny plést se stromy, a hledat u nich potravu, případně úkryt. Podle jedné teorie zpívají samci netopýrů poblíž vrtulí své zásnubní písně. Samičky se pak připletou vrtulím do cesty.

New Scientist píše, že se problém dá řešit. Nabízí se změna konstrukce turbín. Například v ochraně mořských ptáků se testují pruhované vrtule. Elektrárny je také možné vypínat v době největší aktivity netopýrů. Létají nejraději za slabého větru. Ztráty ve výrobě elektřiny by proto byly jen malé.

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