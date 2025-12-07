„Do 4. září byl svět v pořádku. Smáli jsme se, plánovali, těšili se na každý další den. A pak přišla zpráva, která rozdělí život na „před“ a „po“. Nádor neznámého původu zjištěný až ve chvíli, kdy už tiše metastázoval do jater,“ napsala Nikola Hezucká (36) v neděli na Instagram v příspěvku, u kterého zakázala možnost přidávání komentářů.
„Přesto můj milovaný muž bojoval. Statečně. S vírou. Podstoupil agresivní léčbu a až do posledních dnů věřil, že to zvládne. A já jsem věřila s ním. Jeho víra totiž byla nakažlivá,“ pokračuje.
Dne 5. prosince v 15:10 boj jejího manžela skončil. „Byla jsem u něj. A byl tam i jeho nejlepší kamarád Milan. Patrik otevřel oči a podíval se na nás. S láskou. Hladila jsem ho po tváři a šeptala mu, že ho moc miluju, že jsme s ním a že nikdy nebude sám. A on pak naposledy vydechl. Odešel klidně. Se spokojeným výrazem ve tváři. Takhle chci, aby si ho svět pamatoval. Jako muže, který bojoval, miloval a do poslední chvíle věřil v život,“ zakončila Hezucká.
Manželka Patrika Hezuckého se k odchodu svého muže vyjádřila na sociálních sítích poprvé už v sobotu. „Byl jsi celý můj svět, můj domov, moje životní láska, moje jistota, můj bezpečný přístav. Byl jsi nejlepší táta na celém světě. Byl jsi ten nejkrásnější člověk s tou nejkrásnější duší. Teď tě tady nemám a nevím, co bez tebe dělat, jak žít. Lásko moje,“ napsala.
Jen den před úmrtím Hezuckého potvrdila informaci bulváru o tom, že její manžel přestal jíst i pít, takže zůstal plně odkázán na umělou výživu. Uvedla také, že spolu s lékaři „byla medikace upravena tak, že už ho vůbec nic nebolí.“
Patrik Hezucký (†55) přijel počátkem listopadu na natáčení podcastu Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Uvedl tehdy, že příčinou jeho problémů s chůzí je ztráta svalové hmoty a velký úbytek váhy. Od 18. listopadu byl hospitalizován v benešovské nemocnici.
Nádory neznámého původu jsou případy, kdy lékaři v těle najdou zhoubné metastázy, ale původní nádor se ani po důkladných vyšetřeních nepodaří objevit. Podle údajů Světové zdravotnická organizace jde zhruba o jedno až dvě procenta všech zhoubných nádorů.
Metastázy se nejčastěji odhalí v plicích, játrech, kostech nebo lymfatických uzlinách. Díky moderním zobrazovacím metodám a genetickému vyšetření těchto případů postupně ubývá, přesto patří k těm nejobtížnějším v onkologii.
Problémem je hlavně léčba. Když lékaři neznají původ nádoru, je složité přesně zacílit terapii. Některé nádory, například z plic, prsu, prostaty nebo ledvin, totiž dokážou metastazovat velmi brzo, zatímco samotný původní nádor zůstává dlouho skrytý. Právě proto mají pacienti s nádory neznámého původu podle odborníků horší prognózu než lidé, u nichž se místo vzniku rakoviny podaří určit. Na tuto skutečnost upozorňuje dlouhodobě i Evropská onkologická společnost.
V posledních letech se však diagnostika výrazně zlepšuje. Lékaři využívají imunohistochemii, molekulární genetiku i moderní metody, které dokážou podle DNA nádorových buněk zpětně odhadnout, odkud nádor pravděpodobně pochází. „Cílem je co nejpřesněji určit typ nádoru a pacienta léčit co nejcílenějšími metodami, i když se primární ložisko nepodaří najít,“ uvádějí specialisté z Masarykova onkologického ústavu.