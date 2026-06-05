Peter Phillips (48), syn princezny Anny a synovec krále Karla III., si s Harriet Sperlingovou řeknou ano v sobotu 6. června 2026. Obřad se uskuteční v kostele All Saints Church v anglickém Cirencesteru.
Podle britských médií mají být mezi hosty členové nejbližší královské rodiny včetně krále Karla III., královny Camilly, prince Williama a princezny Catherine. Očekává se také účast Zary Tindallové a jejího manžela Mikea Tindalla.
Pro Phillipse půjde o druhé manželství. V letech 2008 až 2021 byl ženatý s Autumn Kellyovou, s níž má dcery Savannah a Islu.
Kdo je Harriet Sperlingová?
Harriet Sperlingová se narodila v roce 1980. Vyrůstala se třemi sourozenci a profesně působila jako specializovaná dětská zdravotní sestra v britské Národní zdravotní službě (NHS).
Vedle zdravotnictví se věnovala také publikační činnosti. Ve svých textech často psala o rodičovství, víře a zkušenostech samoživitelky. Z předchozího manželství s fitness instruktorem Antoniem St John Sperlingem má 13letou dceru Georginu, kterou řadu let vychovávala sama. Ve svých článcích opakovaně popisovala, jak zásadně ji mateřství ovlivnilo a formovalo její pohled na život.
Některá britská média ji přirovnávají k princezně Kate. Kromě podobného věku a stylu oblékání je spojuje především zájem o raný vývoj dětí. Zatímco Harriet se věnovala vývoji nejmenších dětí, princezna z Walesu učinila podporu výzkumu prvních let života jedním z hlavních témat své veřejné činnosti.
Vztah začal v roce 2024
Dvojice spolu začala chodit v roce 2024 a veřejně se poprvé objevila na jezdeckých závodech Badminton Horse Trials v Gloucestershiru. Podle britských médií se pravděpodobně poznali prostřednictvím svých dcer, které se pohybovaly ve stejném sportovním prostředí.
Od té doby Harriet Sperlingová Petera Phillipse doprovázela na řadě významných společenských akcí. Společně navštívili například dostihový mítink Royal Ascot, Wimbledon i další události spojené s britskou aristokracií.
Letos v dubnu se navíc zúčastnila velikonočních oslav ve Windsoru, které jsou považovány především za rodinné setkání členů královské rodiny. Spolu s ní dorazila také její dcera Georgina. Britská média tehdy její účast označila za další důkaz, že se stala pevnou součástí širšího rodinného kruhu Windsorů.
A zdůrazňují, že to bude poprvé v britské královské rodině, kdy její člen bude v druhém manželství vychovávat vlastní děti zároveň s dítětem nového partnera. Dcerám Petera Phillipse Savannah a Isle je 15 a 14 let, dceři Harriet Sperlingové Georgině je 13 let.
Dobré vztahy s rodinou
Podle britského tisku si Harriet rychle vybudovala blízký vztah s rodinou princezny Anny. Opakovaně byla fotografována po boku Zary Tindallové na dostizích v Cheltenhamu i dalších společenských akcích.
Přestože se po svatbě nestane členkou užší pracovní části britské monarchie, bude patřit do širšího okruhu královské rodiny. Právě proto je její nadcházející sňatek s Peterem Phillipsem považován za jednu z nejvýznamnějších společenských událostí britské královské rodiny letošního roku.
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Britská královská rodina