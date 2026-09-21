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O2 má výpadek pevného internetového připojení. Nejde ani OnePlay a aplikace

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  10:31aktualizováno  10:55
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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: O2

Operátor O2 má zhruba od deváté hodiny výpadek pevného internetu. Uživatelé hlásí problémy z různých míst České republiky. Omezeně dostupná nebo nedostupná je i aplikace O2. Naopak mobilní služby jsou funkční.

Problémy hlásí zákazníci od pondělní deváté hodiny ráno. A to na všech serverech, které výpadky telekomunikačních služeb zaznamenávají: výpadky, downdetector nebo výpadky24. Uživtelé si stěžují na výpadek služeb i na facebookovém profilu operátora.

Obligátní restartování zařízení v tomto případě nepomáhá. Operátor výpadek přiznává a uvádí, že na jeho odstranění intenzivně pracuje: „Hezký den, někteří zákazníci mohou aktuálně zaznamenat zhoršenou dostupnost internetových služeb. Na odstranění potíží intenzivně pracujeme, aby byly služby opět co nejdříve dostupné. Omlouváme se za komplikace. Tomáš, O2 Guru“.

Výpadek se týká pevného internetového připojení. Mobilní služby včetně mobilního internetu by měly být funkční. Naopak nefunguje internetová televize OnePlay a nelze se dostat do mobilní aplikace operátora Moje O2.

„Z důvodů poškození sítě při výkopových pracích mohou někteří zákazníci aktuálně zaznamenat zhoršenou dostupnost internetových služeb. Na odstranění potíží intenzivně pracujeme, aby byla kapacita sítě co nejdříve plně obnovena. Při potížích zkuste restartovat zařízení, případně opakovaně, nebo zapněte a vypněte režim Letadlo. Omlouváme se,“ stojí ve vyjádření tiskového oddělení operátora O2.

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