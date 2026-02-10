Obchodní dům Kotva přivítal první zákazníky před 51 lety

Pražský obchodní dům Kotva přivítal první zákazníky 10. února 1975. Davy lidí, kteří byli zvědaví na nabídku zboží, museli zadržovat vojáci z nedalekých kasáren. Kotva vznikla jako příklad luxusního československého obchodního domu, na jeho otevření tak dorazili tehdejší političtí potentáti. Architekti budovy naopak zůstávali v ústraní.
Slavnostní stuhu přestřihl šéf pražské organizace KSČ Antonín Kapek, jemuž sekundoval ministr obchodu. Pro autory dnes oceňované výrazné stavby ale místo nezbylo, Věra a Vladimír Machoninovi totiž byli za normalizace v nemilosti.

V době uvedení do provozu byla Kotva pátým největším obchodním domem v Evropě s prodejní plochou 22 160 metrů čtverečních, který dokázal díky 2000 zaměstnanců obsloužit až 75 000 zákazníků denně.

Kotvu, situovanou uprostřed historické zástavby, navenek charakterizuje její fasáda a specifický půdorys tvořený šestiúhelníky. Tyto geometrické tvary architektům Machoninovým umožnily vypořádat se s prostorovým omezením proluky v severním rohu náměstí Republiky a nabídnout tak i přes poměrně malou parcelu co největší prodejní plochu. Obchodní dům, který si podnik Prior objednal ještě v 60. letech, navíc díky použitému řešení zároveň vcelku zapadá do okolní zástavby.

Stavba vyrostla za dva a půl roku

Architektonický návrh obchodního domu pocházel z domácího prostředí, stavební práce ale byly svěřeny švédské firmě Sial (Švédové stavěli i Máj). Po archeologickém průzkumu, který na místě budoucí Kotvy odhalil zbytky osady náležející k městskému královskému dvorci, se začaly v dubnu 1972 budovat základy, ve kterých bylo i místo pro novinku - velkokapacitní podzemní garáže. Stavba postupovala na svou dobu neuvěřitelně rychle, obchodní dům byl hotov za necelých 30 měsíců.

Věra a Vladimír Machoninovi ve druhé polovině 60. let minulého století - předtím, než jim normalizační moc znemožnila další svobodnou tvorbu - navrhli vedle Kotvy další zajímavé stavby, které ale veřejnost ani odborníci nepřijali vždy jednoznačně. Hodnocení se asi nejvíc rozchází v případě hotelu Thermal v Karlových Varech, Machoninovi navrhli i mohutnou budovu ambasády ve východním Berlíně nebo někdejší Dům bytové kultury u stanice metra Budějovická.

Obchodní dům Kotva je přijímán vesměs pozitivně, historik architektury Zdeněk Lukeš jej dokonce před lety zařadil do čela žebříčku socialistické architektury v České republice. Mnoho let ale trvalo, než se Kotva stala oficiálně památkou (na rozdíl od nedalekého Máje, který se ochrany dočkal v roce 2006). Po několika kolech rozhodování bylo dílo manželů Machoninových na seznam kulturních památek zapsáno v roce 2019.

V sevření konkurence

Kotva se v poslední době potýká s konkurencí modernějších obchodních center. Její fungování komplikovaly v minulosti spory o akcie, které se staly předmětem policejního vyšetřování i soudních pří. V březnu 2005 Kotvu koupila irská společnost Markland, která ji začala renovovat, plány ale narušila hospodářská krize. V roce 2016 se majitelem stala Pražská správa nemovitostí (PSN) miliardáře Václava Skaly, od které ji v roce 2020 koupila Generali Real Estate.

V současnosti, od předloňského února, je Kotva uzavřená kvůli rekonstrukci. Ta by měla být hotová koncem roku 2027. V nižších patrech vzniknou luxusní obchody a ve vyšších kanceláře. Promění se také okolí Kotvy, například zmizí nynější vstup do potravin. V sedmém patře pak bude restaurace s terasou. „Naší snahou je vytvořit společenské a nákupní centrum, které bude hostit stovky nejvyhledávanějších světových módních a lifestylových značek,“ řekl v létě 2023 pro LN mluvčí Generali Lorenzo Simoncelli.

