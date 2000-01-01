náhledy
Na první pohled to vypadá, jako kdyby tam přistálo UFO nebo jako kdyby někdo rozházel kruhové terče jen tak do krajiny. Dánské městečko Brøndby Haveby, ležící jen několik kilometrů západně od Kodaně, se díky svému unikátnímu uspořádání stalo jedním z nejfotografovanějších míst v zemi. Z ptačí perspektivy připomíná futuristické město či lidskou kolonii někde na Marsu jako vystřiženou ze sci-fi. Jeho příběh vám přinášíme ve fotogalerii.
Autor: Henry Do/Solent News/Profimedia
Jak asi tušíte, kruhové uspořádání není náhodné. S nápadem na ‚Garden City‘ přišel v roce 1964 krajinářský architekt Erik Mygind.
Autor: Henry Do/Solent News/Profimedia
Nezvyklou zahradní kolonii navrhl s jediným cílem, a to podporovat dobré sousedské vztahy a nabídnout lidem klid uprostřed zeleně.
Autor: Henry Do/Solent News/Profimedia
Vycházel přitom z architektury starých dánských vesnic, kdy se veškerý společenský život odehrával na návsi nebo u studny uprostřed obce.
Autor: Olivier Jarry-Lacombe/Solent News/Profimedia
Ovšem pozor: Brøndby Haveby není klasickým městem určeným k trvalému bydlení.
Autor: Olivier Jarry-Lacombe/Solent News/Profimedia
Jde o zahrádkářskou osadu s rekreačními domky, kam lidé jezdí odpočívat, pěstovat ovoce, zeleninu nebo květiny a trávit víkendy mimo ruch metropole.
Autor: Henry Do/Solent News/Profimedia
Místní pravidla navíc celoroční bydlení vyloženě zakazují.
Autor: ČTK/DPA/Stephan Schulz
Celý areál tvoří 284 zahrad rozdělených do 24 kruhových celků.
Autor: Olivier Jarry-Lacombe/Solent News/Profimedia
Každý z nich připomíná rozkrojený dort, jehož jednotlivé „výseče“ představují samostatné pozemky.
Autor: Olivier Jarry-Lacombe/Solent News/Profimedia
Tento originální koncept si získal obdiv architektů i fotografů z celého světa a snímky pořízené z dronů pravidelně obletí sociální sítě.
Autor: Olivier Jarry-Lacombe/Solent News/Profimedia
Přestože místo působí futuristicky, jeho hlavní myšlenkou není okázalá architektura, ale návrat ke komunitnímu životu a blízkému vztahu k přírodě.
Autor: Astrid Maria Rasmussen/Gonzales Photo/Profimedia
Brøndby Haveby tak dodnes představuje ukázku toho, že promyšlené urbanistické řešení může podporovat nejen estetiku, ale i sousedské vztahy a kvalitnější život.
Autor: ČTK/DPA/Stephan Schulz
Z ptačí perspektivy připomíná Brøndby Haveby futuristické město či lidskou kolonii někde na Marsu jako vystřiženou ze sci-fi.
Autor: Henry Do/Solent News/Profimedia
Z ptačí perspektivy připomíná Brøndby Haveby futuristické město či lidskou kolonii někde na Marsu jako vystřiženou ze sci-fi.
Autor: Olivier Jarry-Lacombe/Solent News/Profimedia
Z ptačí perspektivy připomíná Brøndby Haveby futuristické město či lidskou kolonii někde na Marsu jako vystřiženou ze sci-fi.
Autor: Olivier Jarry-Lacombe/Solent News/Profimedia