V pořadí 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech už patří minulosti. Významná kulturní událost tradičně přivábila do lázeňského města řadu hvězd světového filmu, třeba Dustina Hoffmana, Kevina Bacona nebo Magdu Vášáryovou. Na akci se po loňské úspěšné premiéře předvedl i Esprit Club, kam denně zavítala řada osobností a známých tváří ze světa showbyznysu, které prošly stylingovou proměnou. Podívejte se, jak vypadal letošní festival pohledem objektivu předního českého fotografa Benedikta Renče. Sedmý festivalový den zavítala do Esprit Clubu modelka a herečka Pavlína Němcová
Autor: Benedikt Renč
Jedním z hostů Esprit Clubu v Císařských lázních byl také Jiří Langmajer. Oblíbený herec, který patří k výrazným tvářím českého filmu, televize i divadla, si během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary užil festivalovou atmosféru. (6. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Před objektivem fotografa Benedikta Renče zapózovala v Esprit Clubu také herečka Aňa Geislerová. Letošní ročník KVIFF je pro ni ve znamení filmu Pramen, který byl uveden v hlavní soutěži festivalu. Ve snímku ztvárňuje lékařku Ingrid v silném historickém dramatu odehrávajícím se v polovině 80. let a patří k jeho hlavním hereckým tvářím. (9. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Do Esprit Clubu dorazila druhý den i slovenská herečka Táňa Pauhofová. (4.7.2026)
Autor: Benedikt Renč
Herečka Leona Skleničková dorazila do Esprit Clubu v Císařských lázních. Diváci ji mohou znát například z filmů Krakonošovo tajemství a Modelář nebo ze seriálů Sex O’Clock a Zlatá labuť. (4. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Mezi hosty závěrečného dne Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary nechyběl ani Bolek Polívka, jedna z nejvýraznějších osobností českého divadla a filmu. Legendární herec, mim, dramatik a scenárista je už desítky let neodmyslitelně spojen s jedinečným stylem, v němž propojuje klaunství, pantomimu, humor i silné lidské příběhy. Diváci si ho dodnes pamatují z ikonických filmů Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Pelíšky, Zapomenuté světlo nebo Musíme si pomáhat. Za své výkony získal řadu prestižních ocenění včetně Českého lva. Vedle filmové tvorby stále aktivně působí také na scéně svého Divadla Bolka Polívky v Brně a patří mezi nejrespektovanější osobnosti české kulturní scény. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Vizážistka Eliška Matějková před objektivem Benedikta Renče v Esprit Clubu. (9. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Majk Spirit se objevil ve Varech a zavítal také do Esprit Clubu v Císařských lázních, kde ho zachytil fotograf Benedikt Renč. Slovenský zpěvák, rapper a podcaster letos pokračuje v koncertování, tvorbě nové hudby a věnuje se také vlastní talk show. V roce 2026 představil například album BIG BRO a nové hudební projekty, kterými navazuje na svou dlouholetou kariéru. (7. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Mezi hosty závěrečného dne KVIFF nechyběli ani Jan Polívka s partnerkou Anetou Kalertovou. Dvojice mladých herců si nenechala ujít festivalovou atmosféru ani návštěvu Esprit Clubu v Císařských lázních, kde společně strávili část posledního dne. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Jan Polívka, mladý český herec a nejmladší syn slavného mima a herce Bolka Polívky, navštívil poslední den KVIFFu Esprit Club. Kromě divadelních projektů vystudoval Fyzické divadlo na JAMU a věnuje se autorské tvorbě. Zahrál si například v seriálu Bratří a sestry nebo účinkoval na pražských scénách, například v Divadle Aqualung. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Herečka Judit Pecháček (Bárdos), slovenská herečka maďarské národnosti, dorazila do Esprit Clubu v Císařských lázních. Dcera politika Gyuly Bárdose a novinářky Ágnes Bárdos je držitelkou ocenění pro nejlepší herečku z roku 2012 na cenách Sun in a Net Awards za výkon ve filmu z roku 2011. (4. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Herečka Aneta Kalertová navštívila Esprit Club v Císařských lázních a to po boku svého přítele, Jana Polívky. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Esprit Club v Císařských lázních společně navštívili Jan Polívka a Aneta Kalertová. Mladý herecký pár se objevil mezi hosty závěrečného dne festivalu. Jan, syn Bolka Polívky, studuje herectví na JAMU v Brně, zatímco Aneta je studentkou DAMU a působí také ve Švandově divadle. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Esprit Club navštívila i Diana Dulínková, herečka, která svou hereckou kariéru zahájila v mladém věku a postupně se etablovala v českém filmovém a televizním průmyslu. V roce 2023 ztvárnila hlavní roli ve filmu Dvě slova jako klíč, kde její výkon získal uznání kritiky i diváků.(11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Herečka Alžběta Malá patří mezi nejvýraznější talenty své generace. Pravnučka herce Ilji Prachaře na sebe výrazně upozornila hlavní rolí v minisérii Pět let, za kterou získala ocenění za nejlepší herecký výkon na festivalu Serial Killer. Diváci ji znají také z filmů Bratři a Zápisník alkoholičky nebo ze seriálu Smysl pro tumor. Během závěrečného dne KVIFF zavítala také do Esprit Clubu v Císařských lázních. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Před objektivem fotografa Benedikta Renče zapózovali také herec Jan Polívka a herečka Aneta Kalertová, kteří tvoří pár. Jan, syn Bolka Polívky, studuje herectví na JAMU v Brně a diváci ho mohou znát například ze seriálu Bratři a sestry. Aneta Kalertová studuje na DAMU, působí ve Švandově divadle a objevila se také na Letní scéně Musea Kampa či v seriálu Polda. Oba patří k nastupující generaci mladých českých herců. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Herečka Diana Dulínková zavítala poslední festivalový den do Esprit Clubu v Císařských lázních, kde zapózovala před objektivem fotografa Benedikta Renče. Talentovaná herečka se představila například ve filmech Dvě slova jako klíč nebo Džob. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítala během závěrečného dne festivalu také Alžběta Malá. Mladá talentovaná herečka na sebe výrazně upozornila hlavní rolí v minisérii Pět let, za níž získala ocenění za nejlepší herecký výkon. Diváci ji znají také z projektů Smysl pro tumor, Zápisník alkoholičky nebo ze seriálu Ulice. Pochází navíc z významné herecké rodiny – je pravnučkou legendárního herce Ilji Prachaře. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Herečka Diana Dulínková zapózovala poslední festivalový den v Esprit Clubu před objektivem fotografa Benedikta Renče. Absolventka hereckých studií v New Yorku na sebe upozornila rolemi ve filmech Dvě slova jako klíč a Džob, kde se představila po boku Jiřího Mádla. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Mezi hosty posledního festivalového dne v Esprit Clubu nechyběl ani František Prachař. Mladý herec a hudebník pochází ze známé umělecké rodiny, je synem herců Davida Prachaře a Lindy Rybové. Vedle studia herectví se věnuje také hudbě a patří k nastupující generaci talentů, kteří o sobě dávají stále více vědět na české kulturní scéně. V hudbě se proslavil zejména písní NEPO. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Před závěrečným večerem 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary zavítala do Esprit Clubu také Dagmar Havlová, která se zde nechala připravit na slavnostní zakončení festivalu. Letošní jubilejní ročník nesl i silný odkaz jejího zesnulého manžela Václava Havla. Václav Havel vnímal karlovarský festival po pádu komunismu nejen jako kulturní událost, ale i jako klíčový nástroj pro návrat svobodného Československa na mezinárodní kulturní scénu. Během porevoluční doby se stal jeho velkým patronem a pravidelným hostem, čímž zásadně podpořil novou éru festivalu. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Poslední festivalový den zavítala do Esprit Clubu v Císařských lázních také zpěvačka Marie April. Držitelka ceny Anděl v kategorii Objev se během krátké doby zařadila mezi nejvýraznější nové tváře české hudební scény. Se svou kapelou Marie April & The Fools propojuje indie, soul, jazz i rock a na debutovém albu Tangerines otevřeně zpracovává osobní témata dospívání i ztráty blízkého člověka. (11. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Osmý festivalový den zavítal do Esprit Clubu v Císařských lázních také Tom Sean Pšenička. Herec, zpěvák, textař a hudební producent, který vyrůstal v Praze po narození v Dublinu, patří mezi výrazné mladé talenty české scény. Kromě herectví, kde se objevil v řadě filmových a seriálových projektů, se věnuje také vlastní hudební tvorbě a sólové kariéře. (10. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
V Esprit Clubu jsme osmý den přivítali také Daniela Stehlíka, Alexandru Stehlík Monhart a Michaela Ælfriće Nordstranda. Na KVIFFu 2026 představili The Cinephile – oficiální vůni 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Vůně vznikla s cílem přenést do flakonu emoce spojené s filmovým večerem, od napětí před prvním záběrem až po atmosféru ikonických festivalových sálů. Na projektu se podílel také Michael Ælfrić Nordstrand, parfumér s mezinárodními zkušenostmi ze spolupráce s Tom Ford, Jo Malone nebo významnými kulturními institucemi. (10. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Herec Jan Cina dorazil do Esprit Clubu v Císařských lázních. Během letošního KVIFF patří mezi nejvýraznější tváře díky premiéře tragikomedie Chica Checa režiséra Tomáše Pavlíčka, která se představila v hlavní soutěži festivalu. Ve filmu ztvárňuje jednu ze svých nejodvážnějších rolí kariéry v podobě drag queen Chica Checa. (4. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Na snímku z Esprit Clubu jsou Daniel Stehlík, Alexandra Stehlík Monhart a parfumér Michael Ælfrić Nordstrand, kteří stojí za vznikem oficiální vůně 60. ročníku KVIFF s názvem The Cinephile. Zakladatelka značky Alexmonhart Alexandra Stehlík Monhart vytvořila vůni ve spolupráci s festivalem a světoznámým parfumérem Michaelem Ælfrićem Nordstrandem, jenž během své kariéry spolupracoval se značkami Tom Ford či Jo Malone i s Metropolitním muzeem umění v New Yorku. The Cinephile zachycuje jedinečnou atmosféru kina a filmového zážitku. (10. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Do Esprit Clubu v Císařských lázních společně zavítaly filmové producentky Julie Marková Žáčková a Dagmar Sedláčková. Obě patří k respektovaným osobnostem české filmové branže a stojí za autorskými snímky, které se pravidelně představují na prestižních mezinárodních filmových festivalech. Jejich práce propojuje českou kinematografii se zahraniční scénou a podporuje vznik výrazných festivalových projektů. (10. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Festivalovou atmosféru Karlových Varů si nenechala ujít ani modelka Agáta Burešová. V průběhu osmého dne KVIFF zavítala také do Esprit Clubu v Císařských lázních, kde se nechala unést příjemnou atmosférou a fotoaparátem Benedikta Renče. (10. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítala také modelka Lenka Benešová. Česká módní tvář si nenechala ujít festivalovou atmosféru Karlových Varů a dorazila mezi hosty Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. (9. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítala herečka Nikola Kylarová. Mladá česká herečka na sebe upozornila rolemi v projektech Limity, Na druhé straně léta nebo Ratolesti a postupně se zařazuje mezi nové tváře české filmové a televizní tvorby. (9. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítala také zpěvačka Klára Vytisková. Hudebnice, která během letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary vystoupila se svým koncertem, si nenechala ujít ani festivalovou atmosféru mimo pódium a zapózovala před objektivem fotografa Benedikta Renče. (9. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Mezi hosty Esprit Clubu v Císařských lázních se objevila také herečka Marie Švestková. Mladá talentovaná herečka na sebe upozornila rolemi ve filmech Noční klid, Franz a nejnověji také ve snímku Mistryně. (9. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Do Esprit Clubu v Císařských lázních dorazila herečka a modelka Darija Pavlovičová. Absolventka Pražské konzervatoře na sebe upozornila rolemi v seriálech Kukačky nebo Zločiny Velké Prahy a dnes patří mezi výrazné tváře mladé české herecké generace. (9. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
V Esprit Clubu se objevil také Redzed, jedna z nejvýraznějších osobností současného českého undergroundu. Interpret, který tvoří převážně v angličtině, zaujal posluchače nejen doma, ale i v zahraničí díky syrovému zvuku, energickým vystoupením a propojení rapu s tvrdšími hudebními žánry. Jeho skladby jako Rave in the Grave mají na platformě Spotify desítky milionů přehrání, díky čemuž se stal jedním z nejposlouchanějších českých interpretů v globálním měřítku. (8. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Redzed patřil mezi hudební hosty, kteří navštívili Esprit Club v Císařských lázních během festivalového dění v Karlových Varech. Český rapper a producent si vybudoval jedinečnou pozici díky temnému hudebnímu rukopisu, ve kterém kombinuje rap, rockové vlivy a výraznou vizuální estetiku. Jeho tvorba oslovila posluchače po celém světě a řadí ho mezi nejúspěšnější české interprety na mezinárodní scéně. (8. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítal také český rapper, zpěvák a producent Redzed, vlastním jménem Zdeněk Veselý. Umělec z Hustopečí patří mezi nejvýraznější české interprety s mezinárodním přesahem a ve své tvorbě propojuje rap s prvky nu-metalu, grunge a metalové hudby. Díky osobitému zvuku a anglickým textům si vybudoval silnou fanouškovskou základnu i za hranicemi Česka. (8. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Součástí festivalového dění v Esprit Clubu v Císařských lázních byla také castingová režisérka a filmová producentka Maja Hamplová. Pod vlastní značkou Casting by Maja se věnuje obsazování filmů, seriálů i reklam a stojí za castingem řady výrazných českých projektů, mezi které patří například Úsvit, Stodolovi, Bod obnovy nebo Obyčejná selhání. (8. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Před objektivem fotografa Benedikta Renče se v Esprit Clubu v Císařských lázních objevili také slovenský herec Juraj Lot a jeho partnerka Zuzana Kanócz. Oba patří mezi výrazné osobnosti slovenské herecké scény. Juraj se proslavil například rolí Martina Roznera v seriálu Búrlivé víno nebo postavou kpt. Jiřího Netíka v Případech 1. oddělení, Zuzana Kanócz je oceňovaná herečka známá z divadelních i filmových rolí. (8. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítala také Stella Ginger Janáčková. Dcera herečky Ani Geislerové se postupně vydává vlastní hereckou cestou a diváci ji mohli vidět například ve filmech Nevinnost nebo Amerikánka. (8. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Šestý festivalový den zavítal do Esprit Clubu v Císařských lázních herec Matyáš Řezníček. Před třemi lety získal nominaci na Českého lva za výkon ve filmu Hranice lásky a vedle herectví se věnuje také elektronické hudbě. Aktuálně ho můžete vidět v černé komedii Poberta, kde ztvárňuje zlodějíčka Lupyna. (8. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Součástí úterního Esprit Clubu byla také zpěvačka, tanečnice a modelka Zea. Před filmovým programem si nechala vytvořit make-up a styling, který podtrhl její osobitý styl. Umělkyně známá také ze seriálů Iveta a Policie Hvar se věnuje herectví i hudební kariéře, kde pod jménem Zea vydala debutové album Burning Light. (7. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítal také Ondřej Trojan, výrazná osobnost českého filmu a součást známé herecké rodiny Trojanových. Filmový a divadelní herec, režisér a producent navazuje na uměleckou tradici své rodiny, ve které působil také jeho otec Ladislav Trojan a herecké profesi se věnuje nejen jeho bratr Ivan Trojan. (7. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
V Esprit Clubu v Císařských lázních se před fotoaparátem Benedikta Renče objevil Tomas Sean Pšenička. Mladý herec, zpěvák a hudebník zaujal během festivalového večera nejen svým stylem, ale i energií, kterou přináší do české kulturní scény. (7. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Mezi osobnostmi, které zavítaly do Esprit Clubu v Císařských lázních, nechyběl ani Petr Lněnička. Český divadelní a filmový herec, člen divadelního spolku Kašpar, patří k výrazným tvářím současné herecké scény. V letošním roce se objevuje v několika filmových a seriálových projektech, mezi které patří také minisérie Metoda Markovič: Straka. (7. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Součástí Esprit Clubu v Císařských lázních byl také Tomas Sean Pšenička, který dorazil po boku své přítelkyně, herečky Josefíny Prachařové. Herec, zpěvák a hudebník patří mezi mladé výrazné talenty české kulturní scény a věnuje se filmové i hudební tvorbě. (7. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
V Esprit Clubu v Císařských lázních se objevil také herec, zpěvák, textař a hudební producent Tomas Sean Pšenička. Umělec narozený v Dublinu vyrůstal v Praze, kde studoval herectví na Pražské konzervatoři, a postupně se prosazuje jak před kamerou, tak v hudební tvorbě. (7. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Herečka Josefína Prachařová navštívila Esprit Club v Císařských lázních během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mladá česká herečka se věnuje filmové, televizní i divadelní tvorbě a patří mezi talenty nastupující generace. Vedle herectví má také taneční průpravu ze školy Duncan centre a zkušenosti s divadelní tvorbou. (6. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Herec Jiří Langmajer navštívil Esprit Club v Císařských lázních během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Oblíbený divadelní, filmový a televizní herec patří mezi výrazné osobnosti české scény a letos je spojen také s připravovaným celovečerním pokračováním seriálu Lajna, který by měl vstoupit do kin na konci letošního roku. (6. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Herec a režisér Jiří Mádl navštívil Esprit Club v Císařských lázních během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jiří se letos objeví ve filmu s názvem 6 gramů režiséra Miroslava Ondruše, ve kterém ztvárňuje jednu z hlavních rolí po boku Ondřeje Vetchého, Martina Pechláta a Davida Novotného. Komedie o čtyřech otcích, kteří se snaží ochránit své děti, zamíří do českých kin 6. srpna. (6. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Umělkyně a režisérka Ester Geislerová opět navštívila Esprit Club v Císařských lázních během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Letošní ročník KVIFF je pro ni mimořádně osobní, protože zde měla světovou premiéru svého celovečerního dokumentu Dvě deci tuše, ve kterém se vydává po stopách života svého otce Petra Geislera, významného japanologa, novináře, překladatele, kaligrafa a fotografa. (6. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Jedním z hostů Esprit Clubu v Císařských lázních byl také zpěvák, skladatel a herec Daniel Žižka, známý do roku 2023 pod uměleckým jménem Daniell. Umělec, který reprezentoval Českou republiku v soutěži Eurovision Song Contest 2026 a umístil se na 16. místě, si nenechal ujít festivalové dění v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. (6. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Kameraman Tomáš Kotas navštívil Esprit Club v Císařských lázních během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Absolvent FAMU na sebe výrazně upozornil kamerou k filmu Nahoře nebe, v dolině já, za kterou získal Cenu české filmové kritiky i ocenění Asociace českých kameramanů. (6. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Mezi hosty Esprit Clubu v Císařských lázních se objevila také herečka Beáta Kaňoková. Diváci ji znají ze seriálů Pan profesor a Zlatá labuť, výrazné role ztvárnila také ve filmech Hranice lásky a Běžná selhání. Vedle filmové a televizní tvorby je stálicí souboru Městských divadel pražských. (6. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Influencerka Alexandra Sedláčková navštívila Esprit Club v Císařských lázních v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jedna z prvních českých bloggerek a dnes úspěšná beauty a fashion influencerka přinesla do festivalového večera ještě více stylu a módní inspirace. (6. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Hudebník, herec a model Šimon Opp navštívil v pondělí 6. července Esprit Club v Císařských lázních v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Talentovaný umělec přinesl do festivalové atmosféry také dávku rockové energie. Loni vydal své debutové EP Dance With Somebody, které částečně vznikalo v Londýně. (6. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč kta
Modelka a maželka zpěváka Alberta Černého, Barbora Černá (Podzimková) byla součástí Esprit Clubu. Barbora je vítězka světového finále Elite Model Look pro rok 2014. S Albertem čekají své první miminko.
Autor: Benedikt Renč
Zpěvák Albert Černý navštívil v neděli Esprit Club v Císařských lázních v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Frontman kapely Lake Malawi, která reprezentovala Českou republiku na soutěži Eurovision Song Contest 2019, patřil mezi hosty festivalového společenského programu. (5. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Zpěvák Marcell navštívil se svou manželkou Lindou Procházkovou Esprit Club v Císařských lázních v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hudebník, který se proslavil také svou účastí v televizní reality show Zrádci, dorazil po boku své ženy, designérky Lindy Procházkové. (5. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Držitel ocenění Grand Designer, Jan Plecháč patří mezi nejvýraznější osobnosti současného českého designu. V neděli navštívil Esprit Club v Císařských lázních a nechal se vyfotit Benediktem Renčem. (5. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Designér Jan Plecháč navštívil v neděli Esprit Club v Císařských lázních v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Držitel ocenění Grand Designer zaujal svými návrhy kolekcí Abbys, Harmonic a Duše lesa pro sklárnu Moser. Patří mezi nejvýraznější osobnosti současného českého designu. (5. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Herečka Pavla Tomicová navštívila čtvrtý den KVIFFu Esprit Club. Film Chica Checa, v němž hraje s hercem Janem Cinou byl nominován do hlavní soutěže.
Autor: Benedikt Renč
Zpěvačka, akordeonistka, herečka a tanečnice Rozálie Havelková dorazila mezi prvními hosty do Esprit Clubu v Císařských lázních. Umělkyně je známá svým syrovým projevem a texty, v nichž kombinuje dryáčnický šanson s cynickou romantikou, a v roce 2022 se dostala do nejužší nominace Cen Anděl v kategorii Objev roku za album Korzetiér. (4. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Modelka a influencerka Kateřina Sokolová, Miss České republiky 2007 a spoluzakladatelka nadačního fondu AutTalk, dorazila do Esprit Clubu v Císařských lázních. Patří mezi známé osobnosti české modelingové a charitativní scény. (4. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Herečka Andrea Uhlík Berecková dorazila do Esprit Club. Česká divadelní, televizní a filmová herečka patří mezi výrazné osobnosti mladší herecké generace. (4. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Manželé Lukáš Hejlík a Veronika Hejlíková dorazili do Esprit Clubu v Císařských lázních. Jeden z nejznámějších párů české gastro a kulturní scény společně pózovali před foťákem Benedikta Renče, (4. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Na festivalový večírek v Esprit Clubu v Císařských lázních zavítal herec Petr Uhlík. Představitel Ladislava Hojera z oceňované minisérie Metoda Markovič: Hojer. (4. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Jan Cina patřil mezi hosty Esprit Clubu v Císařských lázních, kam dorazil v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Pozornost letos poutá také díky filmu Chica Checa, který měl na KVIFF premiéru v hlavní soutěži a v němž ztvárňuje výraznou roli drag queen Chica Checa v režii Tomáše Pavlíčka. (4. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč