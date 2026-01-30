Vědci objevili planetu podobnou Zemi, na povrchu je ale minus 70 stupňů

Autor: ,
  19:12aktualizováno  19:12
Mezinárodní tým vědců objevil novou potenciálně obyvatelnou planetu vzdálenou od té naší asi 146 světelných let. Planeta s podobnou velikostí jako Země může nabízet podmínky vhodné pro život, pokud by to dovolila teplota na povrchu. Nachází se totiž v oblasti, kde se může teplota pohybovat až kolem minus 70 stupňů, napsal web listu The Guardian.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: NASA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Vědci z Austrálie, Británie, Dánska a Spojených států objevili planetu nazvanou HD 137010 b s využitím dat z amerického teleskopu Kepler zachycených v roce 2017.

Planeta obíhá okolo hvězdy podobně veliké jako Slunce a je přibližně o šest procent větší než Země.

„Na této planetě velikosti Země je zvláště pozoruhodné, že je jen asi 150 světelných let vzdálena od naší sluneční soustavy,“ citoval list Guardian výzkumnici Chelseu Huangovou z australské univerzity v jižním Queenslandu.

Jeden světelný rok je vzdálenost odpovídající téměř 9,5 bilionu kilometrů. Další planeta obíhající kolem hvězdy velikosti podobné Slunci je podle vědkyně asi čtyřikrát dál.

Hvězda je však o něco chladnější a tmavší než Slunce, což znamená, že podmínky na planetě jsou podobnější Marsu než Zemi. Teploty by podle odhadů vědců mohly klesat až k 70 stupňům pod nulou, což by život podobný lidskému poněkud komplikovalo.

Vědci tvrdí, že planeta by se měla vzhledem k očekávanému vývoji pozorovacích technologií ocitnout v blízké budoucnosti v centru zájmu astrofyziků.

„Jsem si jistá, že bude prvním cílem pozorování, až technologie pokročí,“ řekla Huangová.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.