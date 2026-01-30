Vědci z Austrálie, Británie, Dánska a Spojených států objevili planetu nazvanou HD 137010 b s využitím dat z amerického teleskopu Kepler zachycených v roce 2017.
Planeta obíhá okolo hvězdy podobně veliké jako Slunce a je přibližně o šest procent větší než Země.
„Na této planetě velikosti Země je zvláště pozoruhodné, že je jen asi 150 světelných let vzdálena od naší sluneční soustavy,“ citoval list Guardian výzkumnici Chelseu Huangovou z australské univerzity v jižním Queenslandu.
Jeden světelný rok je vzdálenost odpovídající téměř 9,5 bilionu kilometrů. Další planeta obíhající kolem hvězdy velikosti podobné Slunci je podle vědkyně asi čtyřikrát dál.
Hvězda je však o něco chladnější a tmavší než Slunce, což znamená, že podmínky na planetě jsou podobnější Marsu než Zemi. Teploty by podle odhadů vědců mohly klesat až k 70 stupňům pod nulou, což by život podobný lidskému poněkud komplikovalo.
Vědci tvrdí, že planeta by se měla vzhledem k očekávanému vývoji pozorovacích technologií ocitnout v blízké budoucnosti v centru zájmu astrofyziků.
„Jsem si jistá, že bude prvním cílem pozorování, až technologie pokročí,“ řekla Huangová.