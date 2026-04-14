Když se v Česku řešila pandemie covidu-19, očkování proti koronaviru se důsledně evidovalo. Lidé si tehdy mohli pořídit do mobilu aplikaci Tečka, ve které byla zaznamenaná informace o očkování a jíž se dalo prokázat tam, kde to bylo potřeba. Tečka se později změnila v EZKartu, do které se měly přidávat informace o dalších vakcínách – nejen o těch proti koronaviru. Jak to s ní vypadá dnes a kde dohledat informace o podstoupených očkováních, když ztratíte papírový očkovací průkaz?
Co se píše do očkovacího průkazu?
Informace o očkováních se v Česku (již od dob Československa) zapisují do očkovacího průkazu – papírové knížečky, kam ošetřující lékař zapíše datum, zaškrtne ve výběru políčko s nemocí, proti které se očkuje, nalepí štítek s názvem a šarží očkovací látky a připojí svou jmenovku a podpis. Dříve se ale žádné štítky nelepily, informace o podané látce se vpisovala ručně a záleželo na doktorovi, jak si dal na vpisování údajů záležet.
Informace o vakcínách elektronicky
Jak postupovat, když očkovací průkaz ztratíte, nebo po desítkách let nejsou položky dobře čitelné? Lze se informace o aplikovaných vakcínách někde dopátrat?
Nějakou dobu byl seznam aplikovaných vakcín součástí aplikace eRecept, která slouží k evidování předpisů a vydaných léků. Později tato data přešla pod očkovací portála poté pod takzvanou EZKartu. V ní očkování sice vidíte, ale má to jeden háček: až ta aplikovaná od 1. ledna 2023. Výjimkou jsou vakcíny proti koronaviru, které se sem přenesly z Tečky a mohou být i staršího data.
Proč nejsou v EZKartě všechna očkování?
„Vzhledem k tomu, že zákonná povinnost zapisovat proběhlá očkování do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) platí od 1. 1. 2023, nemůže ministerstvo zdravotnictví zaručit dostupnost všech údajů nutných pro zápis očkování absolvovaných před tímto datem,“ uvádí na svých stránkách Národní zdravotnický portál NZIP.
Praktický lékař vám sice může do EZKarty zapsat i starší očkování, není to ale jeho povinnost. A hlavně: smí to udělat, jen když je schopen ověřit pravost záznamu o očkování a zná veškeré parametry očkovací látky. Což je hlavně u starších vakcín problém.
Co dělat při ztrátě očkovacího průkazu?
Nepomůže vám ani vaše zdravotní pojišťovna. Jak upozornila mluvčí VZP Viktorie Plívová, pojišťovna nemá – a ani nemůže mít informaci o všech prodělaných očkováních už proto, že ta nepovinná si klient hradí sám a pojišťovna o nich ani neví.
V případě, že záznamy o očkování pacient ztratí, doporučuje Plívová obrátit se spíše na svého praktického lékaře než na pojišťovnu. „Ten vede veškeré záznamy o zdravotním stavu pacienta, a tedy i o očkování. Lékař je schopný také vystavit opis očkovacího průkazu,“ dodala mluvčí.
Jenže co když jste lékaře v životě několikrát měnili ten současný nemá informace o všech vašich očkováních – třeba proto, že váš očkovací průkaz byl v době vaší registrace už ztracený? Přesných informací o aplikovaných vakcínách se pak nedoberete nikde.
Test na protilátky
Pokud máte pochybnosti o tom, zda vaše dávná očkování jsou ještě účinná, můžete si nechat vyšetřit hladinu protilátek proti specifickým nemocem a pak se rozhodnout, zda a proti čemu se nechat očkovat.
Zatímco proti záškrtu, obrně, spalničkám, žloutence, příušnicím či zarděnkám byste měli být očkovaní už z dětství, tetanovku je třeba obnovovat po 10 až 15 letech. Také očkování, která jsou povinná jen u některých skupin lidí (např. proti tuberkulóze) nebo která jste si nechali dát dobrovolně (jako je vakcína proti klíšťové encefalitidě), už nemusejí být účinná.
Vyšetření protilátek se provádí z krve a cena se pohybuje (za jednu zjišťovanou nemoc) pro samoplátce mezi 300 až 500 korun.