Vakcínu proti tetanu dostávají v Česku už kojenci od třech měsíců věku. Je součástí očkování tak zvanou hexavakcínou a do nástupu do školky by děti měly dostat více dávek (podle použitého očkovacího schématu 2+1 nebo 3+1). Zatímco pediatři na to rodiče svých malých pacientů pravidelně upozorňují, u dospělých je tomu jinak. Na obnovu očkování si musíte myslet sami.
Jaký je interval pro očkování proti tetanu?
Vakcína proti tetanu by se v dospělosti (od 18 let věku) měla opakovat každých 10 až 15 let. Od 60 let je interval zkrácený na 10 let. V dospělosti se podává booster, tedy posilující dávka po základním očkování z dětství. Booster „osvěží paměť“ vaší imunitě, aby při setkání s bakteriemi Clostridium tetani organismus zareagoval dostatečně rychle.
Průběh nemoci
Někdy se může stát, že utrpíte zranění, u kterého je vysoké riziko nákazy tetanem. Jde zejména o hluboké a nehojící se rány, které mohou být kontaminované. Bakterie způsobující tetanus se nacházejí zejména v půdě, v trusu hospodářských zvířat, ale také na zrezlých a zaprášených površích. V případě, že utrpíte takovéto zranění a od posledního boosteru proti tetanu vás dělí víc než pět let, lékaři vám podají vakcínu ihned. Další přeočkování vás čeká za 10 až 15 let (podle věku).
Jak si hlídat platnost vakcíny proti tetanu?
Tradiční možností je zápis každé očkovací látky a data aplikace do papírového očkovacího kalendáře. Dříve se informace o prodělaném očkování proti tetanu lepila přímo na průkaz zdravotní pojišťovny.
Pokud ale nejste přítelem papírových lístečků a fyzických dokladů, můžete si snadno potřebné informace dohledat ve výpisu provedených očkování. Získat ho můžete jak pro sebe, tak pro své nezletilé děti. Jak na to?
Kde a jak získat výpis provedených očkování?
- Nejsnáze a kdykoli to jde v pacientské aplikaci eRecept.
- Můžete se také obrátit na svého praktického lékaře, který má přístup k vašemu lékovému záznamu.
- Informaci o provedených očkováních si můžete vyžádat také od farmaceuta v lékárně. V tom případě počítejte s tím, že si bude muset ověřit vaši totožnost, než vám údaje sdělí.
- O výpis provedených očkování můžete také požádat prostřednictvím služby Czech POINT.
Je tetanovka v ČR povinná?
Povinnost nechat se očkovat proti tetanu vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví a z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. „Nejedná se tedy o právo být očkován, ale o povinnost podrobit se očkování,“ upřesňuje Portál veřejné správy. Za děti do 15 let přebírají tuto odpovědnost rodiče. Výjimku z očkování mají jen lidé, u kterých je prokázaná imunita proti danému onemocnění nebo kontraindikace.
Vakcína proti tetanu je plně hrazená ze zdravotního pojištění.
Co když tetanovku odmítnu?
Očkování proti tetanu je povinné ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Ten také v § 92k určuje výši sankce, kterou je možné dostat za vyhnutí se očkování: u fyzických osob je to až 10 000 korun. Stejná výše je stanovená za to, když nenecháte naočkovat své dítě.
V minulosti se proti pokutě, která se týkala nenaočkování nezletilých dětí, odvolalo několik rodičů k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Neuspěli, podle soudu nedošlo pokutou a nepřijetím dětí do MŠ k zásahu do soukromých práv rodičů a dětí.
