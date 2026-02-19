O tragické nehodě jen pár měsíců starého letounu Tupolev Tu-154 během přistání v únoru 1973 přineslo Rudé právo pouze kusé zprávy. O událostech v předpolí pražského letiště Ruzyně informovalo stroze a vynechalo řadu klíčových detailů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Komunisté si zjevně nepřáli, aby se informace k veřejnosti dostaly. Pád stroje, který skončil v plamenech a v jehož troskách zemřelo 66 lidí, chtěli ututlat.
Stejně skoupá na informace byla i oficiální zpráva, postupně vytvořená z poznatků sovětských a československých odborníků, kteří nehodu přijeli vyšetřit. I ta o důvodech mlžila, experti jen suše konstatovali, že se jim podařilo vyvrátit takřka jakoukoli myslitelnou příčinu.
Zdůraznili ovšem, že nemohou s jistotou vyvrátit negativní vliv náhlých turbulencí, a vyšetřování uzavřeli. Dlouhé desítky let to tedy vypadalo, že běžný linkový let s tragickým závěrem postihla neznámá anomálie. Až relativně nedávno však vyšlo najevo, že experti pravé důvody pádu znali.
Běžné ráno, běžný let
Mezinárodní let s označením SU-141 přitom měl být pouhou rutinou. Ještě novotou zářícím Tupolevem Tu-154, jež patřil sovětské vlajkové společnosti Aeroflot, se 19. února 1973 vydalo z moskevského letiště Šeremetěvo na pražské letiště Ruzyně 87 cestujících a 13 členů posádky.
Data o havárii
Datum: 19. února 1973
Jen pět měsíců staré letadlo se od ranveje největšího letiště hlavního města SSSR odlepilo v 9:50 dopoledne místního času. Překonání téměř 1 700 kilometrů mu mělo zabrat zhruba dvě a půl hodiny.
Celý let probíhal bezproblémově. Po startu stroj postupně vystoupal do deseti a půl kilometru. Ideální byly dle předpovědi i podmínky pro přistání v Československu. Na Ruzyni tehdy panovalo téměř bezvětří, a i viditelnost byla více než dobrá. Mraky se vznášely několik kilometrů nad zemí.
Vypnutí autopilota vedlo k pádu
Z letové hladiny začali piloti klesat po přeletu nad Varšavou a v 9:54 našeho času oznámili dispečerům překročení státní hranice nad frýdlantským výběžkem. Už o šest minut později stroj prolétal nad navigačním majákem u Roudnice nad Labem.
Pár minut po desáté hodině získala posádka od řídicí věže letiště povolení k přistání na dráze 25 (dnes 24), vedoucí z východu na západ, severně od terminálů. Letoun doposud letěl na autopilota, který sledoval radiový naváděcí paprsek a přesně udržoval předepsanou dráhu.
Po přijetí povolení, kdy se stroj nacházel zhruba kilometr od prahu dráhy, však ovládání převzal kapitán letu. V okamžiku odpojení autopilota ve výšce okolo 70 metrů se však letoun prudce naklonil špičkou k zemi. Podle pozdějších výpovědí pilotů stroj vůbec nereagoval na pohyby řídicí pákou.
Druhý pilot ve snaze zvrátit prudké a neřízené klesání zvýšil otáčky motorů. Kýženého efektu ale nedosáhl – stroj se nevyrovnal, naopak začal ještě rychleji klesat, a pilot proto otáčky opět snížil na minimum v naději, že alespoň sníží rychlost během nyní již nevyhnutelného nárazu.
Náraz těsně před dráhou
Tupolev mířil k letišti od východu. Nejprve těsně přeletěl nad čtyřproudou dálnicí D7 a pouhou minutu po získání povolení narazil v rychlosti okolo 270 kilometrů do země. Jen pár desítek metrů od silnice a zhruba 450 metrů od prahu ranveje.
Na zem dopadl levým a krátce nato také pravým podvozkem. Podvozky sílu nárazu nevydržely a zhroutily se, kvůli čemuž desítky tun těžký stroj dopadl částí trupu a pravým křídlem na zem. Vlivem velké rychlosti stroj dál klouzal směrem k ranveji. Pravé křídlo se pod obrovským tlakem odlomilo a z poškozených palivových nádrží začaly unikat tuny kerosinu, které se okamžitě vznítily.
Zbytek těžce poškozeného letounu se proměnil v ohnivou kouli, která stále vysokou rychlostí klouzala po travnaté ploše letiště. Trosky zastavily jen padesát metrů od začátku ranveje. Ještě předtím se letoun postupně přetočil na střechu a odlomil se pravý motor a celá ocasní část.
Nezastavitelný živel
Samotný pád letadla většina cestujících na palubě přežila. Letadlo se totiž chystalo na přistání, takže do země narazilo relativně pozvolna. O životy přišli kvůli požáru, který postupně stravoval trosky tupolevu.
Letištním hasičům, kteří byli díky přímému výhledu na místo nehody ze zbrojnice na místě během několika desítek sekund, se nepodařilo ohromný oheň včas zkrotit. Ani posilám přivolaným z města.
Experti v závěrečné zprávě později napsali, že v nádržích letounu v době přistání stále zbývalo dvanáct tun leteckého paliva. Vytékalo kolem vraku a trhlinami přímo do kabiny pro cestující a živilo plameny, které uvěznily většinu lidí v zadní části stroje.
Většina obětí uhořela nebo se udusila kouřem, přežili jen ti, kdo se nacházeli v přední části. Zachránili se tím, že vylezli dírou v trupu po odlomeném křídle. Osádka kokpitu se dostala ven oknem. Oheň postupně pohltil celé letadlo. Teplota uvnitř se zvedla natolik, že postupně vybuchly i bomby se stlačeným vzduchem pro nouzové masky.
|
Při nehodě letadla před 50 lety uhořela téměř celá kapela Evy Pilarové
Celkem v sovětském tupolevu zahynuly čtyři letušky a 62 pasažérů. Ze 66 obětí bylo 37 občanů Sovětského svazu a 17 z Československa. Mezi nimi i muzikanti z doprovodné kapely Evy Pilarové, kteří se vraceli z turné na Kubě. Přežil jediný z nich, 28letý baskytarista Petr Marcol vyvázl jen s pohmožděným zápěstím. Zahynulo pět muzikantů a zvukař. Sama zpěvačka odlétala z Kuby později než její kapela.
Když Eva Pilarová v kubánské televizi viděla zprávu o leteckém neštěstí v Praze, československý velvyslanec ji uklidňoval, že na Ruzyni spadlo sovětské vojenské letadlo. Až po příletu do Prahy zjistila, že šlo o nehodu civilního letounu, ve kterém zemřeli „její kluci,“ popisuje čtyřnásobná zlatá slavice ve své knize Vzpomínání.
Na českém území šlo tehdy o nejhorší leteckou nehodu, už o rok později ji však překonala tragédie letu 450 v Suchdole.
Skutečnost ukrytá v archivu
Už zmíněná komise složená z československých i sovětských expertů rychle vyloučila všechny možnosti – s letadlem nic nebylo a posádce se nic nestalo. Příčina tak zůstala neznámá. Až desítky let poté se začalo ukazovat, že důvody pádu vyšetřovatelé znali, režim si však jejich zveřejnění nepřál.
Teprve před pár lety se bývalému pilotovi a expertovi na letecké katastrofy Ladislavu Kellerovi podařilo v Národním archivu najít několik vyšetřovacích zpráv, které se týkaly osudu letu 141 z Moskvy do Prahy.
Letoun Tupolev Tu-154
Výrobce: Kujbyševský letecký závod, později Aviakor
Úzkotrupý letoun s trojicí motorů v ocasní části navrhla v polovině šedesátých let sovětská konstrukční kancelář Tupolev podle zadání vlajkové letecké společnosti Aeroflot. Stroj se středním doletem měl nahradit starší model Tu-104 a vrtulové Iljušiny.
Stejně jako u britských Hawker Siddely Trident či amerických Boeingů 727 přivádělo vzduch ke střednímu motoru zakřivené potrubí od nasávacího otvoru na střeše (takzvaný S-duct).
Modely celé rodiny letounů Tupolev Tu-154 se od sebe liší písmenem za číselným označením – nemělo jej pouze několik desítek nejstarších kusů původní verze, vyráběné do roku 1974. Přepravit mohly tyto stroje až 164 cestujících a o jejich pohon se staraly motory Kuzněcov NK-8-2.
Ve výrobě je už krátce po představení celé řady nahradila modernizovaná varianta 154A s výkonnějšími motory a delším doletem. Variant postupně vzniklo několik – stroje vyráběné od roku 1982 se zcela jinými motory a upravenou aerodynamikou, vedoucí k úspoře paliva, získaly označení „M“.
Letouny rychle získaly na popularitě a po několik desítek let patřily k nejrozšířenějším ve východním bloku – oblibu jim přinesla vysoká cestovní rychlost i schopnost provozu v extrémních podmínkách a z letišť s minimálním vybavením.
Pohled na demontáž třetího motoru umístěného v ocasní části skrze přívodní potrubí. | foto: Velký přelet
I když je nehodovost s obdobnými stroji srovnatelná, celá rodina letounů si za dlouhá léta provozu nevysloužila nejlepší pověst. Nechvalně se proslavily například nehodou u Smolensku v dubnu 2010, během níž zemřela řada polských politiků a vojenských představitelů, včetně prezidenta Lecha Kaczyńského.
Sériová výroba strojů skončila v roce 2006, ale ještě několik dalších letadel postupně vzniklo z náhradních dílů, poslední až v roce 2013.
Z flotily ruského národního dopravce Aeroflot letouny rodiny Tu-154 zmizely až v roce 2010, po téměř čtyřiceti letech od zavedení do služby. Nejméně jeden Tu-154B však dodnes používá severokorejská aerolinka Air Koryo – podle stránek společnosti letěl 43letý stroj na lince z Pchjongjangu do Vladivostoku a zpět naposledy v pátek 6. února 2026.
Tu-154M létaly i u nás. První dostaly Československé aerolinie v roce 1988. Postupně převzaly dalších pět kusů, poslední až v polovině roku 1990. Tři letouny používala také federální letecká služba (jeden po rozdělení připadl Slovensku) pro vládní lety. U Vzdušných sil Armády České republiky dolétaly v roce 2007. Z osobní přepravy zmizel poslední kus už v roce v 1999.
Jeden z bývalých letounů vládní letky je v Česku i vystaven. Stroj OK-BYZ, který přepravoval například prezidenta Václava Havla nebo hokejovou výpravu z Nagana, je od roku 2018 umístěn v areálu Leteckého muzea v Kunovicích. Předcházel tomu náročný převoz notně očesaného letadla z vojenského letiště v pražských Kbelích.
Na přesun letadla dali lidé přes milion, hlásí se i technici od gripenů
V analýze zmiňuje, že pracovní verze zprávy obsahovala krátkou pasáž, která se však do finální verze už nedostala. Několik utajených odstavců v textu změnilo během okamžiku pohled na celou událost. Text zcela jasně popisoval konkrétní problém, který vedl k pádu moderního letadla.
Zfalšované závěry
Během vyšetřování vyšlo najevo špatné nastavení přepínače horizontálních stabilizátorů, umístěných na ocasu stroje. Právě kvůli nim začal tupolev po vypnutí autopilota okamžitě strmě klesat a nijak nereagoval na pohyby řídicí pákou. Stabilizátory totiž byly nastavené na horizontální let.
Ocasní stabilizátor
Horizontální stabilizátor na zádi letadla kompenzuje vztlakové účinky křídla – stroj vyrovnává, aby se nepřeklápěl dopředu. Nastavit se dá v několika úhlech, které závisí na dalším nastavení či zatížení a rozložení váhy.
Expertiza prokázala, že přepínač do této pozice zřejmě omylem přepnul někdo z posádky. Piloti tak nevědomě zahájili přistání v konfiguraci, která jakékoli ovládání letadla de facto znemožňovala.
Podle Kellera k fatálnímu omylu přispělo i nešťastné konstrukční řešení prvních Tupolevů Tu-154. Nastavení jednotlivých řídicích ploch řídily tři samostatné přepínače bez jakéhokoli propojení a nastavení ploch na křídlech nijak neovlivnilo nastavení stabilizátorů.
Byť byla posádka zkušená, s tímto systémem se teprve učila pracovat. Riziko chyby navíc zvyšovalo i přeplnění kokpitu – právě kvůli sběru zkušeností s novým typem byla každá funkce kromě pilotů zastoupena dvojnásobně. V kokpitu bylo naráz osm lidí. Kdo a proč ovladač přepnul, se dodnes neví.
Nevhodná pravda
Důvody utajování byly podle publicistky Terezy Šírové zřejmé. Ve studii o leteckých nehodách před několika lety uvedla, že důvody byly hlavně politické.
Šlo o sovětské letadlo se zkušenou sovětskou posádkou – a navíc o úplně nový typ, který začal létat jen zhruba rok před pádem na Ruzyni. Sovětský svaz nebylo radno kritizovat, a proto přeci nebylo možné mluvit ani o sovětských chybách.
Přestože posádka přežila a průběh nehody popsala, vyšetřovací materiály – fotografie, záznamy z černých skříněk a výpovědi – dostaly razítko „přísně tajné“ a na desítky let zmizely. První havárie Tu-154, nejnovějšího výkvětu sovětského leteckého průmyslu, prostě nemohla být veřejně spojována s konstrukční chybou.
Nicméně to, že právě konstrukční nedostatky sehrály klíčovou roli, naznačuje i reakce výrobce. Všechny Tupolevy Tu-154 byly po nehodě okamžitě staženy z provozu a rychle upraveny.
Změn bylo podle Kellera mnoho, nejdůležitější však bylo zavedení „sdruženého ovládání mechanizace“ – systému, který jednotlivé ovladače řídicích ploch vzájemně provázal. Stroje mimo jiné dostaly také více únikových východů.