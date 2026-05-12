Brzobohatý oznámil konec manželství. S Danielou jsme se rozešli v klidu, sdělil

  15:31aktualizováno  15:31
Spekulace o rozvodu Ondřeje (43) a Daniely (47) Brzobohatých se rozjely bulvárem poté, co populární moderátorka vystoupila v podcastu s Čestmírem Strakatým bez prstýnku a ze sociálních sítí zmizely společné fotky. V úterý odpoledne Brzobohatý informaci potvrdil na Instagramu.
Manželé Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 11. ledna 2024) | foto: Herminapress

Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý v pořadu Inkognito (12. prosince...
„Na veřejnost pronikly spekulace o našem soukromém životě, který je bohužel vzhledem k naší profesi částečně veřejný,“ napsal Brzobohatý.

„S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou,“ oznámil.

„Nebudeme k tomu poskytovat další podrobnosti a prosíme o respektování soukromí,“ dodal hudebník, který si moderátorku Danielu (tehdy ještě) Písařovicovou vzal před třemi lety v Itálii. Daniela Brzobohatá se zatím k rozchodu veřejně nevyjádřila.

Brzobohatému se tak rozpadlo už třetí manželství. V letech 2008-2013 byl ženatý s Johanou Indrákovou.

Jeho druhou manželkou byla v letech 2016-2022 světová královna krásy Taťána Kuchařová, s níž od rozvodu vedl až do ledna letošního roku spor a vysoudil od ní odškodné ve výši 250 tisíc korun a omluvu za nepravdivá tvrzení, která o něm v rámci rozvodového řízení uvedla v církevní žalobě. Konkrétně že je sexuálně nevyhraněný, není schopen počít dítě přirozenou cestou a že po ní požadoval sexuální praktiky „jako žena“.

