Data z aplikace Speedtest ukazují, jak mobilní síť funguje v každodenním používání. Tedy při streamování videa, práci s webem či stahování velkých souborů. O2 získalo za druhé pololetí 2025 ocenění za Nejrychlejší 5G síť v Česku a zároveň Nejlepší mobilní síť v Česku.
„Toto dvojité ocenění potvrzuje, že dlouhodobé investice do modernizace sítě přinášejí zákazníkům skutečně nejlepší zážitek z mobilního připojení. Nejde jen o samotnou rychlost, ale o celkovou kvalitu služby – od rychlého načítání webu až po plynulé streamování videa,“ uvedl technologický ředitel O2 Jan Hruška.
V kategorii Nejrychlejší 5G síť dosáhlo O2 podle analýzy společnosti Ookla hodnoty Speed Score 51,84. Speed Score vychází z kombinace několika metrik – rychlosti stahování a odesílání dat i latence. Díky tomu poskytuje komplexní pohled na výkon mobilní sítě v reálných podmínkách.
Hodnota, které O2 dosáhlo, byla nejvyšší mezi tuzemskými operátory: druhý T-Mobile dosáhl hodnoty 48,37, třetí Vodafone pak 34,07. Mediánová rychlost stahování v 5G síti O2 dosahovala v druhém loňském pololetí 144,25 Mb/s, v případě nahrávání to bylo 31,30 Mb/s (T-Mobile 133,30 a 27,30 Mb/s, Vodafone 59,37 a 17,25 Mb/s).
„Speed Score společnosti Ookla vychází z testů, které uživatelé spouštějí přímo ve svých telefonech. Aplikace běží v popředí zařízení, takže dokáže připojení vytížit naplno a zachytit skutečný maximální výkon sítě. Právě proto jde o jedno z nejrelevantnějších měření reálné zkušenosti zákazníků,“ doplnil Hruška.
O2 kromě toho získalo ocenění i za Nejlepší mobilní síť v Česku. Operátor v indexu Speedtest Connectivity Score, který hodnotí celkovou kvalitu připojení a kombinuje rychlost připojení, latenci, kvalitu prohlížení webu a kvalitu streamování videa, dosáhl hodnoty 82,60. O2 dodalo, že právě tyto každodenní scénáře tvoří polovinu výsledného skóre a poskytují realistický pohled na uživatelskou zkušenost. Pro upřesnění, konkurenční operátoři dosáhli hodnot 81,66 (T-Mobile) a 74,97 (Vodafone).
„Dnes lidé používají mobilní internet především pro práci s webem, sociální sítě nebo sledování videa. Proto je důležité hodnotit nejen maximální rychlost, ale celkovou kvalitu připojení při těchto aktivitách. V tomto komplexním pohledu naše síť dlouhodobě dosahuje špičkových výsledků,“ dodal Hruška.
Kvalitu sítě O2 ocenily i další nezávislé metodiky
Nejlepšího celkového výsledku mezi mobilními operátory v České republice za rok 2025 dosáhlo O2 i podle veřejně dostupného ročního Barometru mobilního internetu společnosti nPerf. Na základě testů provedených na webu nPerf na zařízeních kompatibilních se 4G dosáhl operátor O2 96 608 nPerf bodů. Konkurenci předčil ve všech oblastech s výjimkou kvality surfování po webu, kde jej o pár desetin procentního bodu přeskočil T-Mobile.
Kvalitu sítě O2 dlouhodobě oceňují i samotní zákazníci. Podle výzkumu agentury Ipsos ji hodnotí jako technologicky nejvyspělejší, s nejlepším 5G a nejlepším pokrytím na českém trhu. O2 dodalo, že podobně hovoří i průzkumy společnosti Kantar. Podle nich zákazníci hodnotí O2 mezi operátory nejlépe, a to jak v otázce kvalitní 5G sítě, tak dobrého pokrytí.
Podle Hrušky výsledky napříč různými nezávislými metodikami ukazují, že síť O2 patří dlouhodobě mezi technologické lídry na českém trhu. „Kombinace technologických dat a dlouhodobé zákaznické zkušenosti je nejlepším potvrzením kvality mobilní sítě,“ dodal.