Orionidy 2026: Nejrychlejší meteory roku přinesla Halleyova kometa. Kdy je pozorovat?

Co jsou Orionidy a jak souvisí s Halleyovou kometou?
Orionidy jsou jedním z nejpravidelnějších a nejrychlejších každoročních meteorických rojů. Jejich název je odvozen od souhvězdí Orion, ze kterého zdánlivě „vylétávají“ – toto místo se nazývá radiant roje.
Halleyova kometa se naposledy objevila v roce 1986 a její příští návrat k Zemi se očekává v roce 2061
Hlavní zajímavostí Orionid je jejich původ: mateřským tělesem roje je slavná Halleyova kometa (1P/Halley), která se ke Slunci vrací přibližně každých 76 let. Země při svém oběhu každoročně protíná proud prachu a úlomků, které kometa zanechala ve své dráze.
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Země při svém oběhu protíná tento prachový proud dvakrát ročně, čímž vznikají dva roje:
- Orionidy: V říjnu, kdy Země protíná proud v podzimním období.
- Éta Aquaridy: V květnu, kdy Země protíná tentýž proud na jaře.
Extrémní rychlost a jasné bolidy
Meteory Orionid jsou charakteristické svou extrémní rychlostí – částice prachu vstupují do zemské atmosféry rychlostí přibližně 66 km/s, tedy téměř 238 000 km/h.
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Tato vysoká rychlost stojí za dvěma neobvyklými vizuálními jevy, které dělají Orionidy jedinečnými:
- Vysoká četnost bolidů: Větší rychlost zvyšuje kinetickou energii částice, což znamená, že Orionidy poměrně často produkují takzvané bolidy – mimořádně jasné meteory, které jasem přesahují i Venuši. Jsou to okamžiky, kdy i při nižší celkové frekvenci roje zažijete na obloze skutečně impozantní záblesk.
- Trvalé stopy: V důsledku prudkého tření a ionizace plynů zanechávají tyto rychlé meteory takzvané iontové nebo trvalé stopy (anglicky persistent trails). Pochází z atomů v zemské atmosféře po dráze meteoru. Jde o svítící stopy ionizovaného plynu, které mohou být na temné obloze viditelné i několik sekund, někdy dokonce déle, poté, co samotný meteorický záblesk pohasl.
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Co mají společného Orionidy a Perseidy?
Ačkoliv jsou oba roje, Perseidy (srpen) a Orionidy (říjen), pro svou výraznou rychlost a jasnost často srovnávány, nemají přímý fyzikální vztah. Zatímco Orionidy pochází z Halleyovy komety, Perseidy pocházejí z komety Swift-Tuttle.
Jejich hlavní spojnicí je fakt, že se jedná o dva nejznámější a nejočekávanější meteorické roje v rámci celého roku, přičemž jsou oba tvořeny velmi rychlými částicemi, na rozdíl od pomalejších podzimních Taurid.
|Roj
|Maximum (noc)
|Měsíc v roce 2026
|Vyplatí se sledovat?
|Orionidy
|21. října
|Téměř v úplňku
|Spíše ne
|Leonidy
|17. listopadu
|Zapadá o půlnoci
|Ano, po půlnoci
|Geminidy
|13. prosince
|Jen úzký srpek
|Ano, po celou noc
Nejlepší podmínky pro pozorování
- Jděte do tmy: Pro skutečný zážitek je nezbytné odjet co nejdále od městského světelného znečištění.
- Směr pohledu: Radiant v Orionu stoupá na podzim nad obzor až kolem půlnoci, takže meteory se budou objevovat nejvýše nad východní až jihovýchodní oblohou. Orion je velmi nápadný díky třem jasným hvězdám tvořícím „opasek“. Stačí se orientovat podle výrazné, načervenalé hvězdy Betelgeuse, která se nachází poblíž radiantu. Není ale nutné se dívat přímo na Orion, meteory se objeví rozptýlené po celé obloze.
- Adaptace: Dopřejte svým očím alespoň 20 nebo 30 minut na adaptaci na tmu. Během čekání se nedívejte do telefonu.