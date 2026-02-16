Orlando Bloom zalovil opět mezi modelkami. Herec randí s blond Švýcarkou

Orlando Bloom, kterého proslavily role Legolase v trilogii Pán prstenů a Willa Turnera ve filmové sérii Piráti z Karibiku, byl po rozchodu se zpěvačkou Katy Perry poprvé spatřen po boku nové partnerky.
Britský herec zalovil jako již v minulosti v modelingových vodách a randí se švýcarskou modelkou Luisou Laemmelovou. Společně přijeli z hotelu na finále americké fotbalové ligy Super Bowl, kde se výborně bavili a také spolu později odcházeli, což okamžitě rozvířilo spekulace o novém vztahu.
Osmadvacetiletá Luisa Laemmelová pochází ze Švýcarska a v modelingovém světě se pohybuje už od dospívání. Začínala jako velmi mladá a postupně se vypracovala mezi vyhledávané tváře evropských i amerických módních kampaní.
Spolupracovala s prestižními značkami jako Calvin Klein, L’Oréal, Vera Wang, YSL Beauty či Guerlain a její fotografie se objevily v mezinárodních módních magazínech včetně L’Officiel nebo Cosmopolitan.
Vedle kariéry modelky vystudovala psychologii ve Velké Británii a dlouhodobě se zajímá o témata duševního zdraví a osobního rozvoje. Po studiích se usadila v New Yorku, kde nyní žije. V módním průmyslu je vnímána nejen jako půvabná blondýnka s výraznými rysy, ale také jako vzdělaná a kultivovaná žena s širšími zájmy.
Bloomův osobní život byl v uplynulých letech velmi ostře sledovaný bulvárem. Se zpěvačkou Katy Perry tvořil herec pár téměř deset let, několikrát se v jeho průběhu rozešli, ale nakonec se zasnoubili. V roce 2020 se jim narodila dcera Daisy Dove. Přestože jejich společná partnerská cesta skončila (oficiálně loni, neoficiálně podle informací zahraničních médií dokonce již několik let předtím), oba opakovaně zdůrazňují, že zůstávají oddanými rodiči své malé dcery.
Před vztahem s Katy Perry byl Orlando Bloom ženatý s modelkou Mirandou Kerr. Mají spolu syna Flynna, který se narodil v roce 2011. Manželství s australskou kráskou skončilo rozvodem v roce 2013, bývalí partneři však spolu vycházejí přátelsky a fungují v rámci společné péče o syna. Modelka se později provdala za podnikatele Evana Spiegela, zatímco Bloom pokračoval ve své herecké kariéře i osobním životě.
Vztah s Luisou Laemmelovou herec ani modelka zatím oficiálně nepotvrdili, jejich rande na tak obrovsky mediálně sledované akci, jakou je Super Bowl, však naznačuje, že pravděpodobně nepůjde jen o letmou známost.
Zpěvačka Katy Perry počátkem prosince potvrdila svůj vztah s bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem, když zveřejnila sérii fotografií a videí z jejich společné cesty do Tokia, kde vystupovala v rámci turné.