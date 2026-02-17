Ornella Koktová oznámila rozvod. Skončila jedna etapa mého života, říká

Influencerka Ornella Koktová se fanouškům na své 33. narozeniny svěřila s překvapivou zprávou. Oznámila rozvod s manželem Josefem Koktou (68), se kterým má tři děti. Pár byl spolu 14 let.
Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)

Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023) | foto: Franck ProvostiDNES.cz

Ornella Koktová a Josef Kokta v roce 2015
Josef Kokta a Ornella Koktová na premiéře Plesu upírů (12. února 2017)
Ornella a Josef Koktovi
Ornella Koktová a Josef Kokta na MFF KV (Karlovy Vary, 30. června 2023)
„Dnes mám 33. narozeniny a zároveň skončila jedna etapa mého života rozvodem,“ začala Ornella Koktová svůj příspěvek na Instagramu. „Omlouvám se, ale teď musím být s dětmi,“ dodala s tím, že podrobnosti uvádí na svých stránkách.

ornellakoktova

Dnes mám 33. narozeniny a zároveň skončila jedna etapa mého života rozvodem. Jediné moje vyjádření je na www.ornellalife.cz Omlouvám se, ale teď musím být s dětmi. Pravdu najdete tam.

17. února 2026 v 19:58, příspěvek archivován: 17. února 2026 v 20:46
Influencerka na narozeninové oslavě představila svůj nový projekt Ornella Life mapující její život. Ten poslední rok přitom považuje za turbulentní a náročný. V dokumentu potvrdila také rozchod s podnikatelem Josefem Koktou. Během promítání dokumentu opustila sál a odjela domů.

O problémech v manželství se spekulovalo delší čas, protože Kokta se přestal ukazoval na manželčiných sociálních sítích, což Ornella vysvětlovala jeho věkem a také plánovaným „detoxem“ od sítí.

Josef Kokta a Ornella Štiková začali spolu chodit v roce 2011. Dohromady se dali v Karlových Varech. V tom čase byl podnikatel ženatý s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, se kterou má syna. S Ornellou se vzali v roce 2015 a mají syny Quentina (12) a Svena (6) a dceru Lilianne (5).

