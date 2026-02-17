Ornella Koktová oznámila rozvod. Skončila jedna etapa mého života, říká

„Dnes mám 33. narozeniny a zároveň skončila jedna etapa mého života rozvodem,“ začala Ornella Koktová svůj příspěvek na Instagramu. „Omlouvám se, ale teď musím být s dětmi,“ dodala s tím, že podrobnosti uvádí na svých stránkách.
Influencerka na narozeninové oslavě představila svůj nový projekt Ornella Life mapující její život. Ten poslední rok přitom považuje za turbulentní a náročný. V dokumentu potvrdila také rozchod s podnikatelem Josefem Koktou. Během promítání dokumentu opustila sál a odjela domů.
O problémech v manželství se spekulovalo delší čas, protože Kokta se přestal ukazoval na manželčiných sociálních sítích, což Ornella vysvětlovala jeho věkem a také plánovaným „detoxem“ od sítí.
Josef Kokta a Ornella Štiková začali spolu chodit v roce 2011. Dohromady se dali v Karlových Varech. V tom čase byl podnikatel ženatý s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, se kterou má syna. S Ornellou se vzali v roce 2015 a mají syny Quentina (12) a Svena (6) a dceru Lilianne (5).