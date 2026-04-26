„Poslední roky mám potřebu chodit občas do kostela, cítím tam pozitivní energii a velmi mě to nabíjí. Možná je to i proto, že doma máme takový ruch a s prací taky. Je to pro mě oáza klidu a míru. Ráda se pomodlím, víra pro mě znamená hodně, vedu k tomu i děti,“ svěřuje se Ornella Koktová, která do kostela vyrazila po společném obědě spolu se sestrou Charlotte. Zároveň dodává: „Nevím, zda to pojmenovat ‚bůh je takovej nebo makovej‘, ale zkrátka věřím, že je něco vyššího nad námi a vedu k tomu i děti.“
Klidnou atmosféru však rychle střídá návrat do reality – a také do světa luxusu. „Z kostela zamíříme do Pařížské do dalšího kostela jménem Dior,“ glosuje s nadsázkou Ornella. Po zkoušení lodiček ale nakonec odchází „jen“ s peněženkou a hned přiznává: „Musím to schovat, aby to ‚pan Kasička‘ neviděl. On si totiž myslí, že všechno stojí pět korun.“
Zároveň ale zdůrazňuje, že dnes už má priority jinde. „Hezký věci mám ráda, jako každá ženská. Ale dávám si pozor na to, co si pořizuji. Prioritou je pro mě teď dávat si peníze stranou na náš vysněný dům. Teď je pro mě důležitější koupit dobrý gauč do obýváku než nějakou pitomou kabelku.“
Velkou část epizody tvoří i autentický pohled na rodinný život. „Běžný den u nás vypadá tak, že vstáváme v 6:15. Jdu všechny vzbudit, připravím oblečení, děláme čaj a snídani. Je to takový orchestr, který už je víceméně sehraný, ale zároveň se vždycky něco pose*e,“ popisuje bez příkras.
„Někdo hledá ponožku, někdo někoho nakopne, nebo se mezi sebou děti profackujou, vylijou čaj, nebo Quentin odjede do školy bez aktovky.“ Zároveň otevřeně mluví i o zdravotním stavu syna: „Quentin už má po všech vyšetřeních a testech, potvrdila se naše domněnka, že má ADHD a Aspergerův syndrom.“
Nechybí ani typické manželské špičkování s manželem Pepou Koktou, které patří k nejzábavnějším momentům pořadu. „Tenhle chleba jsi koupila u Kašpárka jo? To si se pos*ala ne? Ty už seš tam jak doma. Na tebe budu muset nasadit nějakou sledovačku,“ rýpne si Pepa. Ornella ale nenechá nic jen tak: „Sledovačku? Sleduješ mi mobil, mejly, polohu, víš, kde parkuji auto, tak nevím, co bys ještě sledoval.“ Pepa na to jen rezignovaně dodá: „Stejně je mi to hov*o platný, ženskou neuhlídáš.“ A Ornella s úsměvem zakončí: „Ony tebe taky neuhlídaly. Proto seš po padesátý rozvedenej.“
V bonusové části pak influencerka otevřeně promluví o svém vztahu s výrazně starším partnerem. „Za mě je to dobré. Odjakživa potřebuji k někomu vzhlížet. Partneři se mají navzájem inspirovat a posouvat a to jsem v Pepovi našla,“ říká. Zároveň oceňuje rodinné zázemí, ze kterého její muž pochází. „Navíc se mi líbí, že se jeho rodina má ráda a nehádají se stále jako to bylo a je u nás. Strašně jsem si vážila toho klidu, který z Pepy jde.“
S nadhledem pak přiznává i limity jejich vztahu: „Musíme vyškrtnout vodní lyže nebo nějaké náročné túry, ale vykompenzuje mi to v jiných příjemných aktivitách.“ A dodává, že si cení i své volnosti: „Pepa mi dává absolutní svobodu. Když chci zkusit nějaký sport, řekne mi, ať si vyrazím třeba s kamarádkou.“
Josef Kokta a Ornella Štiková začali spolu chodit v roce 2011. Dohromady se dali v Karlových Varech v době, kdy byl podnikatel ženatý s Gabrielou Partyšovou. S Ornellou se vzali v roce 2015, mají syny Quentina (12) a Svena (6) a dceru Lilianne (5).
O Ornelle se dlouhou dobu mluvilo jako o zlatokopce, která rozvrátila fungující rodinu Kokty a Partyšové. Později to však byla dlouhou dobu ona, kdo vydělával a živil svého o šestatřicet let staršího muže. „Myslím si, že všechno zlé je pro něco dobré. Kdybych teď byla ‚ve vatě‘ a v úplné pohodě, tak bych možná byla povrchní člověk a nikdy bych duševně nedozrála do toho, co jsem teď,“ řekla před lety v rozhovoru pro iDNES.cz.