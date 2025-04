Druhá světová válka skončila před osmdesáti lety. Přesto zůstávají události z roku 1945 stále živé a je třeba si význam a dopad okupace stále připomínat. Organizace Post Bellum a Paměť národa například připravily celorepublikovou výstavu „Nezapomeňme 80“ , která prostřednictvím svědectví pamětníků připomíná, že svoboda a mír nejsou samozřejmostí. Vyvrcholením vzpomínkových akcí bude shromáždění 8. května na Václavském náměstí v Praze, kde se bude v 19:00 držet minuta ticha. K té se mohou připojit každá obec přehráním spotu, jako alternativa se rozezní zvony.

Podívejte se, jak se oslav 80. výročí zhostily jednotlivé kraje a na jaké akce, výstavy, komentované prohlídky, rekonstruované boje a další program se můžete těšit!

Pražské povstání 1945-2025 a návrat na barikády

Boje v Praze 1945: 4. května – odstraňování německých nápisů a vyvěšování českých vlajek

– odstraňování německých nápisů a vyvěšování českých vlajek 5. května – ČNR vydává prohlášení o konci Protektorátu a přebírá moc, vypukne povstání

– ČNR vydává prohlášení o konci Protektorátu a přebírá moc, vypukne povstání 5. května v poledne – začíná boj o Český rozhlas

– začíná boj o Český rozhlas v noci na 6. května – stavění barikád

– stavění barikád 7. května – nejtěžší boje

– nejtěžší boje 8. května – největší německý útok, vyhlášení kapitulace Německa

– největší německý útok, vyhlášení kapitulace Německa 9. května – přijíždí do Prahy první ruské tanky

Konec války nepředstavoval jenom všeobecnou radost. Revoluce byla vykoupena mnoha mrtvými, stejně jako tragédie vesnic, které padly za oběť řádění vojenských jednotek. Právě památku těchto obětí mají pietní akty připomenout. Zřejmě nejvýznamnější z akcí pořádaných v Praze bude Barikáda 2025 s rekonstrukcí bitvy přímo v ulicích Prahy 4, kde boje s wehrmachtem udály. „Živou připomínkou událostí z května 1945 chceme vzdát hold nejen padlým bojovníkům z Pražského povstání, ale i zavražděným civilistům, mužům, ženám i dětem, a připomenout nám všem, že jejich oběť v boji za svobodu nebyla a nesmí být zbytečná,“ dodává k akci Barikáda 2025 starosta MČ Praha 4 Ondřej Kubín.

28. 4. 18:00 Písecká brána přednáška: Hrdina a generál Karel Kutlvašr 30.4. -30.5. Mariánské náměstí výstava V jako vítězství: témata Pražského povstání, činnosti západních Spojenců, role Rudé armády i návratu československých letců z Velké Británie i povstání v Přerově 1. – 28. května park Na Pankráci ČTK Válečné okamžiky 5. 5. 14:00 park Jezerka pietní akt u pomníku Zpravodajské brigády 5. 5. 17:00 Vila Lanna, Apollonův sál přednáška: Zimní válka, Carl Henrik Meinander 6. 5. 10:00 ulice Obětí 6. května pietní akt k uctění památky padlých civilních obyvatel 6. 5. 15:30 Vítězné nám. vernisáž výstavy NEZAPOMEŇME 80 7.5. 11:00 Olšanské hřbitovy pietní akt Pocta Pražanů padlým hrdinům z barikád a obětem 2. světové války 7. 5. 18:00 Národní technická knihovna koncert Orchestru Karla Vlacha, Dasha a Chuck Wensley 7.5. 19:00 – 20:00 ulice Na květnici průjezd kolony vojenské historické techniky z Prahy 3 do ulice Na květnici 8.5. 8:00 – 13:30 ulice Na květnici výstava historické vojenské techniky 8.5. 8:00 – 18:00 Nusle, Praha 4 Akce Barikáda: ulice Táborská, Na květnici, Petra Rezka a náměstí Generála Kutlvašra a od 15:00 hlavní bitva v ulici Na Paloučku 8. 5. 21:00 Pinkasova synagoga pieta k uctění památky obětí holocaustu 11. 5. 9:30 Rooseveltova ul. odhalení nových pamětních desek „Oni byli první“ 12. 5 – 30. 5. vestibul budovy úřadu MČ Praha 4 výstava věnovaná zapojení židovské komunity do vojenských operací československých jednotek 20. 5. 9:00 – 18:00 Náplavka, Rašínovo nábřeží přehlídka vojenské techniky s ukázkami manévrů i slanění speciálních jednotek na ponton na hladině řeky a seskok výsadkářů z vrtulníku

Pražané vítají Rudou armádu na Václavském náměstí (květen 1945).

Vybrané akce k osvobození ve Středočeském kraji

Co se stalo v Lidicích v roce 1942, nejspíš není třeba připomínat. To však není jediná tragédie, která Kladensko za války poznamenala, 4. května 2025 se obyvatelé v Brandýsku (pouhých sedm kilometrů od Lidic) vrátí nazpět v čase, aby uctili památku obyvatel, kteří ve dnech osvobození přišli o život.

29. 4. Veigertovský dům, Kolín vernisáž výstavy Kolín ve stínu smrtihlava 3. 5. 13:00 Václavské náměstí, Kněževes u Rakovníka ukázka střetu českých povstalců s ustupujícími německými vojáky za účasti klubů vojenské historie z několika evropských zemí 8. 5. - 28. 6. Rožmitál pod Třemšínem výstava Ve jménu svobody, která připomíná 80 let od konce 2. světové války na Podbrdsku s důrazem na rožmitálský protinacistický odboj. Expozice bude k vidění na rožmitálském zámku 10. 5. 14:00 – 15:30 Slivice u Milína rekonstrukce takzvané poslední bitvy u Slivice 17. 5. Dubno u Příbrami pár dní k míru aneb Příbramsko v květnu 1945. Program zahrnuje bojové ukázky a k dispozici bude airsoftová střelnice

Slavnosti svobody v Plzni

Jak velký význam má uchování dějinné paměti, si dobře uvědomují i organizátoři Slavností svobody, každoroční vzpomínky na vstup americké armády do Plzně. Na letošní kulaté výročí jsou připraveny mimořádně velké oslavy naplánované na 2. – 6. května, kterých se zúčastní až tisícovka lidí v uniformách z druhé světové války. K vidění bude autentický vojenský tábor, nemocnice i přelety bojových letounů. „V případě dobové vojenské nemocnice se bude jednat o největší ztvárnění takového zařízení v rámci obdobných vzpomínkových akcí ve střední Evropě,“ říká Daniel Malý z klubu vojenské historie Tommy & Yankee. „Připravenou máme také rekonstrukci svatebního obřadu,“ doplňuje. Autentická atmosféra vtáhne diváky do práce personálu nemocnice i do boje účastníků povstání.

Akce během Slavností svobody: pátek 2. května 19:15 – slavnostní zahájení a Opening show na náměstí Republiky (vystoupení Vojtěcha Dyka s Plzeňskou filharmonií)

– slavnostní zahájení a Opening show na náměstí Republiky (vystoupení Vojtěcha Dyka s Plzeňskou filharmonií) pátek 2. května 15:30 – průjezd džípů Military Car Clubu Plzeň a Klubu 3. armády Plzeň centrem města

– průjezd džípů Military Car Clubu Plzeň a Klubu 3. armády Plzeň centrem města pátek 2. května 20:45 – Z Normandie do Plzně – audiovizuální historická show v režii Michala Cabana

– Z Normandie do Plzně – audiovizuální historická show v režii Michala Cabana pátek až neděle 2.– 4. května : vzpomínkové akce, streetfood festival, prezentace moderní armádní techniky (pátek a sobota Dukla Plzeň Lobzy) a vojenské historie, život v Protektorátu a ve vojenských táborech: 16. obrněné divize (Křižíkovy sady), 2. pěší divize (Šafaříkovy a Kopeckého sady), Čs. samostatné obrněné brigády (Plaza Park), RAF a WAAF (Na poříčí) a Tábor 109 evakuační nemocnice (Šafaříkovy sady)

: vzpomínkové akce, streetfood festival, prezentace moderní armádní techniky (pátek a sobota Dukla Plzeň Lobzy) a vojenské historie, život v Protektorátu a ve vojenských táborech: 16. obrněné divize (Křižíkovy sady), 2. pěší divize (Šafaříkovy a Kopeckého sady), Čs. samostatné obrněné brigády (Plaza Park), RAF a WAAF (Na poříčí) a Tábor 109 evakuační nemocnice (Šafaříkovy sady) sobota 3. května 20:30 – vystoupení Anny K. na náměstí Republiky

– vystoupení Anny K. na náměstí Republiky neděle 4. května 11:00 – přivítání Konvoje svobody na náměstí Republiky

– přivítání Konvoje svobody na náměstí Republiky neděle 4. května 11:45 – přelet armádních letounů

– přelet armádních letounů neděle 4. května 18:30 - Tremolo & Václav Noid Bárta

- Tremolo & Václav Noid Bárta pondělí 5. května 12:00 – Den s Českým rozhlasem Plzeň (Melody Makers, Big Band Gustava Broma)

– Den s Českým rozhlasem Plzeň (Melody Makers, Big Band Gustava Broma) úterý 6. května 10:00 – pietní akt u památníku Díky, Ameriko

Slavnosti svobody jako připomínka 76. výročí osvobození města Plzně americkou armádou.

Kudy projede Konvoj svobody?

Nedílnou součástí slavností je i obrněná technika. Letos se očekává až 350 vojenských vozidel, včetně tří tanků Sherman, které budou doprovázet i pěší vojáci a letadla P 51 Mustang. Centrem Plzně projede kolona džípů už v pátek 2. května 2025.

Samotný Convoy of Liberty se dá do pohybu v neděli 4. května od 11:00 po trase: Suklova ulice, Klatovská třída, poté sady Petatřicátníků až na náměstí Republiky, které je centrem oslav. Zde občané slavnostně přivítají osvoboditele.

Convoy of Liberty. Slavnosti svobody v Plzni v minulosti

Hrdinové z Pardubic a oslavy v Pardubickém kraji

Kubiš a Gabčík rozhodně nebyli jediní parašutisté, kteří operovali na našem území. Spolupracovali s nimi i členové paravýsadku Silver A, který měl svou základnu v Pardubicích a pomáhala jim řada místních obyvatel. Vzpomínku na výsadkáře a jejich spolupracovníky probudí 3. května komentovaná prohlídka: Pardubicemi po stopách Silver A.

27. 4. - 18. 5. třída Míru, Pardubice venkovní výstava Poslední rok války v Pardubickém kraji 1. - 31. 5. Krajská knihovna Pardubice výstava Květen 1945 v Pardubicích 4. - 11. 5. Polička výstava v parku přiblíží historické události ve městě v květnu roku 1945 6. 5. 17:00 Východočeské muzeum v Pardubicích expozice o konci druhé světové války v Pardubicích 7. 5. 2025 17:00 Ottendorferova knihovna, Svitavy moderovaná debata o posledních dnech války ve Svitavách 7. 5. - 14. 9. Regionální muzeum Litomyšl Litomyšl v době druhé světové války 8. 5. Štěpánov u Přelouče odhalení pamětní desky Royal Air Force 8. 5. ulice TGM, Pardubice Položení věnců u sochy Vítězství 9. 5. Krajský úřad Pardubice mimořádné komentované prohlídky budovy bývalého gestapa v Pardubicích 24. 5. 9:00 – 13:00 Krajská knihovna Pardubice Odvaha, naděje a hrdinství – příběh, který změnil svět – zážitkový workshop

Pochody smrti a konec války v Libereckém kraji

K uctění obětí tragických pochodů smrti se 28. dubna uskuteční v České Lípě velké setkání s besedami, jichž se zúčastní velvyslanci Německa, Polska, Francie, zástupci spolku Schwarzheide, potomci přeživších, zástupci Židovské obce.

2. – 31. 5. vestibul radnice Frýdlant výstava k 80. výročí osvobození 6. 5. 16:30 Krajská vědecká knihovna Liberec vernisáž venkovní výstavy Dukla – Dunkerque a seminář Liberec v Říšské župě Sudety IV 8. 5. 19:30 Kulturní centrum Golf Semily koncert Podkrkonošského symfonického orchestru s programem k připomenutí 80. výročí konce druhé světové války 8. 5. 17:00 Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa výstava Narativ 1945 8.5. 10:45 Štefánikovo náměstí, Liberec vzpomínkové shromáždění 28. 5. 19:30 Turnov koncert Podkrkonošského symfonického orchestru

Osvobození Písku a Američané na jihu Čech

Podobně velkolepé oslavy jako Plzeň, chystá i Písek. Ve dnech 6., 8., 10. a 11. května se mohou návštěvníci Písku znovu ponořit do minulosti a na vlastní kůži prožít radost z osvobození americkou armádou.

6. května 18:00 oslava osvobození města Písku americkou armádou, Památník 4. obrněné divize U.S. Army (tř. Národní svobody, Písek)

oslava osvobození města Písku americkou armádou, Památník 4. obrněné divize U.S. Army (tř. Národní svobody, Písek) 8. května 11:30 americko-sovětské setkání Den Otavy (Památník setkání spojeneckých armád, Písek)

americko-sovětské setkání Den Otavy (Památník setkání spojeneckých armád, Písek) 10. – 11. května 9:00-12:00 ukázka dobového vojenského tábora (U tří rybníků na Americe, Písek)

Jihomoravské oslavy

Významná výročí jsou i skvělou příležitostí, jak oživit některé zapomenuté příběhy. Například během přednášky Lubomíra Strážnického věnované zapomenutému příběhu Ladislava Dolníčka, který varoval sovětské vojáky před nastraženými minami na Brněnské přehradě, a tím se zasloužil o její záchranu. Bude se konat od 11:00 na hrázi Brněnské přehrady.

11. 4. – 13. 7. Masarykovo muzeum, Hodonín výstava k 80. výročí konce II. světové války cestou 1. československého armádního sboru 26. 4. 13:30 kaple sv. Josefa, Kyjov vzpomínkový ceremoniál s hudbou Armády ČR 26. 4. 17:00 Institut Paměti národa, Brno komentovaná historická procházka Brnem v dobách nacistického režimu 8. 5. 10:00 – 17:00 Hodonín komentované prohlídky bývalého tábora Romů a Sintů 8. 5. 10:00 – 14:00 Spolek vojenské historie Renata na náměstí Svobody, Brno výstava vojenské techniky k 80. výročí osvobození města Brna 25. 5. 15:00 – 19:00 Muzeu pod Vodárnou, Břeclav slavnostní otevřením výstavy 1945 – Cesta k osvobození, která představí uniformy, zbraně i autentické dokumenty

Poselství Zlínského kraje

Zlín si osvobození sovětskou armádou připomene ve středu 2. května pietním aktem u památníku v parku Komenského a dále 6. května projekcí dokumentárního snímku Valašské Lidice – Konec války na Zlínsku v kině Golden Apple Cinema. Od 22. dubna do 12. května bude na náměstí Míru výstava Nezapomeňme – 80 let a hlavní program tu bude od 8. do 10. května „Návrat míru v roce 1945 znamenal naději na nový začátek po letech utrpení a nesvobody. Dnes žijeme v době, kdy je svoboda a demokracie samozřejmou součástí našich životů. O to důležitější je nezapomínat, jak těžce jsme si tyto hodnoty museli vybojovat,“ uvedl primátor Jiří Korec.

30. 4. 17:00 Slovácké divadlo, Uherské Hradiště inscenace s válečným tématem Hostina dravců a následně beseda s historiky o osvobození Uherského Hradiště a s režisérem o zákulisí inscenace 2. 5. ulice 2. května, Valašské Klobouky Večerní happening v ulici 2. května, kterou osvětlí originální instalace Světlo osvobození se stovek svíček 2. - 3. 5. Dům kultury, Vsetín výstava a dvoudenní mezinárodní konference, které se soustředí na méně známé skutečnosti osvobozovacích bojů 4. 5. Panská zahrada, Vsetín ukázky bojů s historickými zbraněmi a technikou 6. 5. Rožnov pod Radhoštěm hlavní program se koná v úterý 6. 5., kdy i v Rožnově dozněly poslední výstřely druhé světové války: beseda, sázení stromů paměti nebo prohlídka města 6. 5. 10:30 náměstí Míru a Velké náměstí, Kroměříž pietní akty na počest padlých rumunských vojáků a Rumunský den na Velkém náměstí, který přiblíží tradiční rumunskou kulturu 7. 5. Městský hřbitov Kroměříž slavnostní vzpomínka u hrobu prezidenta Ludvíka Svobody

Jak se slaví osvobození v Olomouckém kraji

Již na 2. květen se v Olomouci-Lazcích chystá slavnostní ceremoniál věnovaný památce obětí Přerovského povstání. „Pro zájemce, kteří se chtějí piety zúčastnit, bude v 8:45 na náměstí T. G. Masaryka v Přerově přistaven autobus, který je zaveze bezplatně tam i zpět,“ uvedla Pavla Roubalíková z kanceláře primátora. Vzpomínka v Olomouci začne v 10:00 a v poledne se pak bude vzpomínat přímo v Přerově u pamětních desek. Na náměstí T. G. Masaryka, které je spojeno s počátkem revolučních událostí, se 1. května uskuteční také venkovní vernisáž tematické výstavy mapující události v letech 1939 až 1945.

7.5. 9:30 Bratrušovská střelnice, Šumperk pietní vzpomínka u bratrušovského památníku poukáže na hrdinství šestnácti členů místního odboje, popravených jen několik týdnů před koncem války 8. 5. 18:00, 19:00 Muzeum Jeseník přednášky Konec 2. světové války s přihlédnutím k vývoji ve Slezsku a Tichá svědectví o konci války ve farních kronikách Jesenicka 8. 5. 10:00 – 17:00 nám. T. G. Masaryka, Prostějov vzpomínková akce Svoboda není samozřejmost: výstava dobových zbraní a výstroje, vaření bramboračky v autentických uniformách Rudé armády, přehlídka dalších jednotek v historických uniformách (rumunské Královské armády, německé armády a polské armády) 13:00 přehlídka vozidel současné vojenské techniky, 13:30 výdej bramboračky z polní kuchyně, 15:00 pietní akt položení květin k soše T. G. Masaryka, 16:00 Orchestr Ježkovy stopy, bude hrát exilové protiválečné písničky Voskovce, Wericha a Jaroslava Ježka 8.5. Šternberk, hřbitov vzpomínkový akt na městském hřbitově 8. 5. 19:00 Velká Bystřice minuta ticha za oběti a hrdiny 2. světové války

Vybrané akce v dalších krajích