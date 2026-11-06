Zdroje, které zatčení potvrdily, nebyly oprávněny o vyšetřování veřejně hovořit, a proto si přály zůstat v anonymitě. Thomas Markle byl vzat do vazby poblíž Tampy.
Vévodkyně Meghan nedávno uvedla, že je „hluboce otřesena“ tvrzeními, podle nichž byla v bývalém bydlišti jejího otce nalezena sbírka snímků zachycujících sexuální zneužívání dětí. Prozradila také, že londýnská policie již v roce 2018 obdržela dopis, který obsahoval „znepokojivá obvinění“ na jeho adresu.
Meghan, americká občanka a bývalá hvězda amerického televizního seriálu Kravaťáci, se za britského prince Harryho provdala v roce 2018 na hradě Windsor. Mají spolu dvě děti, prince Archieho a princeznu Lilibet.
Její otec, který v minulosti pracoval jako televizní osvětlovač a fotograf, se svatby nezúčastnil. Tato skutečnost vyvolala v britských médiích rozsáhlé debaty o odcizení mezi Meghan a jejím otcem. Meghan uvedla, že se od něj rozhodla distancovat, aby ochránila své děti.
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