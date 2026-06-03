Během startu z pařížského letiště Orly se přesně před 64 lety zřítil sotva dva roky starý letoun Boeing 707 společnosti Air France. Ze starého kontinentu se jím vraceli domů umělci a mecenáši z Atlanty v americké Georgii.
Data o havárii
Datum: 3. června 1962
Ti v průběhu uplynulého měsíce poznávali Anglii, Itálii, Holandsko či Švýcarsko, včetně tamní kultury a tvorby. Nečekaný pád přežily ze 132 lidí na palubě pouze dvě letušky.
Nehoda zprvu působila jako záhada. Odborníci z francouzského Úřadu pro vyšetřování nehody (Bureau Enquêtes-Accidents) ve spolupráci se zástupci aerolinek i výrobcem vytvořili několik hypotéz.
Možností bylo například selhání motorů, což však rychle vyloučily expertizy záznamníku letových údajů, nebo zablokování brzd na dráze.
Zřetelné brzdné stopy na asfaltu však byly viditelné až zhruba 1 900 metrů za prahem dráhy, tedy v momentě, kdy už měl být letoun bezpečně ve vzduchu. Z nich, stejně jako z očitých svědectví, bylo jasné, že letoun se nikdy neodlepil od země.
Komise také zkontrolovala záznamy o maximální vzletové hmotnosti, vyvážení letounu či předletové výpočty potřebné rychlosti. Nenašla však žádnou chybu.
Závadu naznačily trosky ocasní části
Vyšetřovatelé proto vzápětí přesunuli svou pozornost k řídicím plochám stroje a ovládacímu mechanizmu. Ohledání trosek však neodhalilo žádné vady, které by napovídaly, že k poškození došlo ještě před samotnou nehodou.
Vyvažovací plošky
Vyvažovací plošky (v angličtině trim tabs) jsou řiditelné plochy, které jsou zpravidla umístěné na odtokové hraně řídicích ploch. Pomáhají stabilizovat letadlo a tím ulehčit práci pilotů.
Ty umístěné na výškových kormidlech letadel umí například kompenzovat nerovnoměrné podélné zatížení – aby stroj ve vzduchu udržoval požadovaný směr letu, aniž by jej pilot musel neustále korigovat řídicí pákou a tedy samotným výškovým kormidlem. Plošky se používají právě i během startu.
Zjednodušeně pro představu: na autě se špatnou geometrií, které by neustále táhlo do strany, by plošky pomohly napřímit směr jízdy, aby se řidič nemusel neustále „prát“ s volantem.
Zlomem ve vyšetřování byl objev pozůstatků ocasní části, především vyvažovacích plošek spolu s ovládacími šroubovicemi. Poloha, ve které zůstaly během startu zajištěné, byla v naprostém rozporu s indikátory v pilotní kabině.
Zatímco posádka na ovladačích zadala úhel potřebný pro start, tedy takový, který by nos letounu tlačil vzhůru, samotné plošky však bez jejich vědomí tlačily příď letounu k zemi.
Zatím však nebylo jisté, nakolik by tato závada mohla letové vlastnosti stroje ovlivnit. Komise proto koncem února 1963 zahájila sérii testů na francouzské základně Istres.
Zkušebními lety se pokoušela ověřit, jak se stroj v této chybné konfiguraci chová a zároveň zjistit, jaké kroky by piloti museli podniknout, aby stroj zachránili. Výsledky byly jednoznačné. Piloti neměli nejmenší šanci vzniklý obrovský aerodynamický odpor překonat a letoun do vzduchu dostat.
Havárie zasáhla Atlantu
Charterový let z Evropy do Spojených států s číslem 007 si pro prominentní občany a hybatele kulturního života v Georgii objednala Umělecká asociace Atlanty.
Na pařížském letišti Orly do Boeingu francouzské společnosti Air France nastoupilo 122 cestujících. Během plánované cesty přes oceán je měla doprovázet desetičlenná posádka.
Odraz v umění
Tragická nehoda letu 007 vyvolala v tehdejší společnosti velmi silnou odezvu a zvlášť silně zasáhla samotné město Atlanta. Na zájezd se totiž také vydalo mnoho tehdejších prominentních občanů a známých tváří umělecké scény.
Město se ponořilo do smutku a vlajky na stožárech byly v úctě spuštěny na půl žerdi. Nehoda byla i novým impulsem pro místní kulturu a postupně vedla ke vzniku řady nových institucí. O šest let později například své dveře poprvé otevřelo nové Memorial Arts Center, na jehož stavbu na památku umělců i mecenášů na palubě přispěli sami obyvatelé.
Nehoda také inspirovala amerického umělce Andyho Warhola k vytvoření série serigrafií pojmenované Death and Disasters (Smrt a katastrofy). Sérií poukazoval na lhostejnost, se kterou veřejnost přistupuje k fotografiím tragédií, o nichž média referují.
Jedno z děl nazvané 129 die in jet! (129 zemřelo v tryskáči!) inspirovala titulní strana deníku New York Mirror – první zprávy mluvily o 129 obětech, později jejich počet o jednu stoupl.
Cesta byla rozdělená na několik etap. První zastávkou, k níž měli pasažéři za zhruba osm hodin a patnáct minut urazit téměř 5 900 kilometrů, bylo newyorské letiště Idlewild (dnes letiště Johna F. Kennedyho). Poté měl stroj pokračovat do Atlanty ve státě Georgia a skončit v Houstonu v Texasu.
Letoun odmítl vzlétnout
Rychlý a pohodlný Boeing 707-328 vyrobený v září 1960, tedy necelé dva roky před nehodou, byl tehdejším výkřikem techniky. K terminálu letiště Orly dorazil už před devátou ráno, samotný odlet se však o několik hodin zdržel. Příčinou však nebyla nečekaná závada, nýbrž čekání na opozdilce.
Letoun Boeing 707-320
Výrobce: The Boeing Company
Projekt úzkotrupého letounu Boeing 707 se čtveřicí motorů v gondolách pod křídly se světu poprvé představil v polovině 50. let. Model byl prvním dopravním letounem s tryskovým pohonem vyráběným společností Boeing. Patřil tak i mezi nejranější proudová letadla, tím prvním byl už v roce 1949 britský de Havilland Comet.
Právě potíže s provozem Cometů však v následující dekádě otevřely dveře právě americkému Boeingu. Tomu se modelem 707 velmi rychle podařilo ovládnout trh (ačkoli ještě před ním začaly létat francouzské Sud Aviation Caravelle a sovětské Tupolevy Tu-104 a krátce po něm i silně konkurenční Douglas DC-8) a zahájit tak „tryskovou éru.“
Model vycházel z prototypu Boeing 367-80 (známého i jako Dash 80), jenž měl potenciálním zákazníkům ukázat klady nového pohonu. Oproti soudobé produkci nabízel 707 zásadní výhodu – velikost. Díky většímu průřezu trupu se mohli po obou stranách uličky usadit hned tři cestující.
Už základní varianta dlouhá 44 metrů tak mohla přepravit až 174 cestujících, zatímco první varianta francouzské Caravelle nabízela 80 míst a britské Comety jen 44. Co do obsaditelnosti sice hrozbu představovala soudobá vrtulová letadla (například britský Vickers Vanguard měl kapacitu až 139 cestujících), měřit se ale nemohly rychlostí nebo doletem.
Popularitu letounu tak zajistila větší ekonomičnost. K té Boeing přispěl několik let po uvedení modelu představením nové verze s přídomkem -320. Ta díky trupu prodlouženému o čtyři a půl metru, upraveným křídlům a zvětšeným nádržím dokázala přepravit až 189 cestujících na vzdálenost téměř sedmi tisíc kilometrů.
Právě ty si počátkem 60. let objednala i francouzská společnost Air France, která od Boeingu získala unikátní kód 28 – letouny proto nesou označení 707-328. Během dvou desítek let vzniklo přes osm set strojů 707 všech variant.
Poslední civilní kusy dolétaly až v dubnu 2013 u íránské společnosti Saha Airlines. Dodnes však desítky letounů zůstávají ve službě jako vojenské průzkumné či tankovací speciály nebo vládní letouny.
Obrátil obří Boeing 707 za letu na záda. Nejslavnější reklama v letectví
Od dispečerů tak po nezbytném popojíždění získala posádka povolení ke startu až v 11:32. Piloti v návaznosti zvýšili otáčky motorů a vedli stroj východním směrem po dráze 08. Rychlosti V1 a následně i rychlosti VR dosáhl 36 sekund od rozjezdu po ujetí přibližně patnácti set metrů.
Rychlosti V1 a VR
V1 (rychlost rozhodnutí) – po jejím překročení už letoun musí pokračovat ve vzletu. Do té doby lze ještě start bezpečně přerušit a zastavit.
VR (rychlost rotace) – okamžik, kdy piloti začínají letoun zvedat do vzduchu.
Piloti po dosažení potřebné rychlosti přitáhli řídicí páky, čímž do vzduchu zvedli přední podvozek. Stoupání, tak jak bylo v plánu však neumožnila porucha vyvažovacích plošek, o níž neměla dvojice v kokpitu tušení.
Oba se proto doslova rvali s řídícími pákami, aby stroj do vzduchu dostali, zadní podvozek nicméně přes stále vyšší rychlost zůstával na ranveji. Čtyřicet osm sekund od rozjezdu už jel po asfaltu rychlostí 322 kilometrů v hodině. Teprve tehdy kapitán došel k závěru, že je jejich snaha marná, jelikož už dávno překonali rychlost, která měla být dle výpočtů pro start potřeba.
Brzděním rozervané pneumatiky
Jedinou zbývající možností tedy bylo riskantní přerušení startu. Navzdory již dávno překročené hraniční rychlosti V1 se piloti prostě museli pokusit letoun na rychle ubývajícím asfaltu zastavit.
Široké okolí náhle zaplavil ohlušující jekot motorů, na nichž piloti zapnuli obraceč tahu – tedy systém, který přesměrováním toku spalin dopředu stroj zpomaluje – a také vysunuli brzdné klapky. Vzápětí na zem prudce dopadl i příďový podvozek a od brzd se začaly valit hustá mračna dýmu, jak se piloti úporně pokoušeli snížit rychlost.
Podle svědků bylo nouzové brzdění tak ostré, že rvalo pneumatiky na kusy a nechávalo na ploše dráhy viditelné stopy. Ke konci ranveje letounu zbývalo okolo devíti set metrů. Krátká vzdálenost však přes všechnu snahu pilotů na zastavení těžkého stroje nestačila.
Konec dráhy překonal rychlostí okolo 185 kilometrů za hodinu, následně přejel silnici obkružující letištní plochu a pokračoval po přilehlém travnatém svahu.
Letoun se rozpadl a shořel
Nerovný terén a vysoká rychlost vedla už 110 metrů za koncem dráhy k odlomení levého podvozku. Stroj se tak o zem opřel motorovými gondolami, ale ani vzniklý odpor ke zpomalování příliš nepřispěl. Náraz navíc poškodil nádrže v křídle a utíkající palivo začalo hořet.
Ještě dalších dvě stě metrů zběsilé jízdy vydržel pravý podvozek, než se i ten zhroutil. Letoun vzápětí srovnal se zemí řadu stožárů naváděcích světel. Trup, po kterém se postupně šířil oheň, se vlivem srážky začal rozpadat.
Na několik kusů se definitivně rozlomil až nárazem do několika domů, které stávaly nejblíže letišti. Zničené zbytky zastavily ještě o notný kus dál, zhruba 550 metrů od konce dráhy. Totální destrukci dokonal požár živený palivem z nádrží, kterých se rychle rozšířil po všech úlomcích.
Dvě zachráněné letušky
Výsledkem nepodařeného pokusu o startu a následného nárazu byla do té doby nejhorší letecká katastrofa jediného letadla. Ačkoli si letištní dispečeři komplikovaného startu všimli takřka okamžitě, pomoc se k vraku dostala až po nějaké době. I auta hasičů totiž měla problém s překonáním strmého travnatého svahu.
Než k místu nehody oklikou dojela, oheň letadlo zničil a z trosek už nikoho zachránit nemohli. Ze všech 132 lidí na palubě se uniknout podařilo pouze dvěma letuškám a stevardovi, usazeným v zadní části stroje.
Síla nárazu, jež odlomila ocasní část, je zároveň vymrštila ven. Těžce zraněný stevard však svým zraněním podlehl stejný den, krátce po převozu do nemocnice.
Anomálie a váhavý kapitán
Ačkoli se vyšetřovací komisi podařilo objasnit průběh nehody i její přímou příčinu, nikdy už nezjistila co vedlo k chybnému nastavení vyvažovacích ploch. Příliš nepomohl ani rozbor komponent, které byly silně poškozené požárem. Podle závěrečné zprávy za nepodařeným vzletem mohla stát elektrická či mechanická závada.
Svou roli mohly hrát silné turbulence, kterými stroj prolétal na jedné z cest z New Yorku jen pár dní před nehodou na letišti Orly. V návaznosti prošel dvěma zvláštními kontrolami, během kterých však technici nenašli žádné poškození.
Díl viny však vyšetřovatelé přiřkli určité váhavosti kapitána letu, který se dlouhé vteřiny pokoušel Boeing dostat do vzduchu. Během té doby letoun příliš zrychlil a na zastavení mu tak zbývala jen krátká část ranveje.
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