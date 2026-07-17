Večer 17. července 1996 zaplavily nouzové linky v okolí New Yorku desítky vyděšených telefonátů. Dovolat se pokoušeli svědci tragické události, která se stala nedaleko pobřeží jihovýchodní části Long Islandu. Další hlášení proudila od pilotů v rušném koridoru k dispečerům.
Data o havárii
Datum: 17. července 1996
Všichni vesměs oznamovali to stejné – ohnivou kouli, která se náhle objevila na obloze a poté pomalu spadla do vod Atlantiku. Hned bylo jasné, že nad oceánem explodovalo letadlo. Drastická nehoda však postavila týmy vyšetřovatelů před naprostou záhadu – co bylo příčinou nehody ?
Přibližné místo nehody u pobřeží téměř dvě stě kilometrů dlouhého Long Islandu ve státě New York. Modrý bod značí necelých sto kilometrů vzdálené výchozí letiště J. F. Kennedyho.
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Údaje z černých skříněk nebyly příliš nápomocné, jelikož nezaznamenaly žádné anomálie. Pouze záznamník zvuku zlomek vteřiny před koncem zachytil extrémně hlasitou ránu.
Nehoda nebo útok?
Vodítko však poskytlo hustě osídlené pobřeží Long Islandu. Vyšetřovatelům se postupně přihlásilo 736 svědků, jejich výpovědi se ale značně lišily a daly tak vzniknout řadě teorií. Mezi ty nejrozšířenější patřil nechtěný zásah střelou americké armády nebo výbuch bomby na palubě.
O vyšetřování se v návaznosti přely hned dvě instituce – Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB), který se soustředil zejména na mechanické příčiny, ale i Federální úřad pro vyšetřování (FBI).
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Ten se navíc spojil s místní policií v rámci Joint Terrorism Task Force (JTTF, zhruba Společná pracovní skupina pro boj s terorismem). Společně se snažily o vyvrácení či potvrzení cizího zavinění.
Rozpad ve vzduchu
Současně se rozeběhlo vyšetřování, které je dodnes tím nejnákladnějším a nejkomplikovanějším v historii Spojených států amerických. Jen samotné pátrání po troskách letounu ve vodách Atlantiku zabralo více než deset měsíců.
Během hledání, do kterého se zapojila i armáda, bylo nutné prohledat téměř čtyřicet kilometrů čtverečních oceánu. Na hladině navíc zůstala jen malá část trosek, pro většinu z nich musely týmy až na dno. Ty našly trosky roztroušené ve třech hlavních oblastech, což napovědělo, že letoun se ještě ve vzduchu postupně rozpadl na několik kusů.
Tomu odpovídaly i záznamy z radarů, které po zmizení stroje z obrazovek dispečerů zachytily shluky několika neidentifikovatelných objektů zvolna klesajících k zemi.
FBI trhaviny našla
Po vylovení čekal kusy letounu převoz do hangáru továrny Grumman v nedalekém Calvertonu na Long Islandu. Tam experti z NTSB z jednotlivých úlomků znovu náročně sestavovali celý trup Boeingu.
Do práce se mezitím pustili i experti FBI, kteří prozkoumali desítky úlomků i řadu osobních věcí cestujících. Během laboratorních testů na části vzorků skutečně našli stopy výbušnin. V laboratorní zprávě ovšem rovněž uvedli, že není možné zjistit, jak se do letadla dostaly.
Boeing za sebou totiž měl náročnou minulost, jak uvedla i NTSB. Stroj v minulosti posloužil například k výcviku psů detekujících výbušniny, ale i převozu vojáků a materiálu během války v Zálivu. Na trupu však chyběly ohořelé díry nebo explozí potrhané plechy.
Let jako každý jiný
Teprve úporná snaha vyšetřovatelů a pečlivá práce při sestavování trupu letounu tak postupně pomohla dokázat, že stroj nepoškodila raketa zvnějšku, ani silná výbušnina zevnitř. Naopak pomohla rozkrýt, co se s letounem během pouhých několika minut ve vzduchu stalo.
Výcvik a pietní likvidace
Znovu sestavené trosky našly po skončení vyšetřování další využití. NTSB je z Calvertonu přesunula do nového hangáru o rozloze téměř tří tisíc metrů čtverečních na letišti Ashburn ve Virginii.
Konstrukce v nové lokalitě ještě desítky let sloužila k tréninku dalších vyšetřovatelů. Teprve v polovině roku 2021 moderní technologie umožnily přestat desítky let starý vrak používat.
V úctě ke 230 obětem nehody a v souladu s dohodou s pozůstalými jej tak NTSB následně nechala rozebrat a zlikvidovat.
Boeing 747-131 americké společnosti Trans World Airlines se na let s číslem 800 vydal z newyorského letiště J. F. Kennedyho. Mířil na letiště Charlese de Gaulla na okraji Paříže a po mezipřistání měl odletět na Mezinárodní letiště Leonarda da Vinciho ve městě Fiumicino nedaleko Říma.
Necelých dvacet pět let starý letoun, na jehož palubě cestovalo 212 pasažérů doprovázených osmnáctičlennou posádkou, odstartoval ve 20:19 místního času. Za necelých sedm hodin ve vzduchu měl překonat vzdálenost zhruba 5 850 kilometrů. Kvůli podezření na záměnu zavazadel i poruchu letištní techniky vyrazil s více než hodinovým zpožděním.
Nečekaná exploze
Předpověď počasí nevarovala před žádnými komplikacemi, kvůli padající tmě – slunce nad New Yorkem zapadlo jen pět minut po startu – už však piloti letěli podle přístrojů. Podle pokynů dispečerů zamířili na jih a krátce po startu stroj stočili k pobřeží Long Islandu a pokračovali východním směrem.
Zatím nic nenasvědčovalo hrozící katastrofě. Letoun po startu podle pokynů dispečerů (zprvu z New Yorku, později z Bostonu) postupně stoupal a ve 20:27 už letěl téměř čtyři kilometry nad hladinou moře. Okolo půl deváté posádka dostala pokyn znovu nabrat výšku.
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Palubní inženýr v návaznosti pilotům oznámil nastavení potřebného tahu čtveřice motorů. Předpisový postup je ještě slyšet na záznamu zvuků z kokpitu. Stoupajícím letounem však vzápětí bez jediného varování otřásl silný výbuch a boeing ve 20:31 náhle zmizel z obrazovek radaru.
Let bez špičky
Tlak detonace a proudy vzduchu ještě ve vzduchu začaly trhat trup stroje na kusy – jako první odpadly kusy pláště u křídel. Oslabená kostra už poté nedokázala letoun udržet pohromadě. Jen několik vteřin po explozi se od zbytku stroje odlomila celá část před křídly a zřítila se do Atlantiku.
Přestože proud vzduchu vnikal do čerstvě otevřeného trupu a dál jej rval na kusy, zbytek letounu se ještě držel ve vzduchu. NTSB šetřením došla k závěru, že ztráta přední části jej paradoxně vymrštila do výšky.
Teprve během několika desítek vteřin opsal balistickou křivku a začal opět padat. Hořící trosky na hladinu Atlantského oceánu přibližně třináct kilometrů jižně od osady East Moriches dopadly zhruba minutu po výbuchu. Oblast se nachází necelých sto kilometrů od letiště J. F. Kennedyho.
Pád způsobený zkratem
Vyšetřovatelé NTSB postupně dokázali vyloučit nepravděpodobné i zcela za vlasy přitažené teorie. Rozsáhlou závěrečnou zprávu úřad vydal více než čtyři roky po nehodě, v polovině srpna 2000. V dokumentu s více než 340 stranami vyšetřovatelé identifikovali technickou závadu, která za pádem stroje stála.
Zóny, v nichž týmy objevily většinu trosek: červená - střední část trupu; žlutá - odlomená přední část; zelená - střední a zadní část trupu. Snímky pochází z archivů NTSB.
Původ prvních úlomků nalezených v pásu trosek se jim podařilo vysledovat k plášti palivové nádrže uložené mezi křídly pod podlahou prostoru pro cestující. Takzvaný center wing tank (CWT) byl umístěn mezi předním nákladovým prostorem a hlavní podvozkovou šachtou.
Úřad tedy jasně určil, že spouštěčem celé nehody byl extrémní přetlak a následné prudké roztržení nádrže. K tomu mohlo dojít jen jediným způsobem – vznícením paliva a jeho výparů v zásobníku s kapacitou téměř padesát tisíc litrů leteckého petroleje.
NTSB provedla vyčerpávající sérii pozemních i leteckých testů, během které zjistila, za jakých podmínek mohlo palivo začít skutečně hořet a jak by jeho výbuch ovlivnil trup letounu. Přesnou příčinu výbuchu se nicméně expertům nikdy nepodařilo zjistit.
Fakta versus internet
Neštěstí letu TWA 800 dalo vzniknout syndromu Pierra Salingera, který získal jméno po americkém novináři a vysloužilém mluvčím prezidenta USA. Označuje sklon považovat nijak nepodložené informace na internetu za holá fakta, která jsou důvěryhodnější než jiná média. Právě „informační dálnice“ totiž tehdy výraznou měrou přispěla k šíření konspiračních teorií.
Salinger se po odchodu z Bílého domu věnoval leteckým nehodám, mimo jiné výbuchu v letadle nad Lockerbie v roce 1988. Během informování o pádu Boeingu na letu TWA nicméně v rozporu s vyšetřováním prohlašoval, že stroj skutečně zasáhla a zničila zbloudilá raketa americké armády.
Rychle nicméně vyšlo najevo, že pro svá prohlášení pouze bez ověření převzal údajný dokument tajných služeb. Zpráva byla ve skutečnosti hoaxem, který už několik týdnů koloval po internetu.
Část pozůstalých, ale i nijak nezapojení jedinci dodnes žijí v přesvědčení, že k sestřelení skutečně došlo. Oficiální vyšetřování i jeho závěry považují za pouhou zástěrku.
I v tomto případě se objevila řada teorií. Prověřit se musela možnost skrytého požáru či naopak samovznícení, ale i proražení nádrže úlomkem turbíny či dokonce malým meteoritem. Ty se ale postupně podařilo vyloučit.
Jedinou zbývající možností bylo zažehnutí paliva jiskrou ze zkratovaného elektrického obvodu. Vyšetřovatelé nemohli konkrétní zdroj určit, jako nejpravděpodobnější však ve zprávě jmenují poruchu některého snímače hladiny paliva.
Špatný přístup ke konstrukci
Díl viny však podle úřadu nesli už konstruktéři modelu 747. NTSB výrobci vytkla mimo jiné umístění klimatizačních jednotek přímo pod centrální nádrž. Jimi vyzařovaná tepelná energie dokázala vyhnat teplotu paliva nad kritickou mez.
Za lichou navíc vyšetřovatelé označili celou filosofii, kterou se výrobce pokoušel předcházet vzniku požárů – tedy „stačí odstranit všechny zdroje jisker“. Upozornili, že všechny potenciální původce nelze ani při nejlepší vůli odhadnout. Doplnili, že poškozená izolace vodičů je u starších letadel častým problémem, kterému aerolinky nevěnují dostatečnou pozornost.
Letoun Boeing 747-100
Výrobce: Boeing Commercial Airplanes
Vývoj nové rodiny letounů 747 byl odpovědí společnosti Boeing na rostoucí požadavky leteckého průmyslu na počet přepravených cestujících. Model, představený na sklonku 60. let minulého století, byl prvním s patrovou kabinou pro cestující. Prvenství měl však na kontě ještě jedno – široký trup, do kterého se vešlo více sedadel a dvě uličky.
Stroje s označením 100 byly první variantou z řady letounů, které si díky své velikosti, jež násobně převyšovala většinu soudobých strojů, vysloužily přezdívku Jumbo Jet. Z ní vycházely nejrůznější pozdější modifikace: s prodlouženým trupem a vyšší kapacitou i nosností, nákladní varianty, ale i zkrácené verze s větším doletem.
Vrchní paluba měla dle původních plánů společnosti sloužit jako salonek, v nejstarších strojích proto měla jen tři páry okének. Až později přišly požadavky aerolinek na úpravy a osazení sedadly kvůli zvýšení kapacity strojů.
Nástup letounů zkomplikovala doznívající krize a ropný šok počátkem 70. let, část aerolinek si však stroj navzdory neekonomičnosti pořizovala kvůli prestiži. Roli hrál i na svou dobu nezvykle vysoký dolet, a stroj se tak rychle stal populárním.
Ve výrobě vydržel přes padesát let, nejnovější varianta s označením 747-8, představená v roce 2010, se přestala vyrábět až v roce 2022. Poslední civilní verze nicméně vznikla už v roce 2017.
Legendární Boeing 747 obrazem. Chtěli z něj udělat i „letadlovou loď“
V návaznosti na výbuch zavedla v roce 2008 americká agentura Federal Aviation Administration (FAA, zhruba Federální letecká správa) nové pravidlo – vhánět do ohrožených nádrží vzduch obohacený dusíkem, aby směs výparů nebyla zápalná.
Pád letounu, který se významně podepsal na bezpečnosti letecké přepravy, je dodnes jednou z nejhorších leteckých nehod na světě a třetí nejvážnější na území Spojených států amerických. Extrémní tlaky způsobené výbuchem, poryvy větru a nárazem do mořské hladiny nepřežil nikdo z 230 lidí na palubě.