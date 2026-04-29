Ať už vás láká tajemný průvod čarodějnic, kouzelný program pro nejmenší nebo ohňová show, letošní kalendář je nabitý k prasknutí.
|
Pálení čarodějnic, známé také jako filipojakubská noc, totiž patří mezi nejznámější jarní tradice v Česku. Dříve mělo pálení čarodějnic úplně jiný význam než dnes. Nyní jde především o společenskou a kulturní událost, která spojuje rodiny, přátele i celé komunity. Tradiční vatra a opékání buřtů se sice v mnoha městech dochovala, program se však za poslední roky výrazně proměnil.
|
Kdo může oheň zakázat?
Rozdělávání ohňů mohou v případě nepříznivého počasí zakázat kraje a obce na základě výstrah od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Tato opatření jsou koordinována s Hasičským záchranným sborem, který poskytuje odborná doporučení a asistenci.
|
Kde hledat aktuální informace?
Český hydrometeorologický ústav pravidelně vydává výstrahy před nebezpečím vzniku požárů.
Aktuální informace najdete na jeho webu a na vývěskách obcí a měst, které na výstrahy reagují vlastním opatřením.
|
Kde se musí nahlásit konání velkého ohně?
Některé požáry vzniknou neopatrným zacházením s ohněm, ale desítky dalších výjezdů hasičů každoročně způsobí plané poplachy.
Kde hledat informace k pálení ohňů:
Pokud chystáte větší oheň, nahlaste ho předem. Zvládnete to online za pár minut. Pro právnickou osobu je to povinné, fyzickým osobám se to doporučuje. Tímto způsobem je totiž vaše pálení automaticky zaevidováno v operačním a informačním středisku hasičů. Když poté někdo v okolí nahlásí kouř nebo oheň, operátor si může rychle ověřit, zda jde skutečně o požár, nebo jen o předem ohlášenou a bezpečnou akci.
„Výsledkem je méně zbytečných výjezdů a větší prostor pro skutečné zásahy,“ uvedla tisková mluvčí pardubických hasičů Lucie Pipiš.
Pokud plánujete větší oheň mimo svůj pozemek, doporučuje se také kontaktovat místní stanici hasičů nebo obecní úřad a ujistit se, že je vše v souladu s platnými předpisy.
|
Jak na bezpečné rozdělávání ohně?
(Zdroj: www.hzscr.gov.cz)