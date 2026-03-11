Občas poflirtuji, ale nepotřebuji mít nikoho při sobě, říká Pamela Andersonová

Autor:
  11:29aktualizováno  11:29
Americká modelka a herečka Pamela Andersonová má za sebou už pět manželství, přičemž její soukromý život už mnohokrát tvořil nadpisy bulvárních článků. V posledních letech však mluví o vztazích výrazně zdrženlivěji.
Pamela Andersonová v Londýně na premiéře filmu Bláznivá střela (22. července...

Pamela Andersonová v Londýně na premiéře filmu Bláznivá střela (22. července 2025) | foto: AP

Pamela Andersonová a Liam Neeson v Londýně na premiéře filmu Bláznivá střela...
Pamela Andersonová a Tommy Lee (1995)
Richard Lugner, Christina Lugnerová, Pamela Andersonová a Kid Rock na Plese v...
Bývalá modelka a hvězdu seriálu Pobřežní hlídka Pamela Andersonová se opět...
34 fotografií

V posledních době zažívá osmapadesátiletá Pamela Andersonová profesní návrat. Zahrála si například v komediálním rebootu Bláznivé střely, a to po boku Liama Neesona, s nímž se párkrát objevila i na veřejnosti. Navzdory spekulacím, které na základě jejich krátkého románku vznikly, však Pamela vyjádřila přesvědčení, že o další partnerský vztah nestojí.

„Chci jen takříkajíc ‚vypustit draka‘, nepotřebuji mít nikoho při sobě. Každý má v životě takové období, a pro mě je to teď,“ řekla v rozhovoru, který se odehrál u příležitosti únorového focení pro Another Magazine.

Pamela Andersonová v New Yorku (26. října 2025)

„Osho na to má dobrý citát: Jako jsi schopen být sám, tak jsi schopen i milovat. Nějak tak to teď vidím,“ pokračuje Andersonová. „Tu a tam s někým poflirtuji, zajdeme si na večeři nebo si povídáme o budoucnosti, a je to milé. Ale zároveň si s tím bohatě vystačím na zbytek roku.“

Do jisté míry si tím dle svých slov kompenzuje dobu, kdy byla nejvíc vidět jako tvář Pobřežní hlídky a jako modelka z Playboye – a kdy si připadala využívaná. „Netvrdím, že jsem nevinná. Sama jsem hrála tuhle hru, protože svého času – obzvlášť na počátku kariéry, a při všem, co se dělo v mém osobním životě a vztazích – to bylo samé využívání, a tak nějak jsem se tomu poddala,“ přiznává.

Pamela Andersonová (1987)

„Říkala jsem si, že asi tedy prostě jsem taková. Že si to zasloužím, veškeré to zlehčování a řeči lidí okolo – a že to k tomu zkrátka patří,“ vzpomíná. „Zpětně vím, že ne, ale tehdy mi to tak dávalo smysl. A pak mi trvalo roky se z toho oklepat, protože jsem se nechtěla hnát proti proudu.“

Mezi bývalé manžely Pamely Andersonové patří herec Tommy Lee, hudebník Kid Rock, její bodyguard Dan Hayhurst či pokerový hráč Rick Salomon, s nímž uzavřela manželství dokonce dvakrát.

Co se týče nedávné krátké romance s Liamem Neesonem, ta už je dle jejích slov také minulostí. „Liama zbožňuji, ale upřímně raději budeme jen přátelé,“ uvedla. „Podporuje moje nové kariérní směřování a říká mi, jak je na mě hrdý. Jsem si jistá, že se budeme potkávat i nadále.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Poslanci schvalují návrh státního rozpočtu. Je realistický, řekla Schillerová

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Občas poflirtuji, ale nepotřebuji mít nikoho při sobě, říká Pamela Andersonová

Pamela Andersonová v Londýně na premiéře filmu Bláznivá střela (22. července...

Sparta bez Vydry, zato s Vindahlem. Co ji v pohárovém osmifinále v Alkmaaru čeká?

Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem...

Trump nutí členům vlády oblíbené boty, ti se je bojí nenosit. Rád hádá i velikost

Americký prezident Donald Trump přijal v Bílém domě německého kancléře...

Oto, netúruj kultůru! Studenti protestovali proti Klempířovi a jeho škrtům v resortu

Demonstrace Stojíme za kulturou!, kterou svolali studenti uměleckých vysokých...

GIBS stíhá příslušníka Vězeňské služby za napadení dvou žen

Generální inspekce bezpečnostních sborů (ilustrační foto)

VIDEO: Jeden zásah za druhým. Američané ukázali ničení íránských lodí u Hormuzu

USA zlikvidovaly deset íránských minonosných lodí. (10. března 2026)

Šichtařová nesplnila zákonné podmínky pro složení mandátu, řekla Válková

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Zatímco stovky lidí protestovaly za peníze pro kulturu, koalice o tom odmítla jednat

Demonstrace Stojíme za kulturou!, kterou svolali studenti uměleckých vysokých...

Vyšetřování požáru na Letné potrvá týdny, někteří evakuovaní se domů hned nevrátí

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Analýza

Epická zuřivost, Řev lva a lekce pro Českou republiku. Válka budoucnosti už probíhá

Nejmodernější letadlová loď amerického námořnictva USS Gerald R. Ford operující...

Wilt, já a Kobe. Šílenství! Adebayo nemohl uvěřit, jeho 83 bodů ale probudilo i kritiky

Bam Adebayo poté, co nastřílel 83 bodů.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.