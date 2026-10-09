Druhý život pro papír. Z kancelářského odpadu designové zápisníky

Papír patří k materiálům, které v kancelářích každodenně používáme, ale nad jejich dalším osudem už příliš nepřemýšlíme. Přestože se stále více dokumentů přesouvá do digitální podoby, ve firmách, institucích i agenturách vzniká množství papírového odpadu. Ten obvykle míří do běžného recyklačního procesu.
Pražské Studio Divize a designové papírnictví Reformát nyní ukazují jinou možnost. V rámci projektu Circular Paper Lab zpracovávají vyřazený kancelářský papír na nový materiál, ze kterého následně vyrábějí papírenské produkty. Ty se mohou vrátit přímo do společnosti, která původní odpad poskytla.
Základem celého procesu je tradiční technika ruční výroby papíru. Použité tiskoviny se nejprve rozvlákní a následně se z papírové hmoty vytvoří nové archy. Výsledný materiál má charakteristickou strukturu, která se liší od běžného průmyslově vyráběného papíru.
Z takto získaných archů vznikají například zápisníky, bloky, deníky, obálky nebo další kancelářské potřeby. Nejde přitom pouze o recyklaci suroviny, ale také o její další zhodnocení prostřednictvím knihařského řemesla a grafického designu.
Právě propojení těchto disciplín stojí za spoluprací obou značek. Zatímco Reformát se věnuje práci s materiály a samotné výrobě, Studio Divize zajišťuje grafickou podobu výsledných produktů.
„Grafický design a vizuální podoba produktů už dnes sama o sobě nestačí. Chceme o produktu přemýšlet komplexně: z čeho a jakým způsobem vzniká, aby měl dlouhodobý význam,“ vysvětluje Tomáš Brychta, spoluzakladatel Studia Divize.
Jedním z příkladů využití Circular Paper Lab je spolupráce s advokátní kanceláří PORTOS. Pro tu Studio Divize v roce 2024 vytvořilo novou vizuální identitu a nyní na tuto práci navazuje také prostřednictvím papírenských produktů.
Právě prostředí advokacie přitom ukazuje, že ani v době digitalizace papír z každodenního pracovního provozu zcela nezmizel. Smlouvy, podklady a další dokumenty zůstávají součástí fungování řady kanceláří.
„V advokacii je papír stále nedílnou součástí každodenní práce. O to zajímavější pro nás je podívat se na něj z jiné perspektivy a přemýšlet, co může vzniknout ve chvíli, kdy už materiál neslouží svému původnímu účelu,“ říká Johanka Hollmannová, vedoucí marketingu a komunikace kanceláře PORTOS.
Výsledné produkty jsou součástí expozice Circular Paper Lab na letošním Designbloku. Návštěvníci tak mohou vidět konkrétní příklad toho, jak lze principy cirkulární ekonomiky uplatnit i v oblasti firemních tiskovin a kancelářských potřeb.
Tradiční řemoslo a cirkulární ekonomika
Ruční výroba papíru není novinkou. V posledních letech však nachází uplatnění také v současném designu, který se stále více zabývá původem materiálů, jejich životností a možnostmi opětovného využití.
Na podobném principu dlouhodobě funguje i pražský Reformát, který kromě papíru pracuje například s vyřazenou kůží nebo textilem. Z materiálů, které by jinak zůstaly nevyužité, vyrábí zápisníky, skicáky, fotoalba či cestovní deníky. Součástí jeho činnosti je také zakázková výroba pro firmy a instituce, při níž lze využít materiály dodané samotným zákazníkem.
Circular Paper Lab tento přístup rozšiřuje o možnost vracet použitý kancelářský papír zpět do oběhu v podobě nových výrobků. Zároveň otevírá otázku, zda by firmy mohly při pořizování kancelářských potřeb více zohledňovat nejen jejich vzhled a cenu, ale také původ použitých materiálů.